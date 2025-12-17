В НАБУ объяснили, почему не публикуют новые записи в рамках "Миндичгейта": Собираем доказательства

Национальное антикоррупционное бюро продолжает собирать доказательства и анализировать их в рамках операции "Мидас".

Об этом заявил руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

"Что касается записей, с самого начала была выстроена четкая стратегия обнародования информации. На стартовом этапе "пленки" выполнили свою задачу – объяснили обществу суть схемы и ее масштаб", – пояснил он.

По словам Абакумова, фрагменты обнародовали сразу после сообщения о подозрении соответствующим героям записей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Миндичгейт": обнародован список журналистов, за которыми незаконно следили: среди них – Бутусов, Николов, Куликов

"Сейчас мы собираем и анализируем доказательства в отношении других участников преступной организации. Это означает, что сейчас для нас важнее сохранить целостность доказательной базы и не дать фигурантам лишних подсказок о том, что именно и как зафиксировано", - добавил руководитель подразделения детективов.

Комментируя вопрос финансового мониторинга, Абакумов отметил, что он уже предметно рассматривался на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады.

Читайте: НАБУ исследует, кто и как способствовал выезду Миндыча из Украины, - детектив Абакумов

Миндичгейт

Читайте также: "Миндичгейт", даже без публикации записей о коррупции в оборонке, уже негативно повлиял на закупки, - Николаенко