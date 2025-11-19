Депутаты от "Европейской Солидарности" снова заблокировали трибуну Рады, призывая к отставке правительства. ФОТО
Народные депутаты от партии "Европейская Солидарность" снова заблокировали трибуну Верховной Рады.
Об этом свидетельствует трансляция заседания парламента, передает Цензор.НЕТ.
Группа депутатов вышла к трибуне с плакатами "Решение одно: коалиция единства", "Кабмин в отставку" и "Кабмин украл у ВСУ".
После объявления воздушной тревоги заседание временно прервали, но после его возобновления парламентарии снова заблокировали трибуну.
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук призвал депутатов дать возможность выступить их коллегам. В итоге было решено предоставлять слово для выступлений с рабочих мест, а не с трибуны.
Что предшествовало?
По данным СМИ, у власти до сих пор нет кандидатов на должности министров энергетики и юстиции.
Вчера, 18 ноября 2025 года, Верховная Рада не смогла уволить министра энергетики Светлану Гринчук и министра юстиции Германа Галущенко. Стефанчук закрыл заседание и призвал председателей фракций и групп собраться на Согласительный совет.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
Лазаренко сидить, Юдя сиділа... Це тільки прем'єри.
До речі, останній міністр, який присів - Гримчак, друг Ю.Луценка, за якого Генпрокурор заступитися не захотів, бо хабар, який би він не був сумнівний - але був. Але ж Гримчак - з числа коаліції 2016-19років... З числа монокаоліції- щось ніхто не сидить...
Такі факти.
Маленька ремарка - кабан Стефанчук розпочинав свій шлях у велику політику - як помічник народного депутата Кубіва (комсорга-банкіра) від об'єднаної опозиції ''Батьківщина'' (по квоті ''Фронту'' Яценюка).
Тепер Кубів депутат від ''Європейської солідарності'', а кабан Стефанчук депутат-спікер від ''Слуг'' Зеленського.
Ось така політично-корупційна ''камасутра''...