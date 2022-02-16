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Новости Война
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Главные новости 15 февраля: Россия говорит, что ушла, но не уходит, кибератака на банки и сайты оборонных ведомств

Главные новости 15 февраля: Россия говорит, что ушла, но не уходит, кибератака на банки и сайты оборонных ведомств

Россия заявляет, что начала отвод войск, но они остаются на местах; хакеры атаковали "Приватбанк", "Ощадбанк" и сайты Минобороны и ВСУ; Госдума РФ призывает Путина признать "ЛДНР", – главные новости 15 февраля.

Россия заявила, что отводит войска. И не отвела

Минобороны РФ заявило, что подразделения Западного и Южного военных округов якобы возвращаются на базы после "учений". Но на самом деле этого не происходит: отвод войск не подтверждают ни НАТО, ни США, ни журналисты-расследователи.

При этом Путин говорит, что Россия не хочет войны. И даже предлагает Украине продлить транзит газа после 2024 года.

Украинские же войска приведены в полную боевую готовность и ждут, оправдаются ли прогнозы разведки союзников, предвещавшей нападение в ночь с 15 на 16 февраля. ГСЧС обратилась к НАТО – просит помочь автокранами, бульдозерами, спецмашинами радиационной и химической разведки на случай масштабных чрезвычайных ситуаций.

Кибератака на "Приват", "Ощад" и сайты Минобороны и ВСУ

Первыми о сбоях в работе сообщили клиенты "Привата" и "Ощада": не открывались мобильные приложения, невозможно было произвести платеж или перевести деньги. Впоследствии перестали открываться сайты Минобороны и ВСУ. В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности подтвердили, что причина этого – мощная DDOS-атака. Госспецсвязь говорит, что специалисты прилагают усилия для локализации кибератаки и противодействия.

Госдума РФ призывает Путина признать "ЛДНР"

Соответствующее решение российские депутаты приняли большинством голосов. Теперь слово должен сказать президент РФ Путин. Он пока отмечает только, что депутаты Госдумы "ориентируются на общественное мнение, на мнение своих избирателей".

Украина из-за решения Госдумы инициирует внеочередные консультации в ТКГ, посольство США заявляет об очередных попытках нарушить суверенитет Украины, глава представительства ЕС в Украине Маасикас считает, что решение может повлечь за собой дополнительные территориальные претензии к нашей стране.

Шольц говорит, что Зеленский пообещал обсудить особый статус Донбасса и изменения Конституции.

"Президент Зеленский вчера твердо пообещал, что в рамках ТКГ, работающей в рамках Минского процесса, очень быстро все законопроекты по статусу Донбасса будут обсуждаться, по изменению Конституции и подготовке выборов", - сказал Шольц.

Пенсии будут индексировать ежегодно 1 марта

Соответствующее решение поддержали 352 нардепа. Ожидается, что минимальный размер пенсии уже в этом году повысится до 5025 грн.

За антисемитизм ввели уголовную ответственность

Наименьшее наказание за него теперь – штраф в 3400 грн, наибольшее – ограничение свободы на срок до пяти лет. В случае совершения группой лиц – от пяти до восьми лет лишения свободы.

Госпогранслужба не выдавала Алине Паш справку о пересечении админграницы с оккупированным Крымом

Речь идет о документе, которым Паш пыталась убедить "Общественное", что въезжала в оккупированный Крым законно. Пограничники его не выдавали, так что документ может оказаться подделкой. Набсовет "Общественного" завтра соберется на внеочередное заседание, на котором выслушают и Паш. Уже сейчас глава правления пишет в Фейсбуке, что "мошенники не могут представлять Украину на Евровидении", и обещает обратиться в полицию.

Автор: 

антисемитизм (230) Байден Джо (2785) Госдума (1261) Евровидение (777) киберпреступление (762) Ощадбанк (219) пенсия (2159) путин владимир (31224) россия (95413) хакер (1181) Донбасс (26955) Приватбанк (833)


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Топ комментарии
+7
А ще сьогодні Повний Місяць... тож якщо кацапи полізуть - отримають не просто різанину, а ще й у містично зловісній, можна сказати, готичній атмосфері...

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15.02.2022 23:58
+4
Пряма мова: "Як мені пояснили адвокати, мені це вигідно, це мене влаштовує. Це хороший закон. Якщо не посадять тут, то ти повністю легалізований на Заході…

Коли ти чесна людина, тебе все одно питають, а "откуда дровишки"? А тепер ось у мене електронна декларація, ось закон про олігархів, ось я її здав, ось мене поки що не посадили, ось довідка, що жодних кримінальних справ щодо цього закону.

Тобто після того, як ти стаєш олігархом, все виконав як там написано, не порушуєш, а отже до тебе не застосовують санкції і не посадили за неправильну декларацію - отже, виходить, що те, що ти написав, усе є.

Так, я в реєстрі олігархів. Але держава визнала, що все, що я маю, нажито чесною непосильною працею".

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16.02.2022 00:03
+2
Видео на ночь.
Британское агентство Reuters начало 6 часов назад прямую трансляцию Майдана с названием - "Вид на Майдан в Киеве на фоне российско-украинского кризиса".
Будете смотреть?! (могу ссылочку дать)
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16.02.2022 00:21
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https://ibigdan.livejournal.com/27994659.html И ссовкова версію "патріотизму" по команді зверху - ради пиара гнусавого клоуна

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15.02.2022 23:50 Ответить
Что ни делает дурак - все он делает не так...
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16.02.2022 00:13 Ответить
А ще сьогодні Повний Місяць... тож якщо кацапи полізуть - отримають не просто різанину, а ще й у містично зловісній, можна сказати, готичній атмосфері...

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15.02.2022 23:58 Ответить
Пряма мова: "Як мені пояснили адвокати, мені це вигідно, це мене влаштовує. Це хороший закон. Якщо не посадять тут, то ти повністю легалізований на Заході…

Коли ти чесна людина, тебе все одно питають, а "откуда дровишки"? А тепер ось у мене електронна декларація, ось закон про олігархів, ось я її здав, ось мене поки що не посадили, ось довідка, що жодних кримінальних справ щодо цього закону.

Тобто після того, як ти стаєш олігархом, все виконав як там написано, не порушуєш, а отже до тебе не застосовують санкції і не посадили за неправильну декларацію - отже, виходить, що те, що ти написав, усе є.

Так, я в реєстрі олігархів. Але держава визнала, що все, що я маю, нажито чесною непосильною працею".

показать весь комментарий
16.02.2022 00:03 Ответить
Видео на ночь.
Британское агентство Reuters начало 6 часов назад прямую трансляцию Майдана с названием - "Вид на Майдан в Киеве на фоне российско-украинского кризиса".
Будете смотреть?! (могу ссылочку дать)
показать весь комментарий
16.02.2022 00:21 Ответить
п.с. в Харькове пишут та-же история - всех Хероев как ветром сдуло с первой столицы ...капец
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16.02.2022 00:32 Ответить
а де сивохи та інші квартальні??
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16.02.2022 01:12 Ответить
давайте ссилку, б.-л.
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16.02.2022 01:10 Ответить
на, смотри чепушило...
https://www.youtube.com/watch?v=3_JRSioZZyQ&feature=emb_title
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16.02.2022 01:21 Ответить
Так що ощад?
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16.02.2022 00:53 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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16.02.2022 01:08 Ответить
ПУТИН НАПАДЭ! по какому по гринвичу?
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16.02.2022 01:25 Ответить
Нас просто превратили в нацию Ждунов.Сидим,ждем войну.
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16.02.2022 07:57 Ответить
Просто туалетная бумажка или... Три президента Украины обратились к подписантам Будапештского меморандума

Экс-президенты призывают доказать, что документ "не был простым обманом"

Три бывших президента Украины - Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко подготовили обращение к странам-подписантам Меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештского меморандума).

Экс-президенты призывают подписантов Будапештского меморандума доказать, что документ "не был простым обманом".

Об этом говорится поступившем в распоряжение агентства "Интерфакс-Украина".
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16.02.2022 03:02 Ответить
Россия будет "трясти" Украину "як Тарасову хату". Ведь кого-то же надо "трясти", иначе путинские рейтинги попадают. А если "трясти" кого-то посерьёзнее, например, прибалтов, то НАТО может и яйца оторвать.
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16.02.2022 04:10 Ответить
как в песне..................
киев бомбили нам обьявили..война...
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16.02.2022 05:35 Ответить
Сраный ковбой Байден с его же слов, должен кибератаки воспринять как форму нападения и ввести санкции. Но думаю, будет как всегда.
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16.02.2022 06:46 Ответить
Ты этого как ты говоришь "сраного ковбоя" должен в жопу целовать. За то что не оставил один на один с ******. Что дом твой целый.
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16.02.2022 07:34 Ответить
Кацапы очкошники и вздиловатые свинособаки
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16.02.2022 08:06 Ответить
Кацапы начали виртуальную войну. Экономику хотят положить … потом устроят майдан, свергнут и поставят своего.
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16.02.2022 09:24 Ответить
 
 