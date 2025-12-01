ВАКС заочно обирав запобіжний захід Міндічу. ВIДЕО

Вищий антикорупційний суд заочно обирає запобіжний захід співвласнику "Квартал-95" Тімуру Міндічу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

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Зазначається, що адвоката Міндічу призначила держава. Зв'язатися із підозрюваним йому не вдалося.

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Нагадуємо, ВАКС обрав Чернишову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів до 16 січня 2026 року з альтернативою застави в 51,6 млн грн.

Міндічгейт

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