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Новости
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Главные новости 14 июля: перезапуск ВСП, Верховный суд отменил отстранение Тупицкого

Главные новости 14 июля: перезапуск ВСП, Верховный суд отменил отстранение Тупицкого

Рада приняла закон о перезагрузке Высшего совета правосудия, Верховный Суд постановил, что Зеленский отстранил Тупицкого незаконно, День защитника Украины переименовали - главные новости страны за 14 июля.

Рада приняла закон о ВСП

"За" - 280 голосов. Закон позволяет перезагрузить Высший совет правосудия. Этот процесс может занять около года. Принятие закона приветствовали Евросоюз и США. Президент Зеленский говорит, что благодаря закону "служители Фемиды перестанут быть прислужниками" у власти.

Верховный Суд решил, что Тупицкого отстранили незаконно

Суд отменил указ, которым президент отменил назначение Тупицкого на должность судьиКонституционного Суда. В Офисе президента заявили, что не будут выполнять решение Верховного Суда. На Банковой считают, что Тупицкого пытаются вернуть в КС, чтобы сорвать судебную реформу, а место ему на самом деле - не за столом судьи, а на скамье подсудимых.

Сам Тупицкий тем временем пытается отсудить зарплату в 900 тыс. грн, которую не получил за время отстранения. Соответствующее производство открыл Окружной админсуд Киева.

Закон о языке соответствует Конституции, - суд

Конституционный суд Украины признал конституционным закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

И еще одна языковая победа: трое "слуг народа" отозвали свои языковые поправки к законопроекту о бюджете, рассматривать их не стали.

5 нардепов вызвали на допрос по делу о Харьковских соглашениях

На допрос в СБУ должны явиться Юрий Бойко, Виталий Борту, Сергей Ларин, Игорь Палица и Дмитрий Шпенов.

Семенченко отпустили из СИЗО по домашний арест

Соответствующее решение принял Соломенский суд Киева. Семенченко не имеет права выходить из дому и должен сдать следователю загранпаспорта, а также носить электронный браслет.

Силовики на пенсии митинговали под Радой

Ветераны МВД требовали пересчитать им пенсии. Они перекрыли движение по ул. Грушевского, а потом с криками "Ганьба!" прорвали кордон правоохранителей. Шмыгаль поручил замминистра соцполитики разобраться с вопросом перерасчета пенсий.

День защитника Украины переименовали из-за женщин

Теперь праздник будет называться "День защитников и защитниц Украины". Соответствующий законопроект приняла Верховная Рада.

Стрельба на чеченской свадьбе под Одессой

Гульнули на славу: стреляли в воздух из автомата на оживленной трассе, гудели, дрифтовали - развлекались, как могли. Полиция не оценила и объявила план "Перехват". Молодчиков повязали прямо на свадьбе. Один из них уже извинился на видео и пообещал "впредь не выполнять таких поступков".

Автор: 

КС (2248) протест (5862) стрельба (3266) украинский язык (1192) Харьковский пакт (218) Семенченко Семен (380) День защитников и защитниц Украины (171) Высший совет правосудия (568) Тупицкий Александр (234)


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Топ комментарии
+4
Головні новини 14 липня: перезапуск ВРП, Верховний суд скасував відсторонення Тупицького - Цензор.НЕТ 782
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14.07.2021 23:32
+1
Гнусавого наркомана под зад коленкой , вместе с его хряком д'ермаком
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14.07.2021 22:25
+1
Игра клоуна-95 в президенты продолжается.
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14.07.2021 23:39
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Гнусавого наркомана под зад коленкой , вместе с его хряком д'ермаком
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14.07.2021 22:25 Ответить
ЇжТе, не обляпайтесь.
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14.07.2021 22:28 Ответить
награда настигла героев... овцы тупые
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14.07.2021 22:40 Ответить
Головні новини 14 липня: перезапуск ВРП, Верховний суд скасував відсторонення Тупицького - Цензор.НЕТ 782
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14.07.2021 23:32 Ответить
Игра клоуна-95 в президенты продолжается.
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14.07.2021 23:39 Ответить
July 14th, 2021
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3635043.html "В бюджете всё плохо, а в 2022 году будет ещё хуже" - засекли переписку "слуги урода" Потураева
Головні новини 14 липня: перезапуск ВРП, Верховний суд скасував відсторонення Тупицького - Цензор.НЕТ 5095
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15.07.2021 00:54 Ответить
Пора вводить военное положение и военные суды тройки.
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15.07.2021 02:09 Ответить
Коли офіс якогось "презика" каже, що не збирається виконувати рішення Верховного Суду України, то не прийшов вже час цю срань погану по деревах "сортувати"? !!!
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15.07.2021 09:30 Ответить
Все намного проще - банда из ВСП понимает: сегодня турнули Тупицкого, а завтра могут меня. Своих не сдаем!
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15.07.2021 09:43 Ответить
 
 