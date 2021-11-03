Главные новости 3 ноября: отставка министров, обыски в налоговой

Рада отправила в отставку пятерых министров, в налоговой - обыски, жену Семенченко подозревают в воровстве - главные новости Украины 3 ноября.

Отставки министров

Депутаты поддержали отставки с должностей министра обороны Тарана, министра по вопросам реинтеграции Резникова, министра экономики Любченко, министра стратегических отраслей промышленности Уруского и министра экологии Абрамовского.

Процедура была необычной: "слуги народа" попросили министров не отчитываться перед парламентариями о проделанной работе, чтобы проголосовать можно было быстрее.

Новых министров собираются назначить в четверг, 4 ноября, список кандидатов - вот.

Обыски в налоговой

СБУ пришла с обысками в налоговую: вначале СМИ писали, что обыскивают жилье и офис отправленного в отставку с поста министра экономики Любченко, но позже оказалось, что это не так. Обыски прошли в главном офисе ГНСУ и дома у и.о. главы службы Олейникова. Он говорит, что о нарушениях, из-за которых проводят обыски, сама служба еще в январе сообщила в ГБР.

Подозрение жене Семенченко

СБУ вручила подозрение в воровстве жене экс-нардепа Семена Семенченко Наталье Музыке. В спецслужбе считают, что женщина присвоила деньги благотворительного фонда батальона "Донбасс".

Семенченко, который сейчас находится в СИЗО, опубликовал на своей странице в Фейсбуке фото жены с травмами. Он рассказал о давлении со стороны спецслужбы и добавил, что "две недели назад в результате якобы "падения с железной лестницы" моя жена получила перелом носа, нескольких костей лица и сотрясение средней тяжести".

Сама Музыка 20 октября сообщала в соцсетях, что 11 октября упала с лестницы. "Не спрашивайте, как и по каким причинам это произошло. Сейчас проводим расследование, пока ничего сказать не могу", - писала она. 29 октября ей сделали операцию.

Что случилось с "делом Татарова"?

Кажется, оно исчезло. После смены органа досудебного расследования материалы так называемого "дела Татарова" фактически не поступили от НАБУ в СБУ, - сообщили в спецслужбе. Дела нет ни среди закрытых, ни среди переданных в суд. Срок расследования по нему истек.

Свежие рейтинги партий

Если бы выборы состоялись в конце октября, голоса распределились бы таким образом: СН" - 18,3%, ОПЗЖ - 17%, "Батькивщина" - 15,4%, "ЕС" - 15,1%, "Сила и честь" - 5,6%. Об этом свидетельствует свежий опрос КМИС.

Протесты антивакцинаторов

Акции протеста прошли в разных городах - Киеве, Одессе, Черновцах, Запорожье и других. Их участник требовали не принуждать их к вакцинации и заявляли, что коронавируса якобы не существует. В столице участники протеста перекрыли ул. Грушевского - и город встал в пробках. Участница митинга на камеру поблагодарила россиян за то, что присылали ей деньги. По словам "слуги народа" Радуцкого, только за сентябрь обнаружили 56 тыс. ботов, которые за плату из РФразгоняли в соцсетях призывы отказаться от вакцинации.