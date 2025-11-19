Депутаты от "Европейской Солидарности" снова заблокировали трибуну Рады, призывая к отставке правительства. ФОТО

Народные депутаты от партии "Европейская Солидарность" снова заблокировали трибуну Верховной Рады.

Цензор.НЕТ.

Группа депутатов вышла к трибуне с плакатами "Решение одно: коалиция единства", "Кабмин в отставку" и "Кабмин украл у ВСУ".

После объявления воздушной тревоги заседание временно прервали, но после его возобновления парламентарии снова заблокировали трибуну.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук призвал депутатов дать возможность выступить их коллегам. В итоге было решено предоставлять слово для выступлений с рабочих мест, а не с трибуны.

Что предшествовало?

По данным СМИ, у власти до сих пор нет кандидатов на должности министров энергетики и юстиции.

Вчера, 18 ноября 2025 года, Верховная Рада не смогла уволить министра энергетики Светлану Гринчук и министра юстиции Германа Галущенко. Стефанчук закрыл заседание и призвал председателей фракций и групп собраться на Согласительный совет.

Миндичгейт

