РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9476 посетителей онлайн
Новости Видео Миндичгейт
1 730 18

ВАКС заочно избирает меру пресечения Миндичу. ВИДЕО

Высший антикоррупционный суд заочно избирает меру пресечения совладельцу "Квартал-95" Тимуру Миндичу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Отмечается, что адвоката Миндичу назначило государство. Связаться с подозреваемым ему не удалось.

Смотрите: Чернышов обжалует меру пресечения в ВАКС. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Напоминаем, ВАКС избрал Чернышову меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней до 16 января 2026 года с альтернативой залога в 51,6 млн грн.

Миндичгейт

Читайте также: Суд отказал в изменении меры пресечения для Зориной по делу "Миндичгейта"

Автор: 

Антикоррупционный суд (1430) мера пресечения (647) Миндич Тимур (306)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Міндіч пьє текілу і клав на запобіжний захід. Зенаполен не для цього випустив цього злодія. Якщо розплутати весь клубок то волосся дибки стане навіть у лисих.
показать весь комментарий
01.12.2025 16:45 Ответить
+8
- Тімутчік, Ви знаєте, коли вас нема, вони про вас таке говорять......
- Передайте їм, що коли мене нема, вони навіть можуть мене бити.......
показать весь комментарий
01.12.2025 16:46 Ответить
+4
Ще один заочник! Може, краще б обрали очну форму для єрмака?
показать весь комментарий
01.12.2025 16:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Міндіч пьє текілу і клав на запобіжний захід. Зенаполен не для цього випустив цього злодія. Якщо розплутати весь клубок то волосся дибки стане навіть у лисих.
показать весь комментарий
01.12.2025 16:45 Ответить
Головний злодій, "шефір" поки що на місці. А "міндіч" -- маневр, щоб відволікти увагу від тлустих котів, "шефірів". Пам'ятаєте, як з трибуни ООН блаЗЄнський казав про "замах" на "шефіра"? Мовляв, підняли руку на головного реформатора України... З трибуни ООН!!!

А все було дешевою виставою для наївних.
показать весь комментарий
01.12.2025 18:27 Ответить
Ще один заочник! Може, краще б обрали очну форму для єрмака?
показать весь комментарий
01.12.2025 16:46 Ответить
- Тімутчік, Ви знаєте, коли вас нема, вони про вас таке говорять......
- Передайте їм, що коли мене нема, вони навіть можуть мене бити.......
показать весь комментарий
01.12.2025 16:46 Ответить
А куди ділюся оті «камандіри», що за суддею Чаусом он, аж куди їздили?? Міндіч чекає на них, у ЄС!! Він же ще живий… і з головою!!
показать весь комментарий
01.12.2025 16:48 Ответить
Чергове шоу для зелохів?))
показать весь комментарий
01.12.2025 16:50 Ответить
Як і шоу в судах на ліжках.
показать весь комментарий
01.12.2025 17:39 Ответить
- Сёма, знали бы вы, какие гадости люди говорят вам заглаза...
- Я вас умоляю, передайте тем людям, шо заглаза они могут меня даже отп*здить...
показать весь комментарий
01.12.2025 16:50 Ответить
Молодці фахівці з структур, які захищають Національні інтереси України та її безпеку!!
показать весь комментарий
01.12.2025 16:52 Ответить
А сайт 95 кварталу веде трансляцію?
показать весь комментарий
01.12.2025 16:52 Ответить
Зазначається, що адвоката Міндіча призначила держава. Джерело: https://censor.net/ua/v3588009
Є надія, що "держадвокат" буде йзахищати підзахисного так само, як його колега мертвечук захищав Василя Стуса.
показать весь комментарий
01.12.2025 16:58 Ответить
Міндічу пофіг, за нього заочно внесуть заставу і буде десь в Ізраілі заочно носити браслет тільки не той про який ви подумали
показать весь комментарий
01.12.2025 17:08 Ответить
Який захід? Він на схід втік
показать весь комментарий
01.12.2025 17:09 Ответить
Кто нибудь рискнет посчитать сколько уже раз миндич-алеко-дундич в нашу сторону дуль показал, регоча при этом с высоты холмов местных? Или Голанских высот?
показать весь комментарий
01.12.2025 17:33 Ответить
Людина може багато витерпіти,майже все.Єдине що витерпіти важко це коли тебе вважають повним ідіотом і лохом.Навіть коли і направду повний ідіот і лох...
показать весь комментарий
01.12.2025 17:47 Ответить
Заочно можете його навіть побити.
показать весь комментарий
01.12.2025 17:51 Ответить
Дуже важливий захід, що свідчить як безкомпромісно і потужно Україна викорінює корупцію. Саме те, що можна вчергове втюхати Заходу.
показать весь комментарий
01.12.2025 17:51 Ответить
обрізання йому оберіть. Додаткове!!!!
показать весь комментарий
01.12.2025 18:45 Ответить
 
 