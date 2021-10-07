Головні новини 7 жовтня: відставка Разумкова, підозра Мецгеру

Верховна Рада відправила Разумкова у відставку, Мецгерові вручили підозру, МОЗ розповів, кого зобов'яжуть вакцинуватися, - головні новини 7 жовтня.

Разумкова відправили у відставку

"За" - 284 депутати. Відставку підтримали "СН" і "БЮТ", а також групи "За Майбутнє" і "Довіра". "Голос" розколовся.

Корнієнко і Разумков звинувачують один одного у зраді ідеалів партії. Разумков, крім цього, натякає на можливі президентські амбіції.

На посаду спікера "слуги" делегували Руслана Стефанчука (Зеленський вже звільнив його від обов'язків представника президента в Раді). Офіційно кандидатур три: окрім Стефанчука, на посаду претендують Зінкевич і Гончаренко з "ЄС". У цьому списку були ще позафракційний Лерос і Железняк з "Голосу", але вони відкликали свої кандидатури. Спікера Рада призначить завтра.

Як минув нинішній день у Раді - можна подивитися у фоторепортажі Цензор.НЕТ.

Мецгеру вручили підозру

Підозри отримали він і начальник департаменту інформаційної політики "Укрексімбанку" Пікалов. Мецгер обіцяє співпрацювати зі слідством. Тимчасово виконуючий його обов'язки Єрмаков розповів, яке саме запитання журналістів так сильно розсердило його попередника. Виявилося, що це було запитання про кредит $60 млн на купівлю київського ТЦ SkyMall, який "Укрексімбанк" видав бізнесменові Брюховецькому, що володіє частками в фірмах на окупованому Донбасі.

Стало відомо, хто зобов'язаний вакцинуватися

МОЗ затвердило перелік професій, для представників яких щеплення проти COVID-19 є обов'язковим. Це викладачі та працівники органів виконавчої влади і місцевих держадміністрацій.

Кількість інфікованих коронавірусом за добу в Україні вперше з квітня перевищила 15 тис. осіб.

ВООЗ вперше дала визначення постковідному синдрому

"Симптоми цього стану зазвичай тримаються близько трьох місяців від початку захворювання на COVID-19 і не можуть бути пояснені іншими діагнозами. Загальні ознаки такого стану полягають в підвищеній втомлюваності, нестачі дихання, когнітивному розладі і деяких інших симптомах, які також впливають на повсякденне функціонування", - сказано у визначенні.

День народження Путіна: вітають згідно з переконаннями

Президенту країни-агресора виповнилося 69 років. Його привітали двоє народних депутатів. Представник "ОПЗЖ" Ілля Кива записав відео, в якому назвав Путіна "великим лідером дружнього нам народу", що повернув своїй країні "колишню велич" і тим, хто пише "нову історію слов'янського світу і слов'янської єдності".

А нардеп "ЄС" Олексій Гончаренко привітав Путіна з трибуни Верховної Ради. І заспівав. Але зовсім не Happy Birthday, а значно доречнішу пісню.