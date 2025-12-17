РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11308 посетителей онлайн
Новости Миндичгейт
868 9

Операция "Мидас" началась с сообщения о коррупционных рисках в "Энергоатоме", - НАБУ

Как НАБУ вышли на дело Миндича? В Бюро рассказали

В Национальном антикоррупционном бюро рассказали, как вышли на схему коррупции в энергетике.

Об этом рассказал руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

"Все началось с информации о наличии коррупционных рисков в контрактах "Энергоатома". В дальнейшем эта информация была дополнена информацией о конкретных закупках, при проведении которых могли быть совершены действия, направленные на получение неправомерного вознаграждения, а также информацией о лицах, которые такое неправомерное вознаграждение могли получать", - пояснил он.

В НАБУ, анализируя всю информацию, пришли к выводу о существовании бэк-офиса, который влияет на решения в энергетическом секторе.

Читайте: Стартует отбор кандидатов в наблюдательные советы ключевых энергетических компаний, - Свириденко

"Мы ухватились за эту нить и последовательно разматывали клубок - от отдельных эпизодов до общей картины.

В целом это классическая история для антикоррупционного органа: есть сигнал о потенциальном совершении коррупционного преступления – дальше дело за профессиональной работой детективов и аналитиков", – добавил Абакумов.

Читайте: В НАБУ объяснили, почему не публикуют новые записи в рамках "Миндичгейта": Собираем доказательства

Миндичгейт

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ исследует, кто и как способствовал выезду Миндича из Украины, - детектив Абакумов

Автор: 

НАБУ (4789) коррупция (8840) Энергоатом (469)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зграя міндічів не переживає, бо Ізраїль своїх не видає.
показать весь комментарий
17.12.2025 09:47 Ответить
Заісно не переживає, бо не виконане з жодних правил правосуддя. Перше- незваротність покарання (правки Лозового до прикладу, через 5 років пройде строк давності і по рішенню феміди, злочину якби і не було). Друге- сумірне(соизмеримое) покарання(тобто неможна дати за печиво вкрадене у магазині 5 років і 100млн.у час війни на сгарядах-умовно, бо признав вину). А так поживемо подивимось, поки ще ні перший ні другий закон правосуддя не застосовані
показать весь комментарий
17.12.2025 09:58 Ответить
Скоро зелень к ним в Израиле присоединится!больше этому вору некуда валить!
показать весь комментарий
17.12.2025 09:50 Ответить
показать весь комментарий
17.12.2025 09:52 Ответить
Так у нас за що невізьмись,всюди так,крадуть усюди,починаючи від старости села і вище,але правоохоронні органи нічого не бачать,і не чують і нічого не роблять,хоча всі в курсі
показать весь комментарий
17.12.2025 09:55 Ответить
Всі жиди zіоністи українофоби, вони ненавидять українців та все українське, але до вкраїнчиків то ніяк не дійде, хава нагіла худоба жидівська
показать весь комментарий
17.12.2025 10:06 Ответить
Коли чекати "Мідас-2.0" по оборонному сектору ?
Коли "Чебуреку" буде підозра ?
І де дЄрмак?
показать весь комментарий
17.12.2025 10:08 Ответить
Спецоперація " Мідас" проти України злочинною групою, створеною на етнічній основі і на базі "кварталу 95" створена відразу після виборів 2019 року під надійним дахом президента Зеленського. Про її масштаби і наслідки ми дізнакємося тільки при закінчені війни і зміні влади. Більша полокина, якщо не всі дійові особи-злочинці зроблять так, як зробили міндіч і цукерман.
показать весь комментарий
17.12.2025 10:25 Ответить
 
 