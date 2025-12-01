ВАКС заочно избирает меру пресечения Миндичу. ВИДЕО

Высший антикоррупционный суд заочно избирает меру пресечения совладельцу "Квартал-95" Тимуру Миндичу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

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Отмечается, что адвоката Миндичу назначило государство. Связаться с подозреваемым ему не удалось.

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Напоминаем, ВАКС избрал Чернышову меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней до 16 января 2026 года с альтернативой залога в 51,6 млн грн.

Миндичгейт

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