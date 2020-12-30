Сьогодні Шевченківський райсуд Києва обиратиме запобіжний захід Микитасю
Шевченківський районний суд міста Києва почне розгляд питання про обрання запобіжного заходу екснардепу Максиму Микитасю 30 грудня о 14:00.
Про це інформує пресслужба суду в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"30 грудня 2020 року о 14 год. 00 хв. в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва відбудеться судове засідання з розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу щодо Микитася М.В.", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 9 грудня стало відомо, що юриста Микитася викрали і вимагали $800 тис. неіснуючого боргу, зловмисників затримано. Коментуючи цю інформацію, Микитась попросив Зеленського про допомогу: Викрадення мого адвоката - це підстава. Нагорі вирішили, що я мушу замовкнути! Операцію ведуть із сусіднього від Вас кабінету.
29 грудня поліція повідомила Микитасю про підозру у викраденні юриста його фірми. За версією слідства, він організував викрадення свого адвоката за допомогою лідера злочинного угруповання, що перебуває під вартою. У будинку Микитася провели обшук. Поліція і прокуратура проситимуть відправити його під арешт. У НАБУ побоюються, що підозра Микитасю може перешкодити розслідувати справу проти Татарова, про ці ж ризики згадує ЦПК. У поліції кажуть, що підозра ніяк не пов'язана з розслідуванням інших злочинів, в яких фігурує Микитась.
18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.
Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.
Читайте також: Шабунін про Татарова: Тільки силовики прийшли - сховався під стіл Єрмака і строчить в Telegram
Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".
21 грудня Татаров прийшов на допит в НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.
22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".
24 грудня стало відомо, що генпрокурор Ірина Венедіктова передала справу заступника голови ОП Олега Татарова в СБУ.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн. Засідання суду, на якому Татарову мали обрати запобіжний захід, вже двічі не відбулося. Наступне засідання призначене на 30 грудня.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
СЛУГИ КРЕМЛІВСЬКОГО НАРОДУ, блд...
ІМХО - розправа