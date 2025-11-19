Депутаты от "Европейской Солидарности" снова заблокировали трибуну Рады, призывая к отставке правительства. ФОТО

Народные депутаты от партии "Европейская Солидарность" снова заблокировали трибуну Верховной Рады.

Об этом свидетельствует трансляция заседания парламента, передает Цензор.НЕТ.

"ЄС" знову заблокувала трибуну Верховної Ради
Фото: Телеканал Рада

Группа депутатов вышла к трибуне с плакатами "Решение одно: коалиция единства", "Кабмин в отставку" и "Кабмин украл у ВСУ".

После объявления воздушной тревоги заседание временно прервали, но после его возобновления парламентарии снова заблокировали трибуну.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Увольнение двух министров не решит кризис - нужна полная перезагрузка власти, - Порошенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук призвал депутатов дать возможность выступить их коллегам. В итоге было решено предоставлять слово для выступлений с рабочих мест, а не с трибуны.

Что предшествовало?

По данным СМИ, у власти до сих пор нет кандидатов на должности министров энергетики и юстиции.

Вчера, 18 ноября 2025 года, Верховная Рада не смогла уволить министра энергетики Светлану Гринчук и министра юстиции Германа Галущенко. Стефанчук закрыл заседание и призвал председателей фракций и групп собраться на Согласительный совет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Последствия "Миндичгейта": Рада отложила голосование за бюджет на 2026 год до декабря, – Forbes

Миндичгейт

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Комитет ВР поддержал отставку Галущенко с поста министра юстиции

ВР (28792) Европейская Солидарность (1074)
Давіть зелену банду, бо якщо все так залишити - то вони знищать Україну, заверуть гроші і втечуть.
19.11.2025 12:14 Ответить
Господи ,дай нашим ЄСівцям та Пороху витримки ...а смітуни хай теж підтягуються до Ради... хочя це намаханий 🤡 ,кинув Україну ,шоб її добряче відбомбили ,поки воно швентається по світу ,хоче втриматися ,капітуляцію підписати ...
19.11.2025 12:13 Ответить
Зеленский прибув вночі до Туреччини, де його зустрів Умєров: у складі делегації Єрмак.

Историческая родина недалеко.
19.11.2025 12:09 Ответить
треба бути всім слугам сильними ідіотами , шоб не відправити цей уряд у відставку ...тому шо деякі можуть , таким чином врятувати і себе ...
19.11.2025 12:05 Ответить
Інших у Трускавець не запрошували.
19.11.2025 12:12 Ответить
Зможуть провести нараду про "як бути далі" без зайвих вух...
19.11.2025 13:12 Ответить
🤡
19.11.2025 13:03 Ответить
А відставку Алі-Баби слабо вимагати? Вже гуде по всій Україні, що вимогою відставки Кабміну опозиція у ВРУ прикриває Дєрмака!
19.11.2025 12:16 Ответить
А хто такий алі баьа щоб вимагати відставки?Максимум-звільнення спіцом під зад.Але алі баба побудував паралельню вертикаль влади-оп.
19.11.2025 12:41 Ответить
Так хто має вимагати оте звільнення спіцом?
19.11.2025 13:13 Ответить
Алібаба офісний клерк президента.І якщо алібаба побудував "оп" то президент або "0" або це все будувалося і відбувалося з його вказівки.Навіть не знаю що для нас краще-президент "0" чи злий геній.В обох випадках нам хана
19.11.2025 14:15 Ответить
це як?
19.11.2025 12:41 Ответить
Це так, що всю корупцію повісять на Кабмін, а Дєрмак знову залишиться білим і пухнастим.
19.11.2025 13:12 Ответить
Зеленському випадає прекрасне вікно можливостей зіскочити. І від міндічів відмежуватися, і показати бажання співпраці заради перемоги, й взагалі змінити негатив на позитив. А ще й перекинути шмат відповідальності на інших, а самому спокійно по Франціях кататися, хай тут Порошенко з Тимошенко гребуться.
19.11.2025 12:22 Ответить
Штаты шарят как делать перевороты в банановых республиках. Как бы не было обидно и печально. Надеемся следующий уряд будет националистическим. (Самому смешно, ну а вдруг)
19.11.2025 15:39 Ответить
Уже было 150 отставок правительства, что это дало?! Отставка по какой причине, кресло освободить?! В тюрьму никого за 35 лет не посадили!!
19.11.2025 12:22 Ответить
Неправда.
Лазаренко сидить, Юдя сиділа... Це тільки прем'єри.
19.11.2025 13:05 Ответить
Юлю янык по политическим мотивам посадил, а не за машины скорой помощи, хотя там есть за шо садить. А пашу америкосу обобрали и посадили, 150млн.$ так и не вернули, освоили у себя!!!🤪🤣😆🤔🤗😂
19.11.2025 13:41 Ответить
ну, де-факто же сиділи...
До речі, останній міністр, який присів - Гримчак, друг Ю.Луценка, за якого Генпрокурор заступитися не захотів, бо хабар, який би він не був сумнівний - але був. Але ж Гримчак - з числа коаліції 2016-19років... З числа монокаоліції- щось ніхто не сидить...
Такі факти.
19.11.2025 14:24 Ответить
В УЗІ ДЕ !?)
19.11.2025 12:23 Ответить
то нехай розходяться і не блокують?
19.11.2025 13:13 Ответить
Там цікава мізансцена а центрі фото - Кубів охороняє кабана Стефанчука.

Маленька ремарка - кабан Стефанчук розпочинав свій шлях у велику політику - як помічник народного депутата Кубіва (комсорга-банкіра) від об'єднаної опозиції ''Батьківщина'' (по квоті ''Фронту'' Яценюка).
Тепер Кубів депутат від ''Європейської солідарності'', а кабан Стефанчук депутат-спікер від ''Слуг'' Зеленського.

Ось така політично-корупційна ''камасутра''...
19.11.2025 13:16 Ответить
 
 