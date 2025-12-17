Операция "Мидас" началась с сообщения о коррупционных рисках в "Энергоатоме", - НАБУ

В Национальном антикоррупционном бюро рассказали, как вышли на схему коррупции в энергетике.

Об этом рассказал руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Все началось с информации о наличии коррупционных рисков в контрактах "Энергоатома". В дальнейшем эта информация была дополнена информацией о конкретных закупках, при проведении которых могли быть совершены действия, направленные на получение неправомерного вознаграждения, а также информацией о лицах, которые такое неправомерное вознаграждение могли получать", - пояснил он.

В НАБУ, анализируя всю информацию, пришли к выводу о существовании бэк-офиса, который влияет на решения в энергетическом секторе.

"Мы ухватились за эту нить и последовательно разматывали клубок - от отдельных эпизодов до общей картины.

В целом это классическая история для антикоррупционного органа: есть сигнал о потенциальном совершении коррупционного преступления – дальше дело за профессиональной работой детективов и аналитиков", – добавил Абакумов.

Миндичгейт

