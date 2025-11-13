"За мародерство та зраду Кабмін має піти у відставку", - ВО "Свобода"
Кабінет Міністрів та виконавча гілка влади, що будували корупцію на місцях, мають піти у відставку.
Про це йдеться у зверненні Всеукраїнського об'єднання "Свобода", передає Цензор.НЕТ.
"Міндічі" та інші подібні їм покидьки, а також прислужники зрадників, мають бути знайдені та покарані за законами воєнного часу!
Всеукраїнське об'єднання "Свобода" солідарне із українським суспільством, яке обурене фактами виявлення жахливих корупційних схем серед представників вищих ешелонів влади", - наголосили там.
У "Свободі" зазначили, що розкрадання коштів, призначених для забезпечення обороноздатності України, підривають можливості до опору, знижують моральний дух захисників та суспільства загалом.
"Усі, хто причетні до таких дій – вороги на рівні московитів.
Оприлюднені факти вказують на мародерство, підлість, здирництво і зраду. Кошти з сектору оборони, які повинні спрямовуватись на утримання стійкості країни в час війни та знищення ворога, осіли готівкою в липких рученятах спритних ділків, відмиті на рахунках підставних компаній закордоном, зокрема в московії!
Усі причетні до розкрадання та формування схем - зрадники і вороги. Так само як і ті, хто покривають злодіїв та допомагав чи допомагає їм уникнути відповідальності", - йдеться у зверненні.
Там наголосили, що всі фігуранти корупційної справи мають отримати реальні, швидкі, справедливі та невідворотні покарання з конфіскацією майна і повернення "відмитих" активів
"Вимагаємо люстрації владної еліти, причетної до оборудок і розкрадання, та кримінальної відповідальності за зраду. Нинішній Кабінет Міністрів та виконавча гілка влади, особливо на місцях, які роками будували схеми мародерства під час війни - мають піти у відставку та забуття. Час згадати гідність! Слава Нації! Смерть ворогам!" - підсумували у ВО "Свобода".
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
притомні"народні" депутати
Тільки так. Бо інші схеми з перевиборами, які неможливі під час війни, тут лише подовжуватимуть владу остаточнор знахабнілої зеленої шобли.
❝ Вот так и умирает свобода - под гром аплодисментов... ❞ (с) Падме Амидала.
Конституція на паузі!
Необхідно терміново, згідно Конституції України, а в нас Парламентсько-Президенська країна,
щоб депутати ВРУ сформували новий склад КМУ на основі принципу національної єдності, таким чином це убезпечить нашу Україну від цих "міндічей"!
І кожна гілка влади буде мати запобіжники від "чернишових", "міндічей" та іншої погані.
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
Пошукова інформація прямо не вказує, за кого саме партія ВО "Свобода" агітувала у другому турі виборів Президента України у 2019 році (між Володимиром Зеленським та Петром Порошенком).
ПС, УНА-УНСО, братство Корчинського, ДІЯ Яроша. Чітко виказали підтримку Петру, аргументуючи це державницькою позицією. Природньо, що бидло це трактувало як працю на кремль.
1993 - Кабмин Леонида Кучмы
→ Вотум недоверия Верховной Рады за экономический кризис и непрозрачные схемы в госпредприятиях.
Итог: отставка Кучмы с должности премьера.
2014 - Кабмин Николая Азарова
→ Массовая коррупция, отмывание миллиардов, госденьги на офшорах.
Итог: бегство правительства после Евромайдана.
2016 - Правительство Арсения Яценюка
→ Скандалы в "Нафтогазе", госконтрактах, давление из-за потери доверия.
Итог: добровольная отставка под политическим давлением.
2020 - Кабмин Алексея Гончарука
→ Утечка записей с критикой президента, подозрения в коррупционных связях.
Итог: весь кабинет отправлен в отставку.
2023 - Министр обороны Алексей Резников
→ Завышенные закупки для армии, коррупционные обвинения.
Итог: отставка министра.
2024 - Министр сельского хозяйства Николай Сольский
→ Обвинён в незаконном захвате госземель.
Итог: снят с должности, расследование продолжается.
2025 - Energoatom-скандал
→ Взятки и откаты на ~$100 млн, министр юстиции и энергетики подали в отставку.
Итог: расследование НАБУ, громкие отставки, приговоров нет.
Короткие выводы:
Коррупция в Украине системная и повторяется при каждой власти.
Отставки часто служат "жертвой для публики", без реального наказания.
Судебная и политическая зависимость мешают завершать дела.
Давление Запада заставляет реагировать, но не меняет суть системы.
Главный вопрос знаете какой?
Сколько ТЫСЯЧ человек сегодня ночью рядом с запиской «Извини, командир, но мне-то тогда ***** это надо» положили автомат и свалили в СЗЧ.
По обороноспособности страны нанесен колоссальный удар. По моральному духу армии нанесен колоссальный удар. Про донаты я вообще уже просто молчу…
Это не коррупция. Это государственная измена, диверсия и террористический акт.
Санкции он, *****, наложил…"
(с)
Стань ним і звезди.