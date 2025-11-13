"За мародерство та зраду Кабмін має піти у відставку", - ВО "Свобода"

Кабінет Міністрів та виконавча гілка влади, що будували корупцію на місцях, мають піти у відставку.

Про це йдеться у зверненні Всеукраїнського об'єднання "Свобода", передає Цензор.НЕТ.

"Міндічі" та інші подібні їм покидьки, а також прислужники зрадників, мають бути знайдені та покарані за законами воєнного часу!

Всеукраїнське об'єднання "Свобода" солідарне із українським суспільством, яке обурене фактами виявлення жахливих корупційних схем серед представників вищих ешелонів влади", - наголосили там.

У "Свободі" зазначили, що розкрадання коштів, призначених для забезпечення обороноздатності України, підривають можливості до опору, знижують моральний дух захисників та суспільства загалом.

"Усі, хто причетні до таких дій – вороги на рівні московитів.

Оприлюднені факти вказують на мародерство, підлість, здирництво і зраду. Кошти з сектору оборони, які повинні спрямовуватись на утримання стійкості країни в час війни та знищення ворога, осіли готівкою в липких рученятах спритних ділків, відмиті на рахунках підставних компаній закордоном, зокрема в московії!

Усі причетні до розкрадання та формування схем - зрадники і вороги. Так само як і ті, хто покривають злодіїв та допомагав чи допомагає їм уникнути відповідальності", - йдеться у зверненні.

Там наголосили, що всі фігуранти корупційної справи мають отримати реальні, швидкі, справедливі та невідворотні покарання з конфіскацією майна і повернення "відмитих" активів

"Вимагаємо люстрації владної еліти, причетної до оборудок і розкрадання, та кримінальної відповідальності за зраду. Нинішній Кабінет Міністрів та виконавча гілка влади, особливо на місцях, які роками будували схеми мародерства під час війни - мають піти у відставку та забуття. Час згадати гідність! Слава Нації! Смерть ворогам!" - підсумували у ВО "Свобода".

