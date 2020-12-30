УКР
Сьогодні Шевченківський райсуд Києва обиратиме запобіжний захід Микитасю

Шевченківський районний суд міста Києва почне розгляд питання про обрання запобіжного заходу екснардепу Максиму Микитасю 30 грудня о 14:00.

Про це інформує пресслужба суду в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"30 грудня 2020 року о 14 год. 00 хв. в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва відбудеться судове засідання з розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу щодо Микитася М.В.", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підозра Микитасю ніяк не пов'язана з розслідуванням корупційних злочинів, - Нацполіція

Нагадаємо, 9 грудня стало відомо, що юриста Микитася викрали і вимагали $800 тис. неіснуючого боргу, зловмисників затримано. Коментуючи цю інформацію, Микитась попросив Зеленського про допомогу: Викрадення мого адвоката - це підстава. Нагорі вирішили, що я мушу замовкнути! Операцію ведуть із сусіднього від Вас кабінету.

29 грудня поліція повідомила Микитасю про підозру у викраденні юриста його фірми. За версією слідства, він організував викрадення свого адвоката за допомогою лідера злочинного угруповання, що перебуває під вартою. У будинку Микитася провели обшук. Поліція і прокуратура проситимуть відправити його під арешт. У НАБУ побоюються, що підозра Микитасю може перешкодити розслідувати справу проти Татарова, про ці ж ризики згадує ЦПК. У поліції кажуть, що підозра ніяк не пов'язана з розслідуванням інших злочинів, в яких фігурує Микитась.

18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

Читайте також: Шабунін про Татарова: Тільки силовики прийшли - сховався під стіл Єрмака і строчить в Telegram

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит в НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.

22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".

24 грудня стало відомо, що генпрокурор Ірина Венедіктова передала справу заступника голови ОП Олега Татарова в СБУ.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн. Засідання суду, на якому Татарову мали обрати запобіжний захід, вже двічі не відбулося. Наступне засідання призначене на 30 грудня.

суд (11818) Микитась Максим (292)
Зеленого кореша на волю, этого в тюрьму! Вы сделали это разом зебилы!
показати весь коментар
30.12.2020 13:15 Відповісти
Интересно, а в камере он повесится от угрызения совести, неудачно упадет с верхних нар или это будет острая сердечная недостаточность???? Или товарисч еще сладкий и пока он не всем поделится с прокурорскими он еще поживет?
показати весь коментар
30.12.2020 13:25 Відповісти
Не дивно, що у Кацапії стали типу наїзди демонстративні робити на Зєлю, значить всі завдання кремлівського царя кабаєва по розвалу української держави виконує на відмінно! Правоохоронні органи (крім частково НАБУ) та судова система вже знищені, на черзі - армія та оборонна промисловість.
СЛУГИ КРЕМЛІВСЬКОГО НАРОДУ, блд...
показати весь коментар
30.12.2020 13:27 Відповісти
Як раз на Новий рік хочуть запроторити за грати. Слідчі дії будуть вести з 31 грудня ...
ІМХО - розправа
показати весь коментар
30.12.2020 13:30 Відповісти
 
 