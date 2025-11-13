"За мародерство и измену Кабмин должен уйти в отставку", - ВО "Свобода"
Кабинет Министров и исполнительная ветвь власти, которые строили коррупцию на местах, должны уйти в отставку.
Об этом говорится в обращении Всеукраинского объединения "Свобода", передает Цензор.НЕТ.
"Миндичи" и другие подобные им подонки, а также прислужники предателей, должны быть найдены и наказаны по законам военного времени!
Всеукраинское объединение "Свобода" солидарно с украинским обществом, возмущенным фактами выявления ужасных коррупционных схем среди представителей высших эшелонов власти", - подчеркнули там.
В "Свободе" отметили, что хищение средств, предназначенных для обеспечения обороноспособности Украины, подрывает возможности сопротивления, снижает моральный дух защитников и общества в целом.
"Все, кто причастны к таким действиям - враги на уровне московитов.
Обнародованные факты указывают на мародерство, подлость, вымогательство и предательство. Средства из сектора обороны, которые должны направляться на поддержание устойчивости страны во время войны и уничтожение врага, осели наличными в липких ручках ловких дельцов, отмыты на счетах подставных компаний за рубежом, в частности в московии!
Все причастные к хищению и формированию схем - предатели и враги. Так же как и те, кто покрывают воров и помогал или помогает им избежать ответственности", - говорится в обращении.
Там подчеркнули, что все фигуранты коррупционного дела должны получить реальные, быстрые, справедливые и неотвратимые наказания с конфискацией имущества и возвратом "отмытых" активов
"Требуем люстрации властной элиты, причастной к махинациям и хищениям, и уголовной ответственности за измену. Нынешний Кабинет Министров и исполнительная ветвь власти, особенно на местах, которые годами строили схемы мародерства во время войны, должны уйти в отставку и забвение. Время вспомнить о достоинстве! Слава Нации! Смерть врагам!" - подытожили в ВО "Свобода".
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
притомні"народні" депутати
Тільки так. Бо інші схеми з перевиборами, які неможливі під час війни, тут лише подовжуватимуть владу остаточнор знахабнілої зеленої шобли.
❝ Вот так и умирает свобода - под гром аплодисментов... ❞ (с) Падме Амидала.
Конституція на паузі!
Необхідно терміново, згідно Конституції України, а в нас Парламентсько-Президенська країна,
щоб депутати ВРУ сформували новий склад КМУ на основі принципу національної єдності, таким чином це убезпечить нашу Україну від цих "міндічей"!
І кожна гілка влади буде мати запобіжники від "чернишових", "міндічей" та іншої погані.
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
Пошукова інформація прямо не вказує, за кого саме партія ВО "Свобода" агітувала у другому турі виборів Президента України у 2019 році (між Володимиром Зеленським та Петром Порошенком).
1993 - Кабмин Леонида Кучмы
→ Вотум недоверия Верховной Рады за экономический кризис и непрозрачные схемы в госпредприятиях.
Итог: отставка Кучмы с должности премьера.
2014 - Кабмин Николая Азарова
→ Массовая коррупция, отмывание миллиардов, госденьги на офшорах.
Итог: бегство правительства после Евромайдана.
2016 - Правительство Арсения Яценюка
→ Скандалы в "Нафтогазе", госконтрактах, давление из-за потери доверия.
Итог: добровольная отставка под политическим давлением.
2020 - Кабмин Алексея Гончарука
→ Утечка записей с критикой президента, подозрения в коррупционных связях.
Итог: весь кабинет отправлен в отставку.
2023 - Министр обороны Алексей Резников
→ Завышенные закупки для армии, коррупционные обвинения.
Итог: отставка министра.
2024 - Министр сельского хозяйства Николай Сольский
→ Обвинён в незаконном захвате госземель.
Итог: снят с должности, расследование продолжается.
2025 - Energoatom-скандал
→ Взятки и откаты на ~$100 млн, министр юстиции и энергетики подали в отставку.
Итог: расследование НАБУ, громкие отставки, приговоров нет.
Короткие выводы:
Коррупция в Украине системная и повторяется при каждой власти.
Отставки часто служат "жертвой для публики", без реального наказания.
Судебная и политическая зависимость мешают завершать дела.
Давление Запада заставляет реагировать, но не меняет суть системы.
Главный вопрос знаете какой?
Сколько ТЫСЯЧ человек сегодня ночью рядом с запиской «Извини, командир, но мне-то тогда ***** это надо» положили автомат и свалили в СЗЧ.
По обороноспособности страны нанесен колоссальный удар. По моральному духу армии нанесен колоссальный удар. Про донаты я вообще уже просто молчу…
Это не коррупция. Это государственная измена, диверсия и террористический акт.
Санкции он, *****, наложил…"
(с)