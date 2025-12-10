ДБР не допитувало директора Бюро Сухачова, якого могли згадувати на записах фігурантів "Міндічгейту"

Представники Державного бюро розслідувань не допитувала директора Бюро Олексія Сухачова, якого, ймовірно, згадували на записах, оприлюднених НАБУ в рамках "Міндічгейту".

Про це повідомили представники Бюро під час засідання ТСК, передає Цензор.НЕТ.

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Заступниця голови ТСК "слуга народу" Радіна запитала, чи допитували Сухачова, якого на записах, ймовірно, називають "Льошою".

У ДБР заявили, що Сухачова не допитували.

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Там зазначили, що продовжують з'ясовувати, хто такий "Льоша" на записах.

Також там заявили, що було призначено "семантико-текстуальну психолого-лінгвістичну експертизу" записів, де згадують "Льошу".

Що передувало?

У ДБР підтвердили, що фігуранти "Мінідчгейту" відвідували будівлю Бюро.

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Міндічгейт

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