Головні новини 3 листопада: відставка міністрів, обшуки у податковій

Рада відправила у відставку п'ятьох міністрів, у податковій – обшуки, дружину Семенченка підозрюють у крадіжці – головні новини України 3 листопада.

Відставки міністрів

Депутати підтримали відставки з посад міністра оборони Тарана, міністра з питань реінтеграції Резнікова, міністра економіки Любченка, міністра стратегічних галузей промисловості Уруського та міністра екології Абрамовського.

Процедура була незвичайною: "слуги народу" попросили міністрів не звітувати перед парламентаріями про виконану роботу, щоб проголосувати можна було швидше.

Нових міністрів збираються призначити у четвер, 4 листопада, список кандидатів – ось.

Обшуки у податковій

СБУ прийшла з обшуками до податкової: спочатку ЗМІ писали, що обшукують житло та офіс відправленого у відставку з посади міністра економіки Любченка, але пізніше виявилося, що це не так. Обшуки пройшли в головному офісі ДПСУ та вдома у в.о. голови служби Олейнікова. Він каже, що про порушення, через які проводять обшуки, сама служба ще у січні повідомила у ДБР.

Підозра дружині Семенченка

СБУ вручила підозру у крадіжці дружині екснардепа Семена Семенченка Наталії Музиці. У спецслужбі вважають, що жінка привласнила гроші благодійного фонду батальйону "Донбас".

Семенченко, який зараз перебуває у СІЗО, опублікував на своїй сторінці у Фейсбуці фото дружини із травмами. Він розповів про тиск з боку спецслужб і додав, що "два тижні тому внаслідок нібито "падіння із залізних сходів" моя дружина дістала перелом носа, кількох кісток обличчя та струс середньої тяжкості".

Сама Музика 20 жовтня повідомляла у соцмережах, що 11 жовтня впала зі сходів. "Не питайте, як і з яких причин це сталося. Наразі проводимо розслідування, поки нічого сказати не можу", - писала вона. 29 жовтня їй зробили операцію.

Що сталося зі "справою Татарова"?

Здається, вона зникла. Після зміни органу досудового розслідування матеріали так званої справи Татарова фактично не надійшли від НАБУ до СБУ, - повідомили у спецслужбі. Справи немає серед закритих, ні серед переданих до суду. Термін розслідування у неї закінчився.

Свіжі рейтинги партій

Якби вибори відбулися наприкінці жовтня, голоси розподілилися б таким чином: СН" – 18,3%, ОПЗЖ – 17%, "Батьківщина" – 15,4%, "ЄС" – 15,1%, "Сила і честь" - 5,6%, про це свідчить нове опитування КМІС.

Протести антивакцинаторів

Акції протесту пройшли у різних містах – Києві, Одесі, Чернівцях, Запоріжжі та інших. Їх учасники вимагали не примушувати їх до вакцинації і заявляли, що коронавірусу нібито не існує. У столиці учасники протесту перекрили вул. Грушевського - і місто стало в пробках. Учасниця мітингу на камеру подякувала росіянам за те, що надсилали їй гроші. За словами "слуги народу" Радуцького, лише за вересень виявили 56 тис. ботів, які за плату з РФ розганяли у соцмережах заклики відмовитись від вакцинації.