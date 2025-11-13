"За мародерство та зраду Кабмін має піти у відставку", - ВО "Свобода"

Свобода закликала Кабмін піти у відставку

Кабінет Міністрів та виконавча гілка влади, що будували корупцію на місцях, мають піти у відставку.

Про це йдеться у зверненні Всеукраїнського об'єднання "Свобода", передає Цензор.НЕТ.

"Міндічі" та інші подібні їм покидьки, а також прислужники зрадників, мають бути знайдені та покарані за законами воєнного часу!

Всеукраїнське об'єднання "Свобода" солідарне із українським суспільством, яке обурене фактами виявлення жахливих корупційних схем серед представників вищих ешелонів влади", - наголосили там.

У "Свободі" зазначили, що розкрадання коштів, призначених для забезпечення обороноздатності України, підривають можливості до опору, знижують моральний дух захисників та суспільства загалом.

"Усі, хто причетні до таких дій – вороги на рівні московитів.

Оприлюднені факти вказують на мародерство, підлість, здирництво і зраду. Кошти з сектору оборони, які повинні спрямовуватись на утримання стійкості країни в час війни та знищення ворога, осіли готівкою в липких рученятах спритних ділків, відмиті на рахунках підставних компаній закордоном, зокрема в московії!

Усі причетні до розкрадання та формування схем - зрадники і вороги. Так само як і ті, хто покривають злодіїв та допомагав чи допомагає їм уникнути відповідальності", - йдеться у зверненні.

Там наголосили, що всі фігуранти корупційної справи мають отримати реальні, швидкі, справедливі та невідворотні покарання з конфіскацією майна і повернення "відмитих" активів

"Вимагаємо люстрації владної еліти, причетної до оборудок і розкрадання, та кримінальної відповідальності за зраду. Нинішній Кабінет Міністрів та виконавча гілка влади, особливо на місцях, які роками будували схеми мародерства під час війни - мають піти у відставку та забуття. Час згадати гідність! Слава Нації! Смерть ворогам!" - підсумували у ВО "Свобода".

А призідент - ні? Він НЕГАЙНО має подати заяву про відставку. Після цього має бути сформований уряд національного порятунку, який і буде керувати країною.

Тільки так. Бо інші схеми з перевиборами, які неможливі під час війни, тут лише подовжуватимуть владу остаточнор знахабнілої зеленої шобли.
13.11.2025 16:01 Відповісти
Так і зеленський повинен іти у відставку!
13.11.2025 16:02 Відповісти
Вони, на відміну від тебе - на фронті.
13.11.2025 16:25 Відповісти
Чому тільки кабмін у відставку, а Верховна Рада України, а Президент України? До них немає питань?
13.11.2025 19:07 Відповісти
Расстрелять за гаражами!
13.11.2025 16:01 Відповісти
150 голосів буде, якщо там є притомні "народні" депутати
13.11.2025 16:01 Відповісти
Не совсім згоден: В.О. Зе виконує Голова ВР!!! Чи не так?
13.11.2025 16:02 Відповісти
У нас війна. Всі ці закони мирного часу треба забути. Йдеться про виживання країни, тому тут не до бюрократичних норм. Ну бо ця т.з. "влада" впевнено веде нас всіх до принизливої поразки. А всі сидять і НІЧОГО не роблять. Тупо спостерігають і все...
13.11.2025 16:06 Відповісти
у парламентсько-президентській державі просто потрібно все привести у відповідність....
13.11.2025 16:08 Відповісти
Нам і парламент зараз не потрібен у такому вигляді. Він просто створює вигляд роботи, приймаючи лише потрібні зеленій владі закони. Треба негайно сформувати дієву більшість, яка оперативно прийматиме потрібні країні закони. Якщо хтось з "обранців" не захоче брати участь у такому форматі і блокуватиме роботу парламента, його НЕГАЙНО треба замінити.
13.11.2025 16:13 Відповісти
важко уявити цей процес в законний спосіб...
13.11.2025 16:15 Відповісти
У нас вже давно закони не працюють. Є лише імітація їхнього виконання.
13.11.2025 16:20 Відповісти
А по аналогії з мобілізацією. Там теж на закони вже давно не звертають увагу, тому шо є потреба в "щоденних поставках".
13.11.2025 16:24 Відповісти
Ось так і з'являються диктатури і автократіїї.

❝ Вот так и умирает свобода - под гром аплодисментов... ❞ (с) Падме Амидала.
13.11.2025 17:04 Відповісти
А зараз шо в Україні? Не автократія? Тупо одноосібне правління. Найьлижчому оточенні дозволено все, критику придушують, закони виконують на власний розсуд або не виконують.
13.11.2025 18:45 Відповісти
Якщо про ці закони та забути зараз, то після війни про них вже не згадують.
13.11.2025 16:09 Відповісти
А якщо про них не забути, то доведеться забути про "після війни".
13.11.2025 16:26 Відповісти
Закон або ж, або його нема. Крапка. Якщо хтось прихильник варіанту "винятку, на певний час, через певні обставини", то нехай не кудахкає про закони взагалі.
13.11.2025 16:58 Відповісти
А кудахтати про дотримання закону, коли він регулярно порушується прямо зараз, це по-вашому нормально?
13.11.2025 17:56 Відповісти
Так.
13.11.2025 17:59 Відповісти
Зрозуміло, "зе-лайно" Чермандер детектед.
13.11.2025 18:02 Відповісти
Перші 2-3 сотні на Майдані і ВСЕ розставиться по місцях.
13.11.2025 16:15 Відповісти
"Після цього має бути сформований уряд національного порятунку, який і буде керувати країною." - і хто його буде формувати?
13.11.2025 16:20 Відповісти
У нас є політичні партії. Нехай між собою погоджують. Якщо не зможуть, то тоді має підключитися громалське суспільство. Ви в тому числі. Час вже припинити перекладати відповідальність на інших.
13.11.2025 16:21 Відповісти
А зеля взагалі нелегетимний, і його конституційний суд може обнулити.
13.11.2025 16:57 Відповісти
Не кричить!!!!
Конституція на паузі!
13.11.2025 16:09 Відповісти
А ВО Свобода за здачу Криму,розвал справ щодо Майдану,роботу на ФСБ? Чи то інше?
13.11.2025 16:05 Відповісти
Люра ! Свобода здала Крим ? .....
13.11.2025 16:18 Відповісти
Якби Сводода повісила хоч би одного на Майдані, такого б не було.
13.11.2025 16:06 Відповісти
Замість міністра юстиції Германа Галущенка, який потрапив в розслідування НАБУ щодо плівок Міндіча, Єрмак ********** свою ескортницю Людмилу Сугак на місце міністра юстиції.
13.11.2025 16:09 Відповісти
Та вже почалася "веселуха". З'явилися чутки про позбавлення Міндіча українського громадянства. Здогадайтесь, для чого?
13.11.2025 16:28 Відповісти
чому не в тюрму?
13.11.2025 16:09 Відповісти
Ви підрюки з Свободи розберітся з таким же своїм гімном. Мародерами Головком, Пупсом і т.д. Нагадати як ви ТВканал Медведчуку продали...
13.11.2025 16:09 Відповісти
Зараз хай гризуться між собою всі. А на виборах треба включати мозок і всім все пригадати.
13.11.2025 16:11 Відповісти
Та ясно! Ва фсьом вінаватая вотета ваша Свабода!
13.11.2025 16:16 Відповісти
ОПа !!! ЗЕ-боти повискакували.
13.11.2025 16:20 Відповісти
а Тенюха та Березовського,які здали без жодного пострілу флот і Крим,а Березовський ще й на службу пішов до рашки? Пупс та Олєжка теж на службі,служба у тих така,Родінє служить....
13.11.2025 16:46 Відповісти
Звернення ВО "СВОБОДА" - підтримую!
Необхідно терміново, згідно Конституції України, а в нас Парламентсько-Президенська країна,
щоб депутати ВРУ сформували новий склад КМУ на основі принципу національної єдності, таким чином це убезпечить нашу Україну від цих "міндічей"!
І кожна гілка влади буде мати запобіжники від "чернишових", "міндічей" та іншої погані.
13.11.2025 16:10 Відповісти
Це йому сподобалась красива фраза
13.11.2025 16:50 Відповісти
Що це всі так хвости по піднімали🙂? Невже і справді крісла під зебандою хитаються, тріщать, ламаються...
13.11.2025 16:10 Відповісти
На Нари,а не у відставку.
13.11.2025 16:11 Відповісти
А до царя питань значить нема, тільки до бояр.
13.11.2025 16:14 Відповісти
Рада повинна бути з нацiоналiстiв, а не ОПГ з ФСБ. Щоб по закону Радо вносила iмпiчмент держ зрадника президента. Це просто жесть. як воно дiстало. Всi все знають, що вся влада зрадникiв, i навiть протестiв нема. Вони продовжать усе це паскудство...
13.11.2025 16:18 Відповісти
Тю, а Зєля хіба не націоналіст? Ви ж його саме тому і вибирали, шоб він погнав олігарха Пороха.
13.11.2025 16:25 Відповісти
13.11.2025 16:59 Відповісти
Рада повинна бути з порядних і грамотних людей, яки розуміють за що голосують. А націоналістами в 90 ножах стали всі бивши комуняки
13.11.2025 16:48 Відповісти
Нацiоналiсти на фронтi воюють. а той хто не розумiе, що треба нацiоналiстiв у владу, той буде туди заводити марiонеток орг злочиннцiв i фсб. Тiльки тi заслуговують бути у владi, хто воював за Україну.
13.11.2025 17:02 Відповісти
35 лет воровское правительство отправляют в отставку, может пора отправлять в заключение?! Чего боится новое правительство, отставки?!, так оно готовится к ней каждый год, на год у них иммунитет!!!!
13.11.2025 16:18 Відповісти
при кожній владі в Україні крали..., це факт, ніхто не очікував, що при нинішній владі красти не будуть..., ну може тільки відбиті на всю голову..., але саме зараз, коли йде війна зі всіма ії втратами вся ця історія виглядає дуже й дуже огидно...
13.11.2025 16:19 Відповісти
Мова оригіналу !!! ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО

1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"

2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"

3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"

4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.

5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
13.11.2025 16:23 Відповісти
"мало ли что я на тебе обещал.." (с)
13.11.2025 17:38 Відповісти
І Зелена сволота також. І залишится в країні без права теретину кордону.
13.11.2025 16:21 Відповісти
Свободівці почули "запах" виборів, вилізли з небуття
13.11.2025 16:21 Відповісти
Тим більше це блюхнірство та лицемірство робити вигляд, що керівники ВО Свобода не розуміють, що кабмін, так само, як і парламент перетворений зеленим плкидьком у ручних собачок, які гавкають по команді з офісу преЗЕдента. У відставку має йти зеленськийч, інакше це буде пересування ліжок в борделі - замістть одного Галущенка завтра буде сидіти інший ставленик ЗЕ-Єрмака.
13.11.2025 16:38 Відповісти
Відставка це не покарання, панове.
13.11.2025 16:21 Відповісти
Похоже на зміну місця біля корита
13.11.2025 16:42 Відповісти
Закидайте їх гранатами. У вас в цій справі гарний досвід.
13.11.2025 16:23 Відповісти
Тягнибок робить вигляд, що не розуміє, що кабмін це ручні шавки зеленського-єрмаку... У відставку мусить піти зеленський, бо він все це кришує та патронує, чи керівництву ВО Свобода слабо про це заявити вголос???
13.11.2025 16:34 Відповісти
Таке відчуття що його хтось розбудив, або від заздрості прокинувся
13.11.2025 16:40 Відповісти
Навіть не уявляю, наскільки треба бути не в курсі, щоб закидати свободі підігрування жидівській владі. Це треба бути, як мінімум, з іншої планети
13.11.2025 18:02 Відповісти
Навіть не уявляю наскільки треба бути не в курсі, або бути з іншої планети, щоб не знати, що ВО Свобода за останні роки ВЗАГАЛІ не критикує зеленського та його політику, ЖОДНИХ заяв ВО Свобода про корупцію влади зеленського, ЖОДНИХ заяв ВС Свобода про утиски свободи слова, про знищення парламентаризму, про бойових генералів та офіцерів, яких влада зеленського кинула за грати по сфабрикованим справам. Хіба мовчання партії, яка позиціонує себе як націоналістичну, як нібито нащадків справи Провідника С.Бандери, не є доказом підігравання владі зеленського та мовчазної згоди з тим, що зеленський коїть в Україні ??? Знайдіть будьласка посилання з виступами керівників або фронтменів ВО Свобода (Тягнибок, Іллєнко, Михальчишин, Бенюк і т.д.) де б вони критикували або засуджували дії та політику зеленського за останні 3,5 роки. Їх немає.
13.11.2025 18:59 Відповісти
Чули про батальйон Свобода? У якої ще партії є однойменний батальйон? А тепер назвіть "опозиційні" партії, які підтримали закон про розпродаж землі.
13.11.2025 19:52 Відповісти
Може ви там з глузду з'їхали..... За мародерство і зраду.... У відставку. За таке розстріляти мало. Ви ще їм відшкодування запропонуйте та пенсії призначте
13.11.2025 16:36 Відповісти
Це не для тих у кого не коротка память про Свободу... нічим не кращі нинішніх,як і ЕС та Люлі...
13.11.2025 16:38 Відповісти
Знову всі однакові? Це так сьогодні відповідають зебарани. Та ні, ''ЄС'', ''Свобода'' ''Народний фронт'', половина ''Голосу'' ''Рух'' - це проукраїнські сили і по своїх програмах і головне по діях. А ''слуга народу'', ОПЗЖ, яка розпалася на різні уламки ''наш край'' ''відродження'' 'довіра'', '' за майбетнє'' - чисто проросійські і про олігархічні ворожі до України партії.
13.11.2025 17:18 Відповісти
а чому тільки кабмін? найближче оточення президента все "в долі" і "в дєлє", а главний ні при чому?
13.11.2025 16:42 Відповісти
за кого партія свобода агітувала у другому турі виборів президента у 2019

Пошукова інформація прямо не вказує, за кого саме партія ВО "Свобода" агітувала у другому турі виборів Президента України у 2019 році (між Володимиром Зеленським та Петром Порошенком).
13.11.2025 16:53 Відповісти
Свобода та азовці у різних підвидах прямо підтримували Блазня. Принаймні палко підтримували весь той бруд, що лили тоді на Порошенка.
ПС, УНА-УНСО, братство Корчинського, ДІЯ Яроша. Чітко виказали підтримку Петру, аргументуючи це державницькою позицією. Природньо, що бидло це трактувало як працю на кремль.
13.11.2025 18:21 Відповісти
Так , це правда , я пам'ятаю , як пан Ярош закликав всіх з Дук віддати голоси за Порошенко .
13.11.2025 19:28 Відповісти
С14 забув додати. Теж висловили підтримку Петру.
13.11.2025 18:22 Відповісти
Це так !
13.11.2025 16:58 Відповісти
Правильно вимагає ''Свобода''. Але здається ця ''Свобода'' допомогла мародерам прийти до влади?
13.11.2025 17:12 Відповісти
а чому здається?
13.11.2025 17:27 Відповісти
ВНОВЬ ВОНЬ КОТОРАЯ НИ К ЧЕМУ НЕ ПРИВОДИТ , КАРАВАН ВОРОВ ПРОДОЛЖАЕТ СВОИ ДЕЛИШКИ . ТОЛЬКО НАРОД УКРАИНЫ СВОИМИ РУКАМИ ДОЛЖЕН СЛОМАТЬ ФИЗИЧЕСКИ ХРЕБЕТ МАФИИ .

1993 - Кабмин Леонида Кучмы
→ Вотум недоверия Верховной Рады за экономический кризис и непрозрачные схемы в госпредприятиях.
Итог: отставка Кучмы с должности премьера.
2014 - Кабмин Николая Азарова
→ Массовая коррупция, отмывание миллиардов, госденьги на офшорах.
Итог: бегство правительства после Евромайдана.
2016 - Правительство Арсения Яценюка
→ Скандалы в "Нафтогазе", госконтрактах, давление из-за потери доверия.
Итог: добровольная отставка под политическим давлением.
2020 - Кабмин Алексея Гончарука
→ Утечка записей с критикой президента, подозрения в коррупционных связях.
Итог: весь кабинет отправлен в отставку.
2023 - Министр обороны Алексей Резников
→ Завышенные закупки для армии, коррупционные обвинения.
Итог: отставка министра.
2024 - Министр сельского хозяйства Николай Сольский
→ Обвинён в незаконном захвате госземель.
Итог: снят с должности, расследование продолжается.
2025 - Energoatom-скандал
→ Взятки и откаты на ~$100 млн, министр юстиции и энергетики подали в отставку.
Итог: расследование НАБУ, громкие отставки, приговоров нет.

Короткие выводы:
Коррупция в Украине системная и повторяется при каждой власти.
Отставки часто служат "жертвой для публики", без реального наказания.
Судебная и политическая зависимость мешают завершать дела.
Давление Запада заставляет реагировать, но не меняет суть системы.
13.11.2025 17:17 Відповісти
це що, цитування касапського ШІ?
13.11.2025 17:31 Відповісти
"Какой там был схематоз, какие у кого кликухи, как выводили, как воровали, в какие офшоры, через какие прокладки, какие левые китайские бронежилеты втридорога впаривали воюющим людям - все это второго плана вопросы.
Главный вопрос знаете какой?
Сколько ТЫСЯЧ человек сегодня ночью рядом с запиской «Извини, командир, но мне-то тогда ***** это надо» положили автомат и свалили в СЗЧ.
По обороноспособности страны нанесен колоссальный удар. По моральному духу армии нанесен колоссальный удар. Про донаты я вообще уже просто молчу…
Это не коррупция. Это государственная измена, диверсия и террористический акт.
Санкции он, *****, наложил…"
(с)
13.11.2025 17:39 Відповісти
виходить що во сволоту зєля влаштовує.
13.11.2025 17:39 Відповісти
... злодіїв треба судити.
13.11.2025 17:46 Відповісти
Кабмін ТА ЗЕ мають піти у відставку. Смерть гаранту корупції!
13.11.2025 18:59 Відповісти
Ти, бл, хто щоб казати Головнокомандуючому піти? що ти? хто ти?
Стань ним і звезди.
