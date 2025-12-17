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Новини Міндічгейт
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У НАБУ пояснили, чому не публікують нові записи в рамках "Міндічгейту": Збираємо докази

Чому НАБУ не публікує нові записи Міндіча?

Національне антикорупційне бюро продовжує збирати докази та аналізувати їх в рамках операції "Мідас".

Про це заявив керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Що стосується записів, із самого початку була вибудувана чітка стратегія оприлюднення інформації. На стартовому етапі "плівки" виконали свою задачу – пояснили суспільству суть схеми та її масштаб", - пояснив він.

За словами Абакумова, фрагменти оприлюднювали одразу після повідомлення про підозру відповідним героям записів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Міндічгейт": оприлюднено список журналістів, за якими незаконно стежили: серед них – Бутусов, Ніколов, Куликов

"Наразі ми збираємо та аналізуємо докази щодо інших учасників злочинної організації. Це означає, що зараз для нас важливіше зберегти цілісність доказової бази та не дати фігурантам зайвих підказок щодо того, що саме і як зафіксовано", - додав керівник підрозділу детективів.

Коментуючи питання фінансового моніторингу, Абакумов зазначив, що воно вже предметно розглядалося на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.

Читайте: НАБУ досліджує, хто та як сприяв виїзду Міндіча з України, - детектив Абакумов

Міндічгейт

Також читайте: "Міндічгейт", навіть без публікації записів про корупцію в оборонці, вже негативно вплинув на закупівлі, - Ніколаєнко

Автор: 

НАБУ (5753) корупція (5103)
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Топ коментарі
+9
Почекайте до виборів з новими записами, бо мудрий нарід з пам'яттю рибок гупій все забуде і знову проголосує за потужних жидів.
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17.12.2025 09:20 Відповісти
+5
Виглядає все,як постанова.
Міндіча вночі вивезли з Києва закордон,минаючи комендантський час,блок пости,поліцейські патрулі,кордон: тільки спецслужба могла проробити таку операцію.
Ермака ніби згадали на записах,та жодного реального доказу протиправної діяльності не представили.А відомо,що саме він архітектор системи,при якій стало можливе розкрадання в мільярди зелених(доларів).
Більш детально,в подробицях,розказує ген.Омельч.
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17.12.2025 10:00 Відповісти
+3
Головне не поспішати, як й з оголошенням у розшук, бо ця вистава повинна бути багатосерійна для охлосу.
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17.12.2025 09:30 Відповісти

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