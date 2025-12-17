Операція "Мідас" почалася з повідомлення про корупційні ризики в "Енергоатомі", - НАБУ

У Національному антикорупційному бюро розповіли, як вийшли на схему про корупцію в енергетиці.

Про це розповів керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Все почалося з інформації про наявність корупційних ризиків у контрактах "Енергоатому". В подальшому ця інформація була доповнена інформацією про конкретні закупівлі при проведенні яких могли бути вчинені дії спрямовані на отримання неправомірної винагороди, а також інформацією про осіб, які таку неправомірну винагороду могли отримувати", - пояснив він.

У НАБУ, аналізуючи всю інформацію, дійшли висновку про існування бек-офісу, який впливає на рішення в енергетичному секторі.

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"Ми вхопилися за цю нитку і послідовно розмотували клубок – від окремих епізодів до загальної картини.

В цілому це класична історія для антикорупційного органу: є сигнал про потенційне вчинення корупційного злочину - далі справа за професійною роботою детективів та аналітиків", - додав Абакумов.

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