Главные новости 7 октября: отставка Разумкова, подозрение Мецгеру

Верховная Рада отправила Разумкова в отставку, Мецгеру вручили подозрение, Минздрав рассказал, кого обяжут вакцинироваться, - главные новости 7 октября.

Разумкова отправили в отставку

"За" - 284 депутата. Отставку поддержали "СН" и "БЮТ", а также группы "За Майбутнє" и "Довіра". "Голос" раскололся.

Корниенко и Разумков обвиняют друг друга в предательстве идеалов партии. Разумков, кроме этого, намекает на возможные президентские амбиции.

На должность спикера "слуги" делегировали Руслана Стефанчука(Зеленский уже освободил его от обязанностей представителя президента в Раде). Официально кандидатур три: кроме Стефанчука, на должность претендуют Зинкевич и Гончаренко из "ЕС". В этом списке были еще внефракционный Лерос и Железняк из "Голоса", но они отозвали свои кандидатуры. Спикера Рада назначит завтра.

Как прошел сегодняшний день в Раде - можно посмотреть в фоторепортаже Цензор.НЕТ.

Мецгеру вручили подозрение

Подозрение получили он и начальник департамента информационной политики "Укрэксимбанка" Пикалов. Мецгер обещает сотрудничать со следствием. Временно исполняющие его обязанности Ермаков рассказал, какой именно вопрос журналистов так сильно разозлил его предшественника. Оказалось, что это был вопрос о кредите в $60 млн на покупку киевского ТЦ SkyMall, который "Укрэксимбанк" выдал владеющему долями в фирмах на оккупированном Донбассе бизнесмену Брюховецкому.

Стало известно, кто обязан вакцинироваться

Минздрав утвердил перечень профессий, для представителей которых прививка против COVID-19 является обязательной. Это преподаватели и работники органов исполнительной власти и местных госадминистраций.

Число инфицированных коронавирусом за сутки в Украине впервые с апреля превысило 15 тыс. человек.

ВОЗ впервые дала определение постковидному синдрому

"Симптомы этого состояния обычно держатся около трех месяцев с начала заболевания COVID-19 и не могут быть объяснены другими диагнозами. Общие признаки такого состояния заключаются в повышенной утомляемости, нехватке дыхания, когнитивном расстройстве и некоторых других симптомах, которые также оказывают влияние на повседневное функционирование", - говорится в определении.

День рождения Путина: поздравляют согласно убеждениям

Президенту страны-агрессора исполнилось 69 лет. Его поздравили двое народных депутатов. Представитель "ОПЗЖ" Илья Кива записал видео, в котором назвал Путина "великим лидером дружественного нам народа", вернувшим своей стране "былое величие" и тем, кто пишет "новую историю славянского мира и славянского единства".

А нардеп "ЕС" Алексей Гончаренко поздравил Путина с трибуны Верховной Рады. И спел. Но совсем не Happy Birthday, а гораздо более уместную песню.