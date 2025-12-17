РУС
Новости Миндичгейт
1 135 18

В НАБУ объяснили, почему не публикуют новые записи в рамках "Миндичгейта": Собираем доказательства

Почему НАБУ не публикует новые записи Миндича?

Национальное антикоррупционное бюро продолжает собирать доказательства и анализировать их в рамках операции "Мидас".

Об этом заявил руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Что касается записей, с самого начала была выстроена четкая стратегия обнародования информации. На стартовом этапе "пленки" выполнили свою задачу – объяснили обществу суть схемы и ее масштаб", – пояснил он.

По словам Абакумова, фрагменты обнародовали сразу после сообщения о подозрении соответствующим героям записей.

"Сейчас мы собираем и анализируем доказательства в отношении других участников преступной организации. Это означает, что сейчас для нас важнее сохранить целостность доказательной базы и не дать фигурантам лишних подсказок о том, что именно и как зафиксировано", - добавил руководитель подразделения детективов.

Комментируя вопрос финансового мониторинга, Абакумов отметил, что он уже предметно рассматривался на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады.

Миндичгейт

Автор: 

НАБУ (4789) коррупция (8840)
Топ комментарии
+6
Почекайте до виборів з новими записами, бо мудрий нарід з пам'яттю рибок гупій все забуде і знову проголосує за потужних жидів.
17.12.2025 09:20 Ответить
+3
Головне не поспішати, як й з оголошенням у розшук, бо ця вистава повинна бути багатосерійна для охлосу.
17.12.2025 09:30 Ответить
+1
Збираємо НОВІ докази? Угу.

Політичне дійство "Плівки Міндіча"
Вистава у трьох діях з епілогом.

Дійові особи:

1) Міндіч - власник квартири В15-2 у будинку 9-А на вул. Грушевського у Києві (де велись розмови про корупцію), продюсер і бенефіціар "Кварталу-95", багаторічний бізнес-партнер Зеленського;

2) «Деркачисти»:
- Андрій Деркач - російський резидент, агент впливу й державний зрадник;
- Тетяна Терехова (1992 р. н.) - власниця квартири В14-2 в будинку 9-А на вул. Грушевського у Києві (безпосередньо під квартирою Міндіча) - донька Андрія Деркача;
- Олена Деркач - власниця квартири в будинку 20/1-А на вул. Володимирській у Києві (бек-офіс Міндіча, де зберігається корупційний кеш) - мати Андрія Деркача;

3) Томаш Фіала - бенефіціар ПП "Фонд розвитку інформаційного простору" та ТОВ "Інформаційний центр залучення інвестицій", медіа-олігарх, власник видання "Українська правда";

4) Федір Христенко - потрійний агент ФСБ/НАБУ/СБУ, «повернувся» в Україну з Абу-Дабі, щоби свідчити проти детектива і топів НАБУ.

5) Руслан Магомедрасулов - детектив НАБУ, який нібито прослуховував Міндіча;

6) топи НАБУ/САП
- Денис Гюльмагомедов - перший заступник директора НАБУ;
- Семен Кривонос - директор НАБУ;
- Олександр Клименко - керівник САП.

Реквізит:

1) Оксана Терехова - співзасновник ПП "Фонд розвитку інформаційного простору" - дружина Андрія Деркача;

2) «помічники Деркача»:
- Олег Пилипенко, Антон Симоненко - співзасновники ТОВ "Інформаційний центр залучення інвестицій", директори та багаторічні помічники Андрія Деркача.

ДІЯ ПЕРША:

«Деркачисти» задокументували й через Христенка передали «плівки Міндіча» Магомедрасулову. Той передав їх Гюльмагомедову, в далі - Кривоносу та Клименку. Вони «проковтнули наживку» й запустили розробку Міндіча та його «боковиків» Шурми й Чернишова. Фігуранти забігали колом і почали нервувати Зеленського.

ДІЯ ДРУГА:

Під час обшуку в Христенка «знайшли» сліди «плівок Міндіча» й показали Банковій: мовляв, біда - НАБУшники документують друга президента, а там таке… Треба вирішувати.
Банкова пред'явила претензію топам НАБУ. Ті зобразили загадковість і «непримиримість у боротьбі з корупцією»: будемо копати, не зважаючи на чини і «фламіндічів».
Зеленський психонув і дав команду зламати Раду та підпорядкувати НАБУ-САП генпрокурору Кравченку.
Почалася криза, підкріплена медіаресурсами Фіали. Яку дивом зупинив сам Зеленський, неочікувано «включивши задню». При цьому Кравченко показав себе НЕ-бійцем.

ДІЯ ТРЕТЯ:

СБУ й НАБУ смикають одне одного «за тестикули», імітуючи кволу «войнушку»: то справа Вітюка з Шилом, то справа Магомедрасулова з Гусаровим. Але без особливих проривів.
Проте рух іде «тихою сапою»: НАБУ-САП знекровлюються «тисячею дрібних порізів». Тут і Христенко, і збагачення детективів, і безглузді ДТП, і всякі Скомарови...

ЕПІЛОГ:

Класика жанру: «сірий кардинал» керує «государем» через скандал із «плівками Мельниченка Міндіча»).

Завіса.

https://pbs.twimg.com/media/G76xPiAWIAEScdL?format=png&name=900x900
17.12.2025 09:15 Ответить
в реквізит потрібно ще додати рушницю, яка буде висіти на стінці в першому акті і яка вистрілить в третій дії або перед занавесом...
17.12.2025 09:22 Ответить
"Чебурек" не повернеться - його потрібно брати за кордоном...
17.12.2025 09:16 Ответить
Почекайте до виборів з новими записами, бо мудрий нарід з пам'яттю рибок гупій все забуде і знову проголосує за потужних жидів.
17.12.2025 09:20 Ответить
зелений крадій замітає следи
17.12.2025 09:27 Ответить
ЗЕбануті замітають сліди. ЗЕлені.
17.12.2025 09:30 Ответить
Головне не поспішати, як й з оголошенням у розшук, бо ця вистава повинна бути багатосерійна для охлосу.
17.12.2025 09:30 Ответить
Де Дермак?
17.12.2025 09:48 Ответить
Готуються до наступної атаки на них, щоб викласти компромат.
показать весь комментарий
то це і є "робота" цієї контори - збирати "компромат" і потім торгувати ним за державний рахунок? а я наївний, думав вони злочинців ловитимуть!
показать весь комментарий
треханули кебуцу, теперь ждут когда все съе*уца.
показать весь комментарий
Синхронізація з ТОВ.епштейном
Як кажуть, торг уместен
17.12.2025 09:54 Ответить
Виглядає все,як постанова.
Міндіча вночі вивезли з Києва закордон,минаючи комендантський час,блок пости,поліцейські патрулі,кордон: тільки спецслужба могла проробити таку операцію.
Ермака ніби згадали на записах,та жодного реального доказу протиправної діяльності не представили.А відомо,що саме він архітектор системи,при якій стало можливе розкрадання в мільярди зелених(доларів).
Більш детально,в подробицях,розказує ген.Омельч.
17.12.2025 10:00 Ответить
ДАВИ ЄРМАКА!!!!!
17.12.2025 10:18 Ответить
Тобто, злили плівки перед переговорами без доказів? Щоб Україна мала слабкі позиції? А як не вийшло, те що задумували малососи, тепер збираєте ще докази?
Де ж підозри міністрам, яких звільнили? Де підозра єрмаку? Якщо не було доказів, то хто за це відповість?
Треба прийняти закон про відповідалтність дій, і щоб не держава виплачувала потім мільйонні компенсації, а слідчий і його керівник, який підписував підозру! От тоді, кожен буде шукати правдиві докази, а не ліпити на замовлення, шо попало!
17.12.2025 10:24 Ответить
робота НАБУ та САП не "пояснювати" через "зливні бочки" типу Залізняка чи Льошика Гончаренка за допомогою зливу в "зручний момент", а ЛОВИТИ та КАРАТИ злочинців!
17.12.2025 10:30 Ответить
Типовий шантаж таких же шантажистів - завітили кусочок проблеми. Цим кусочком показали, якою може бути справжня проблема.
Зєрмачні злодюги по-первах вирішили биконути і "наїхати" на НАБУ - не вийшло, значить наступає план "Б" для цього водевілю, тобто торги - гроші, посади і гарантії безпеки для НАБУ і тим хто стоїть за спинами НАБУ.
Якщо не домовляться, значить так званий нарід побачить ще маленький кусочок з цього водевілю.
Потім все таки по-любому домовляться, а так званий нарід (по їньому - гої) знявши чергову порцію локшини з вух, приготує свої вуха для слідуючої порції локшини.
17.12.2025 10:48 Ответить
Це ж треба !!!! МОЛОДЦІ .
17.12.2025 10:51 Ответить
 
 