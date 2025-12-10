РУС
741 4

ГБР не допрашивало директора Бюро Сухачева, которого могли упоминать на записях фигурантов "Миндичгейта"

Допрашивали ли Сухачева? Что говорят в ГБР о Миндичгейте?

Представители Государственного бюро расследований не допрашивали директора Бюро Алексея Сухачева, которого, вероятно, упоминали в записях, обнародованных НАБУ в рамках "Миндичгейта".

Об этом сообщили представители Бюро во время заседания ВСК, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Заместитель председателя ВСК "Слуга народа" Радина спросила, допрашивали ли Сухачева, которого на записях, вероятно, называют "Лёшей".

В ГБР заявили, что Сухачева не допрашивали.

Там отметили, что продолжают выяснять, кто такой "Лёша" на записях.

Также там заявили, что была назначена "семантико-текстуальная психолого-лингвистическая экспертиза" записей, где упоминают "Лёшу".

Что предшествовало?

В ГБР подтвердили, что фигуранты "Миндичгейта" посещали здание Бюро.

Миндичгейт

Сухачьов, 😸. яке неочікуване прізвище для можливого зрадника чи злодія
10.12.2025 11:52 Ответить
ДБР заявили, що Сухачова не допитували".
Це свого директора мали допитувати працівники?
Так є ж сбу,чи набу.
10.12.2025 11:58 Ответить
Как нєажіданна.
10.12.2025 12:03 Ответить
Представники дбр заявили що працівники дбр не допитували директора дбр.Якось запутано оце все
10.12.2025 12:26 Ответить
 
 