ГБР не допрашивало директора Бюро Сухачева, которого могли упоминать на записях фигурантов "Миндичгейта"

Представители Государственного бюро расследований не допрашивали директора Бюро Алексея Сухачева, которого, вероятно, упоминали в записях, обнародованных НАБУ в рамках "Миндичгейта".

Об этом сообщили представители Бюро во время заседания ВСК, передает Цензор.НЕТ.

Заместитель председателя ВСК "Слуга народа" Радина спросила, допрашивали ли Сухачева, которого на записях, вероятно, называют "Лёшей".

В ГБР заявили, что Сухачева не допрашивали.

Там отметили, что продолжают выяснять, кто такой "Лёша" на записях.

Также там заявили, что была назначена "семантико-текстуальная психолого-лингвистическая экспертиза" записей, где упоминают "Лёшу".

Что предшествовало?

В ГБР подтвердили, что фигуранты "Миндичгейта" посещали здание Бюро.

Миндичгейт

