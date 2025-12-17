У НАБУ пояснили, чому не публікують нові записи в рамках "Міндічгейту": Збираємо докази

Національне антикорупційне бюро продовжує збирати докази та аналізувати їх в рамках операції "Мідас".

Про це заявив керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"Що стосується записів, із самого початку була вибудувана чітка стратегія оприлюднення інформації. На стартовому етапі "плівки" виконали свою задачу – пояснили суспільству суть схеми та її масштаб", - пояснив він.

За словами Абакумова, фрагменти оприлюднювали одразу після повідомлення про підозру відповідним героям записів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Міндічгейт": оприлюднено список журналістів, за якими незаконно стежили: серед них – Бутусов, Ніколов, Куликов

"Наразі ми збираємо та аналізуємо докази щодо інших учасників злочинної організації. Це означає, що зараз для нас важливіше зберегти цілісність доказової бази та не дати фігурантам зайвих підказок щодо того, що саме і як зафіксовано", - додав керівник підрозділу детективів.

Коментуючи питання фінансового моніторингу, Абакумов зазначив, що воно вже предметно розглядалося на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.

Читайте: НАБУ досліджує, хто та як сприяв виїзду Міндіча з України, - детектив Абакумов

Міндічгейт

Також читайте: "Міндічгейт", навіть без публікації записів про корупцію в оборонці, вже негативно вплинув на закупівлі, - Ніколаєнко