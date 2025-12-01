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ВАКС заочно обирав запобіжний захід Міндічу. ВIДЕО

Вищий антикорупційний суд заочно обирає запобіжний захід співвласнику "Квартал-95" Тімуру Міндічу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

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Зазначається, що адвоката Міндічу призначила держава. Зв'язатися із підозрюваним йому не вдалося.

Дивіться: Чернишов оскаржує запобіжний захід у ВАКС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Нагадуємо, ВАКС обрав Чернишову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів до 16 січня 2026 року з альтернативою застави в 51,6 млн грн.

Міндічгейт

Також читайте: Суд відмовив у зміні запобіжного заходу для Зоріної у справі "Міндічгейту"

Автор: 

ВАКС Антикорупційний суд (2222) запобіжний захід (677) Міндіч Тімур (337)
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Топ коментарі
+11
Міндіч пьє текілу і клав на запобіжний захід. Зенаполен не для цього випустив цього злодія. Якщо розплутати весь клубок то волосся дибки стане навіть у лисих.
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01.12.2025 16:45 Відповісти
+8
- Тімутчік, Ви знаєте, коли вас нема, вони про вас таке говорять......
- Передайте їм, що коли мене нема, вони навіть можуть мене бити.......
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01.12.2025 16:46 Відповісти
+4
Ще один заочник! Може, краще б обрали очну форму для єрмака?
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01.12.2025 16:46 Відповісти
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Міндіч пьє текілу і клав на запобіжний захід. Зенаполен не для цього випустив цього злодія. Якщо розплутати весь клубок то волосся дибки стане навіть у лисих.
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01.12.2025 16:45 Відповісти
Головний злодій, "шефір" поки що на місці. А "міндіч" -- маневр, щоб відволікти увагу від тлустих котів, "шефірів". Пам'ятаєте, як з трибуни ООН блаЗЄнський казав про "замах" на "шефіра"? Мовляв, підняли руку на головного реформатора України... З трибуни ООН!!!

А все було дешевою виставою для наївних.
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01.12.2025 18:27 Відповісти
Ще один заочник! Може, краще б обрали очну форму для єрмака?
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01.12.2025 16:46 Відповісти
- Тімутчік, Ви знаєте, коли вас нема, вони про вас таке говорять......
- Передайте їм, що коли мене нема, вони навіть можуть мене бити.......
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01.12.2025 16:46 Відповісти
А куди ділюся оті «камандіри», що за суддею Чаусом он, аж куди їздили?? Міндіч чекає на них, у ЄС!! Він же ще живий… і з головою!!
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01.12.2025 16:48 Відповісти
Чергове шоу для зелохів?))
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01.12.2025 16:50 Відповісти
Як і шоу в судах на ліжках.
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01.12.2025 17:39 Відповісти
- Сёма, знали бы вы, какие гадости люди говорят вам заглаза...
- Я вас умоляю, передайте тем людям, шо заглаза они могут меня даже отп*здить...
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01.12.2025 16:50 Відповісти
Молодці фахівці з структур, які захищають Національні інтереси України та її безпеку!!
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01.12.2025 16:52 Відповісти
А сайт 95 кварталу веде трансляцію?
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01.12.2025 16:52 Відповісти
Зазначається, що адвоката Міндіча призначила держава. Джерело: https://censor.net/ua/v3588009
Є надія, що "держадвокат" буде йзахищати підзахисного так само, як його колега мертвечук захищав Василя Стуса.
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01.12.2025 16:58 Відповісти
Міндічу пофіг, за нього заочно внесуть заставу і буде десь в Ізраілі заочно носити браслет тільки не той про який ви подумали
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01.12.2025 17:08 Відповісти
Який захід? Він на схід втік
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01.12.2025 17:09 Відповісти
Кто нибудь рискнет посчитать сколько уже раз миндич-алеко-дундич в нашу сторону дуль показал, регоча при этом с высоты холмов местных? Или Голанских высот?
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01.12.2025 17:33 Відповісти
Людина може багато витерпіти,майже все.Єдине що витерпіти важко це коли тебе вважають повним ідіотом і лохом.Навіть коли і направду повний ідіот і лох...
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01.12.2025 17:47 Відповісти
Заочно можете його навіть побити.
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01.12.2025 17:51 Відповісти
Дуже важливий захід, що свідчить як безкомпромісно і потужно Україна викорінює корупцію. Саме те, що можна вчергове втюхати Заходу.
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01.12.2025 17:51 Відповісти
обрізання йому оберіть. Додаткове!!!!
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01.12.2025 18:45 Відповісти
 
 