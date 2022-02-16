Главные новости 15 февраля: Россия говорит, что ушла, но не уходит, кибератака на банки и сайты оборонных ведомств

Россия заявляет, что начала отвод войск, но они остаются на местах; хакеры атаковали "Приватбанк", "Ощадбанк" и сайты Минобороны и ВСУ; Госдума РФ призывает Путина признать "ЛДНР", – главные новости 15 февраля.

Россия заявила, что отводит войска. И не отвела

Минобороны РФ заявило, что подразделения Западного и Южного военных округов якобы возвращаются на базы после "учений". Но на самом деле этого не происходит: отвод войск не подтверждают ни НАТО, ни США, ни журналисты-расследователи.

При этом Путин говорит, что Россия не хочет войны. И даже предлагает Украине продлить транзит газа после 2024 года.

Украинские же войска приведены в полную боевую готовность и ждут, оправдаются ли прогнозы разведки союзников, предвещавшей нападение в ночь с 15 на 16 февраля. ГСЧС обратилась к НАТО – просит помочь автокранами, бульдозерами, спецмашинами радиационной и химической разведки на случай масштабных чрезвычайных ситуаций.

Кибератака на "Приват", "Ощад" и сайты Минобороны и ВСУ

Первыми о сбоях в работе сообщили клиенты "Привата" и "Ощада": не открывались мобильные приложения, невозможно было произвести платеж или перевести деньги. Впоследствии перестали открываться сайты Минобороны и ВСУ. В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности подтвердили, что причина этого – мощная DDOS-атака. Госспецсвязь говорит, что специалисты прилагают усилия для локализации кибератаки и противодействия.

Госдума РФ призывает Путина признать "ЛДНР"

Соответствующее решение российские депутаты приняли большинством голосов. Теперь слово должен сказать президент РФ Путин. Он пока отмечает только, что депутаты Госдумы "ориентируются на общественное мнение, на мнение своих избирателей".

Украина из-за решения Госдумы инициирует внеочередные консультации в ТКГ, посольство США заявляет об очередных попытках нарушить суверенитет Украины, глава представительства ЕС в Украине Маасикас считает, что решение может повлечь за собой дополнительные территориальные претензии к нашей стране.

Шольц говорит, что Зеленский пообещал обсудить особый статус Донбасса и изменения Конституции.

"Президент Зеленский вчера твердо пообещал, что в рамках ТКГ, работающей в рамках Минского процесса, очень быстро все законопроекты по статусу Донбасса будут обсуждаться, по изменению Конституции и подготовке выборов", - сказал Шольц.

Пенсии будут индексировать ежегодно 1 марта

Соответствующее решение поддержали 352 нардепа. Ожидается, что минимальный размер пенсии уже в этом году повысится до 5025 грн.

За антисемитизм ввели уголовную ответственность

Наименьшее наказание за него теперь – штраф в 3400 грн, наибольшее – ограничение свободы на срок до пяти лет. В случае совершения группой лиц – от пяти до восьми лет лишения свободы.

Госпогранслужба не выдавала Алине Паш справку о пересечении админграницы с оккупированным Крымом

Речь идет о документе, которым Паш пыталась убедить "Общественное", что въезжала в оккупированный Крым законно. Пограничники его не выдавали, так что документ может оказаться подделкой. Набсовет "Общественного" завтра соберется на внеочередное заседание, на котором выслушают и Паш. Уже сейчас глава правления пишет в Фейсбуке, что "мошенники не могут представлять Украину на Евровидении", и обещает обратиться в полицию.