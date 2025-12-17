У НАБУ пояснили, чому не публікують нові записи в рамках "Міндічгейту": Збираємо докази
Національне антикорупційне бюро продовжує збирати докази та аналізувати їх в рамках операції "Мідас".
Про це заявив керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Що стосується записів, із самого початку була вибудувана чітка стратегія оприлюднення інформації. На стартовому етапі "плівки" виконали свою задачу – пояснили суспільству суть схеми та її масштаб", - пояснив він.
За словами Абакумова, фрагменти оприлюднювали одразу після повідомлення про підозру відповідним героям записів.
"Наразі ми збираємо та аналізуємо докази щодо інших учасників злочинної організації. Це означає, що зараз для нас важливіше зберегти цілісність доказової бази та не дати фігурантам зайвих підказок щодо того, що саме і як зафіксовано", - додав керівник підрозділу детективів.
Коментуючи питання фінансового моніторингу, Абакумов зазначив, що воно вже предметно розглядалося на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
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Міндіча вночі вивезли з Києва закордон,минаючи комендантський час,блок пости,поліцейські патрулі,кордон: тільки спецслужба могла проробити таку операцію.
Ермака ніби згадали на записах,та жодного реального доказу протиправної діяльності не представили.А відомо,що саме він архітектор системи,при якій стало можливе розкрадання в мільярди зелених(доларів).
Більш детально,в подробицях,розказує ген.Омельч.