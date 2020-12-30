Сьогодні Шевченківський райсуд Києва обиратиме запобіжний захід Микитасю

Шевченківський районний суд міста Києва почне розгляд питання про обрання запобіжного заходу екснардепу Максиму Микитасю 30 грудня о 14:00.

Про це інформує пресслужба суду в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"30 грудня 2020 року о 14 год. 00 хв. в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва відбудеться судове засідання з розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу щодо Микитася М.В.", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підозра Микитасю ніяк не пов'язана з розслідуванням корупційних злочинів, - Нацполіція

Нагадаємо, 9 грудня стало відомо, що юриста Микитася викрали і вимагали $800 тис. неіснуючого боргу, зловмисників затримано. Коментуючи цю інформацію, Микитась попросив Зеленського про допомогу: Викрадення мого адвоката - це підстава. Нагорі вирішили, що я мушу замовкнути! Операцію ведуть із сусіднього від Вас кабінету.

29 грудня поліція повідомила Микитасю про підозру у викраденні юриста його фірми. За версією слідства, він організував викрадення свого адвоката за допомогою лідера злочинного угруповання, що перебуває під вартою. У будинку Микитася провели обшук. Поліція і прокуратура проситимуть відправити його під арешт. У НАБУ побоюються, що підозра Микитасю може перешкодити розслідувати справу проти Татарова, про ці ж ризики згадує ЦПК. У поліції кажуть, що підозра ніяк не пов'язана з розслідуванням інших злочинів, в яких фігурує Микитась.

18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

Читайте також: Шабунін про Татарова: Тільки силовики прийшли - сховався під стіл Єрмака і строчить в Telegram

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит в НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.

22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".

24 грудня стало відомо, що генпрокурор Ірина Венедіктова передала справу заступника голови ОП Олега Татарова в СБУ.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн. Засідання суду, на якому Татарову мали обрати запобіжний захід, вже двічі не відбулося. Наступне засідання призначене на 30 грудня.