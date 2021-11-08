Главные новости 8 ноября: импорт электричества из Беларуси, Саакашвили госпитализировали

Беларусь сообщила "Энергоатому" о прекращении поставок электричества по рамочным соглашениям, Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу, на границе Польши и Беларуси - самый серьезный кризис - главные новости Украины и мира 8 ноября.

Импорт электричества из Беларуси

Белорусское объединение "Белэнерго" направило партнерам письмо о том, что с ноября 2021 года оно прекращает поставки электроэнергии в Украину в рамках заключенных ранее рамочных контрактов. В "Энергоатоме" получили это письмо, в "Укрэнерго" – нет. Эксперт Марк Савчук объясняет, что электричество будет поставляться, просто будут делать это не "Энергоатом", а две частные компании: одна принадлежит внефракционному нардепу Евгению Шевченко, другая – бывшему коммерческому директору ДТЭК.

Саакашвили в больнице

Экс-президент Грузии заявил, что готов умереть от голода, чтобы освободить своим примером страну "из когтей российских олигархов" – и в тот же день его госпитализировали в тюремную больницу в Тбилиси. МИД Украины призывает перевезти Саакашвили в гражданское медицинское учреждение, народные депутаты просят вернуть его в Украину.

Политическое объединение Разумкова

Экс-спикер Разумков подал нынешнему спикеру Стефанчуку обращение о создании в парламенте нового объединения "Умная политика". В объединение намерены вступить 25 депутатов, большинство из них переходят из фракции "Слуга народа".

Кризис на границе Польши и Беларуси

Нелегальные мигранты из Сирии и Ирака штурмуют со стороны Беларуси границу Польши. Пока попытки прорыва удается отразить. На границе объявлено состояние боевой готовности, там дежурят более 12 тысяч военных. Польша созывает резервистов и собирается сформировать из них два батальона. МВД соседней Литвы призывает ввести в приграничной зоне чрезвычайное положение.

Россия отказалась встречаться в нормандском формате

Франция предлагала провести 11 ноября встречу глав МИД стран "нормандской четверки", но Москва не приняла это предложение.

Невакцинированных не пускают на работу

С сегодняшнего дня к работе не допускают невакцинированных чиновников и педагогов. Сидеть дома им придется за свой счет.

Скандал с закрытием Kyiv Post

Это самая старая англоязычная газета Украины, она выходила 26 лет, а теперь – не будет. Владелец говорит, что это переформатирование и вскоре издание вернется к читателям. Сотрудники говорят, что владелец убивает это СМИ и пытается избавиться от честных журналистов. Главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева говорит, что газету закрывают из-за давления из ОП.

В Украину направляются "Айленды"

Два американских патрульных катера класса Island отправились из Балтимора в Одессу.