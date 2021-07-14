Главные новости 14 июля: перезапуск ВСП, Верховный суд отменил отстранение Тупицкого

Рада приняла закон о перезагрузке Высшего совета правосудия, Верховный Суд постановил, что Зеленский отстранил Тупицкого незаконно, День защитника Украины переименовали - главные новости страны за 14 июля.

Рада приняла закон о ВСП

"За" - 280 голосов. Закон позволяет перезагрузить Высший совет правосудия. Этот процесс может занять около года. Принятие закона приветствовали Евросоюз и США. Президент Зеленский говорит, что благодаря закону "служители Фемиды перестанут быть прислужниками" у власти.

Верховный Суд решил, что Тупицкого отстранили незаконно

Суд отменил указ, которым президент отменил назначение Тупицкого на должность судьиКонституционного Суда. В Офисе президента заявили, что не будут выполнять решение Верховного Суда. На Банковой считают, что Тупицкого пытаются вернуть в КС, чтобы сорвать судебную реформу, а место ему на самом деле - не за столом судьи, а на скамье подсудимых.

Сам Тупицкий тем временем пытается отсудить зарплату в 900 тыс. грн, которую не получил за время отстранения. Соответствующее производство открыл Окружной админсуд Киева.

Закон о языке соответствует Конституции, - суд

Конституционный суд Украины признал конституционным закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

И еще одна языковая победа: трое "слуг народа" отозвали свои языковые поправки к законопроекту о бюджете, рассматривать их не стали.

5 нардепов вызвали на допрос по делу о Харьковских соглашениях

На допрос в СБУ должны явиться Юрий Бойко, Виталий Борту, Сергей Ларин, Игорь Палица и Дмитрий Шпенов.

Семенченко отпустили из СИЗО по домашний арест

Соответствующее решение принял Соломенский суд Киева. Семенченко не имеет права выходить из дому и должен сдать следователю загранпаспорта, а также носить электронный браслет.

Силовики на пенсии митинговали под Радой

Ветераны МВД требовали пересчитать им пенсии. Они перекрыли движение по ул. Грушевского, а потом с криками "Ганьба!" прорвали кордон правоохранителей. Шмыгаль поручил замминистра соцполитики разобраться с вопросом перерасчета пенсий.

День защитника Украины переименовали из-за женщин

Теперь праздник будет называться "День защитников и защитниц Украины". Соответствующий законопроект приняла Верховная Рада.

Стрельба на чеченской свадьбе под Одессой

Гульнули на славу: стреляли в воздух из автомата на оживленной трассе, гудели, дрифтовали - развлекались, как могли. Полиция не оценила и объявила план "Перехват". Молодчиков повязали прямо на свадьбе. Один из них уже извинился на видео и пообещал "впредь не выполнять таких поступков".