В НАБУ объяснили, почему не публикуют новые записи в рамках "Миндичгейта": Собираем доказательства
Национальное антикоррупционное бюро продолжает собирать доказательства и анализировать их в рамках операции "Мидас".
Об этом заявил руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Что касается записей, с самого начала была выстроена четкая стратегия обнародования информации. На стартовом этапе "пленки" выполнили свою задачу – объяснили обществу суть схемы и ее масштаб", – пояснил он.
По словам Абакумова, фрагменты обнародовали сразу после сообщения о подозрении соответствующим героям записей.
"Сейчас мы собираем и анализируем доказательства в отношении других участников преступной организации. Это означает, что сейчас для нас важнее сохранить целостность доказательной базы и не дать фигурантам лишних подсказок о том, что именно и как зафиксировано", - добавил руководитель подразделения детективов.
Комментируя вопрос финансового мониторинга, Абакумов отметил, что он уже предметно рассматривался на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
Політичне дійство "Плівки Міндіча"
Вистава у трьох діях з епілогом.
Дійові особи:
1) Міндіч - власник квартири В15-2 у будинку 9-А на вул. Грушевського у Києві (де велись розмови про корупцію), продюсер і бенефіціар "Кварталу-95", багаторічний бізнес-партнер Зеленського;
2) «Деркачисти»:
- Андрій Деркач - російський резидент, агент впливу й державний зрадник;
- Тетяна Терехова (1992 р. н.) - власниця квартири В14-2 в будинку 9-А на вул. Грушевського у Києві (безпосередньо під квартирою Міндіча) - донька Андрія Деркача;
- Олена Деркач - власниця квартири в будинку 20/1-А на вул. Володимирській у Києві (бек-офіс Міндіча, де зберігається корупційний кеш) - мати Андрія Деркача;
3) Томаш Фіала - бенефіціар ПП "Фонд розвитку інформаційного простору" та ТОВ "Інформаційний центр залучення інвестицій", медіа-олігарх, власник видання "Українська правда";
4) Федір Христенко - потрійний агент ФСБ/НАБУ/СБУ, «повернувся» в Україну з Абу-Дабі, щоби свідчити проти детектива і топів НАБУ.
5) Руслан Магомедрасулов - детектив НАБУ, який нібито прослуховував Міндіча;
6) топи НАБУ/САП
- Денис Гюльмагомедов - перший заступник директора НАБУ;
- Семен Кривонос - директор НАБУ;
- Олександр Клименко - керівник САП.
Реквізит:
1) Оксана Терехова - співзасновник ПП "Фонд розвитку інформаційного простору" - дружина Андрія Деркача;
2) «помічники Деркача»:
- Олег Пилипенко, Антон Симоненко - співзасновники ТОВ "Інформаційний центр залучення інвестицій", директори та багаторічні помічники Андрія Деркача.
ДІЯ ПЕРША:
«Деркачисти» задокументували й через Христенка передали «плівки Міндіча» Магомедрасулову. Той передав їх Гюльмагомедову, в далі - Кривоносу та Клименку. Вони «проковтнули наживку» й запустили розробку Міндіча та його «боковиків» Шурми й Чернишова. Фігуранти забігали колом і почали нервувати Зеленського.
ДІЯ ДРУГА:
Під час обшуку в Христенка «знайшли» сліди «плівок Міндіча» й показали Банковій: мовляв, біда - НАБУшники документують друга президента, а там таке… Треба вирішувати.
Банкова пред'явила претензію топам НАБУ. Ті зобразили загадковість і «непримиримість у боротьбі з корупцією»: будемо копати, не зважаючи на чини і «фламіндічів».
Зеленський психонув і дав команду зламати Раду та підпорядкувати НАБУ-САП генпрокурору Кравченку.
Почалася криза, підкріплена медіаресурсами Фіали. Яку дивом зупинив сам Зеленський, неочікувано «включивши задню». При цьому Кравченко показав себе НЕ-бійцем.
ДІЯ ТРЕТЯ:
СБУ й НАБУ смикають одне одного «за тестикули», імітуючи кволу «войнушку»: то справа Вітюка з Шилом, то справа Магомедрасулова з Гусаровим. Але без особливих проривів.
Проте рух іде «тихою сапою»: НАБУ-САП знекровлюються «тисячею дрібних порізів». Тут і Христенко, і збагачення детективів, і безглузді ДТП, і всякі Скомарови...
ЕПІЛОГ:
Класика жанру: «сірий кардинал» керує «государем» через скандал із «плівками
МельниченкаМіндіча»).
Завіса.
Як кажуть, торг уместен
Міндіча вночі вивезли з Києва закордон,минаючи комендантський час,блок пости,поліцейські патрулі,кордон: тільки спецслужба могла проробити таку операцію.
Ермака ніби згадали на записах,та жодного реального доказу протиправної діяльності не представили.А відомо,що саме він архітектор системи,при якій стало можливе розкрадання в мільярди зелених(доларів).
Більш детально,в подробицях,розказує ген.Омельч.
Де ж підозри міністрам, яких звільнили? Де підозра єрмаку? Якщо не було доказів, то хто за це відповість?
Треба прийняти закон про відповідалтність дій, і щоб не держава виплачувала потім мільйонні компенсації, а слідчий і його керівник, який підписував підозру! От тоді, кожен буде шукати правдиві докази, а не ліпити на замовлення, шо попало!
Зєрмачні злодюги по-первах вирішили биконути і "наїхати" на НАБУ - не вийшло, значить наступає план "Б" для цього водевілю, тобто торги - гроші, посади і гарантії безпеки для НАБУ і тим хто стоїть за спинами НАБУ.
Якщо не домовляться, значить так званий нарід побачить ще маленький кусочок з цього водевілю.
Потім все таки по-любому домовляться, а так званий нарід (по їньому - гої) знявши чергову порцію локшини з вух, приготує свої вуха для слідуючої порції локшини.