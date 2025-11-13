РУС
"За мародерство и измену Кабмин должен уйти в отставку", - ВО "Свобода"

Кабинет Министров и исполнительная ветвь власти, которые строили коррупцию на местах, должны уйти в отставку.

Об этом говорится в обращении Всеукраинского объединения "Свобода", передает Цензор.НЕТ.

"Миндичи" и другие подобные им подонки, а также прислужники предателей, должны быть найдены и наказаны по законам военного времени!

Всеукраинское объединение "Свобода" солидарно с украинским обществом, возмущенным фактами выявления ужасных коррупционных схем среди представителей высших эшелонов власти", - подчеркнули там.

В "Свободе" отметили, что хищение средств, предназначенных для обеспечения обороноспособности Украины, подрывает возможности сопротивления, снижает моральный дух защитников и общества в целом.

Читайте также: Столтенберг о "Миндичгейте": Правильная реакция - продолжать оказывать Украине помощь, в частности в борьбе с коррупцией

"Все, кто причастны к таким действиям - враги на уровне московитов.

Обнародованные факты указывают на мародерство, подлость, вымогательство и предательство. Средства из сектора обороны, которые должны направляться на поддержание устойчивости страны во время войны и уничтожение врага, осели наличными в липких ручках ловких дельцов, отмыты на счетах подставных компаний за рубежом, в частности в московии!

Все причастные к хищению и формированию схем - предатели и враги. Так же как и те, кто покрывают воров и помогал или помогает им избежать ответственности", - говорится в обращении.

Читайте также: Миронюк не был советником министра энергетики в период 2021-2025 годов, - Минэнерго

Там подчеркнули, что все фигуранты коррупционного дела должны получить реальные, быстрые, справедливые и неотвратимые наказания с конфискацией имущества и возвратом "отмытых" активов

"Требуем люстрации властной элиты, причастной к махинациям и хищениям, и уголовной ответственности за измену. Нынешний Кабинет Министров и исполнительная ветвь власти, особенно на местах, которые годами строили схемы мародерства во время войны, должны уйти в отставку и забвение. Время вспомнить о достоинстве! Слава Нации! Смерть врагам!" - подытожили в ВО "Свобода".

Читайте: Энергокомитет ВР рассмотрит увольнение Гринчука с поста министра 14 октября

Миндичгейт

Читайте: Телемарафон избежал упоминаний о Миндиче, освещая операцию НАБУ "Мидас", - СМИ

А призідент - ні? Він НЕГАЙНО має подати заяву про відставку. Після цього має бути сформований уряд національного порятунку, який і буде керувати країною.

Тільки так. Бо інші схеми з перевиборами, які неможливі під час війни, тут лише подовжуватимуть владу остаточнор знахабнілої зеленої шобли.
13.11.2025 16:01 Ответить
Так і зеленський повинен іти у відставку!
13.11.2025 16:02 Ответить
Вони, на відміну від тебе - на фронті.
13.11.2025 16:25 Ответить
Як Швайка, на мотоциклі "Харлей Девідсон"?
13.11.2025 16:00 Ответить
Расстрелять за гаражами!
13.11.2025 16:01 Ответить
150 голосів буде, якщо там є притомні "народні" депутати
13.11.2025 16:01 Ответить
А призідент - ні? Він НЕГАЙНО має подати заяву про відставку. Після цього має бути сформований уряд національного порятунку, який і буде керувати країною.

Тільки так. Бо інші схеми з перевиборами, які неможливі під час війни, тут лише подовжуватимуть владу остаточнор знахабнілої зеленої шобли.
13.11.2025 16:01 Ответить
Не совсім згоден: В.О. Зе виконує Голова ВР!!! Чи не так?
13.11.2025 16:02 Ответить
У нас війна. Всі ці закони мирного часу треба забути. Йдеться про виживання країни, тому тут не до бюрократичних норм. Ну бо ця т.з. "влада" впевнено веде нас всіх до принизливої поразки. А всі сидять і НІЧОГО не роблять. Тупо спостерігають і все...
13.11.2025 16:06 Ответить
у парламентсько-президентській державі просто потрібно все привести у відповідність....
13.11.2025 16:08 Ответить
Нам і парламент зараз не потрібен у такому вигляді. Він просто створює вигляд роботи, приймаючи лише потрібні зеленій владі закони. Треба негайно сформувати дієву більшість, яка оперативно прийматиме потрібні країні закони. Якщо хтось з "обранців" не захоче брати участь у такому форматі і блокуватиме роботу парламента, його НЕГАЙНО треба замінити.
13.11.2025 16:13 Ответить
важко уявити цей процес в законний спосіб...
13.11.2025 16:15 Ответить
У нас вже давно закони не працюють. Є лише імітація їхнього виконання.
13.11.2025 16:20 Ответить
А по аналогії з мобілізацією. Там теж на закони вже давно не звертають увагу, тому шо є потреба в "щоденних поставках".
13.11.2025 16:24 Ответить
Ось так і з'являються диктатури і автократіїї.

❝ Вот так и умирает свобода - под гром аплодисментов... ❞ (с) Падме Амидала.
13.11.2025 17:04 Ответить
Якщо про ці закони та забути зараз, то після війни про них вже не згадують.
13.11.2025 16:09 Ответить
А якщо про них не забути, то доведеться забути про "після війни".
13.11.2025 16:26 Ответить
Закон або ж, або його нема. Крапка. Якщо хтось прихильник варіанту "винятку, на певний час, через певні обставини", то нехай не кудахкає про закони взагалі.
13.11.2025 16:58 Ответить
Перші 2-3 сотні на Майдані і ВСЕ розставиться по місцях.
13.11.2025 16:15 Ответить
"Після цього має бути сформований уряд національного порятунку, який і буде керувати країною." - і хто його буде формувати?
13.11.2025 16:20 Ответить
У нас є політичні партії. Нехай між собою погоджують. Якщо не зможуть, то тоді має підключитися громалське суспільство. Ви в тому числі. Час вже припинити перекладати відповідальність на інших.
13.11.2025 16:21 Ответить
А зеля взагалі нелегетимний, і його конституційний суд може обнулити.
13.11.2025 16:57 Ответить
Так і зеленський повинен іти у відставку!
13.11.2025 16:02 Ответить
Не кричить!!!!
Конституція на паузі!
13.11.2025 16:09 Ответить
А ВО Свобода за здачу Криму,розвал справ щодо Майдану,роботу на ФСБ? Чи то інше?
13.11.2025 16:05 Ответить
Люра ! Свобода здала Крим ? .....
13.11.2025 16:18 Ответить
Якби Сводода повісила хоч би одного на Майдані, такого б не було.
13.11.2025 16:06 Ответить
А ви багато повісили?
13.11.2025 16:21 Ответить
Замість міністра юстиції Германа Галущенка, який потрапив в розслідування НАБУ щодо плівок Міндіча, Єрмак ********** свою ескортницю Людмилу Сугак на місце міністра юстиції.
13.11.2025 16:09 Ответить
Та вже почалася "веселуха". З'явилися чутки про позбавлення Міндіча українського громадянства. Здогадайтесь, для чого?
13.11.2025 16:28 Ответить
чому не в тюрму?
13.11.2025 16:09 Ответить
Ви підрюки з Свободи розберітся з таким же своїм гімном. Мародерами Головком, Пупсом і т.д. Нагадати як ви ТВканал Медведчуку продали...
13.11.2025 16:09 Ответить
Зараз хай гризуться між собою всі. А на виборах треба включати мозок і всім все пригадати.
13.11.2025 16:11 Ответить
Та ясно! Ва фсьом вінаватая вотета ваша Свабода!
13.11.2025 16:16 Ответить
ОПа !!! ЗЕ-боти повискакували.
13.11.2025 16:20 Ответить
а Тенюха та Березовського,які здали без жодного пострілу флот і Крим,а Березовський ще й на службу пішов до рашки? Пупс та Олєжка теж на службі,служба у тих така,Родінє служить....
13.11.2025 16:46 Ответить
Звернення ВО "СВОБОДА" - підтримую!
Необхідно терміново, згідно Конституції України, а в нас Парламентсько-Президенська країна,
щоб депутати ВРУ сформували новий склад КМУ на основі принципу національної єдності, таким чином це убезпечить нашу Україну від цих "міндічей"!
І кожна гілка влади буде мати запобіжники від "чернишових", "міндічей" та іншої погані.
13.11.2025 16:10 Ответить
"на основі принципу національної єдності" - це як?
13.11.2025 16:22 Ответить
Це йому сподобалась красива фраза
13.11.2025 16:50 Ответить
Що це всі так хвости по піднімали🙂? Невже і справді крісла під зебандою хитаються, тріщать, ламаються...
13.11.2025 16:10 Ответить
На Нари,а не у відставку.
13.11.2025 16:11 Ответить
А до царя питань значить нема, тільки до бояр.
13.11.2025 16:14 Ответить
Рада повинна бути з нацiоналiстiв, а не ОПГ з ФСБ. Щоб по закону Радо вносила iмпiчмент держ зрадника президента. Це просто жесть. як воно дiстало. Всi все знають, що вся влада зрадникiв, i навiть протестiв нема. Вони продовжать усе це паскудство...
13.11.2025 16:18 Ответить
Тю, а Зєля хіба не націоналіст? Ви ж його саме тому і вибирали, шоб він погнав олігарха Пороха.
показать весь комментарий
13.11.2025 16:25 Ответить
13.11.2025 16:59 Ответить
Рада повинна бути з порядних і грамотних людей, яки розуміють за що голосують. А націоналістами в 90 ножах стали всі бивши комуняки
13.11.2025 16:48 Ответить
Нацiоналiсти на фронтi воюють. а той хто не розумiе, що треба нацiоналiстiв у владу, той буде туди заводити марiонеток орг злочиннцiв i фсб. Тiльки тi заслуговують бути у владi, хто воював за Україну.
13.11.2025 17:02 Ответить
35 лет воровское правительство отправляют в отставку, может пора отправлять в заключение?! Чего боится новое правительство, отставки?!, так оно готовится к ней каждый год, на год у них иммунитет!!!!
13.11.2025 16:18 Ответить
при кожній владі в Україні крали..., це факт, ніхто не очікував, що при нинішній владі красти не будуть..., ну може тільки відбиті на всю голову..., але саме зараз, коли йде війна зі всіма ії втратами вся ця історія виглядає дуже й дуже огидно...
13.11.2025 16:19 Ответить
Мова оригіналу !!! ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО

1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"

2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"

3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"

4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.

5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
13.11.2025 16:23 Ответить
"мало ли что я на тебе обещал.." (с)
13.11.2025 17:38 Ответить
І Зелена сволота також. І залишится в країні без права теретину кордону.
13.11.2025 16:21 Ответить
Свободівці почули "запах" виборів, вилізли з небуття
13.11.2025 16:21 Ответить
Вони, на відміну від тебе - на фронті.
13.11.2025 16:25 Ответить
Тим більше це блюхнірство та лицемірство робити вигляд, що керівники ВО Свобода не розуміють, що кабмін, так само, як і парламент перетворений зеленим плкидьком у ручних собачок, які гавкають по команді з офісу преЗЕдента. У відставку має йти зеленськийч, інакше це буде пересування ліжок в борделі - замістть одного Галущенка завтра буде сидіти інший ставленик ЗЕ-Єрмака.
13.11.2025 16:38 Ответить
Відставка це не покарання, панове.
13.11.2025 16:21 Ответить
Похоже на зміну місця біля корита
13.11.2025 16:42 Ответить
Закидайте їх гранатами. У вас в цій справі гарний досвід.
13.11.2025 16:23 Ответить
Тягнибок робить вигляд, що не розуміє, що кабмін це ручні шавки зеленського-єрмаку... У відставку мусить піти зеленський, бо він все це кришує та патронує, чи керівництву ВО Свобода слабо про це заявити вголос???
13.11.2025 16:34 Ответить
Таке відчуття що його хтось розбудив, або від заздрості прокинувся
13.11.2025 16:40 Ответить
Може ви там з глузду з'їхали..... За мародерство і зраду.... У відставку. За таке розстріляти мало. Ви ще їм відшкодування запропонуйте та пенсії призначте
13.11.2025 16:36 Ответить
Це не для тих у кого не коротка память про Свободу... нічим не кращі нинішніх,як і ЕС та Люлі...
13.11.2025 16:38 Ответить
Знову всі однакові? Це так сьогодні відповідають зебарани. Та ні, ''ЄС'', ''Свобода'' ''Народний фронт'', половина ''Голосу'' ''Рух'' - це проукраїнські сили і по своїх програмах і головне по діях. А ''слуга народу'', ОПЗЖ, яка розпалася на різні уламки ''наш край'' ''відродження'' 'довіра'', '' за майбетнє'' - чисто проросійські і про олігархічні ворожі до України партії.
13.11.2025 17:18 Ответить
а чому тільки кабмін? найближче оточення президента все "в долі" і "в дєлє", а главний ні при чому?
13.11.2025 16:42 Ответить
ЩОСЬ давно НЕ було сцени на майдані, де стояли Порошенко, Тягнибок,Кличко, Тимошенко, Соболєв,.....і тисячи людей підтримували їх. Тільки так здобувається перемога.
13.11.2025 16:45 Ответить
за кого партія свобода агітувала у другому турі виборів президента у 2019

Пошукова інформація прямо не вказує, за кого саме партія ВО "Свобода" агітувала у другому турі виборів Президента України у 2019 році (між Володимиром Зеленським та Петром Порошенком).
13.11.2025 16:53 Ответить
Це так !
13.11.2025 16:58 Ответить
Правильно вимагає ''Свобода''. Але здається ця ''Свобода'' допомогла мародерам прийти до влади?
13.11.2025 17:12 Ответить
а чому здається?
13.11.2025 17:27 Ответить
ВНОВЬ ВОНЬ КОТОРАЯ НИ К ЧЕМУ НЕ ПРИВОДИТ , КАРАВАН ВОРОВ ПРОДОЛЖАЕТ СВОИ ДЕЛИШКИ . ТОЛЬКО НАРОД УКРАИНЫ СВОИМИ РУКАМИ ДОЛЖЕН СЛОМАТЬ ФИЗИЧЕСКИ ХРЕБЕТ МАФИИ .

1993 - Кабмин Леонида Кучмы
→ Вотум недоверия Верховной Рады за экономический кризис и непрозрачные схемы в госпредприятиях.
Итог: отставка Кучмы с должности премьера.
2014 - Кабмин Николая Азарова
→ Массовая коррупция, отмывание миллиардов, госденьги на офшорах.
Итог: бегство правительства после Евромайдана.
2016 - Правительство Арсения Яценюка
→ Скандалы в "Нафтогазе", госконтрактах, давление из-за потери доверия.
Итог: добровольная отставка под политическим давлением.
2020 - Кабмин Алексея Гончарука
→ Утечка записей с критикой президента, подозрения в коррупционных связях.
Итог: весь кабинет отправлен в отставку.
2023 - Министр обороны Алексей Резников
→ Завышенные закупки для армии, коррупционные обвинения.
Итог: отставка министра.
2024 - Министр сельского хозяйства Николай Сольский
→ Обвинён в незаконном захвате госземель.
Итог: снят с должности, расследование продолжается.
2025 - Energoatom-скандал
→ Взятки и откаты на ~$100 млн, министр юстиции и энергетики подали в отставку.
Итог: расследование НАБУ, громкие отставки, приговоров нет.

Короткие выводы:
Коррупция в Украине системная и повторяется при каждой власти.
Отставки часто служат "жертвой для публики", без реального наказания.
Судебная и политическая зависимость мешают завершать дела.
Давление Запада заставляет реагировать, но не меняет суть системы.
13.11.2025 17:17 Ответить
це що, цитування касапського ШІ?
13.11.2025 17:31 Ответить
"Какой там был схематоз, какие у кого кликухи, как выводили, как воровали, в какие офшоры, через какие прокладки, какие левые китайские бронежилеты втридорога впаривали воюющим людям - все это второго плана вопросы.
Главный вопрос знаете какой?
Сколько ТЫСЯЧ человек сегодня ночью рядом с запиской «Извини, командир, но мне-то тогда ***** это надо» положили автомат и свалили в СЗЧ.
По обороноспособности страны нанесен колоссальный удар. По моральному духу армии нанесен колоссальный удар. Про донаты я вообще уже просто молчу…
Это не коррупция. Это государственная измена, диверсия и террористический акт.
Санкции он, *****, наложил…"
(с)
13.11.2025 17:39 Ответить
виходить що во сволоту зєля влаштовує.
13.11.2025 17:39 Ответить
 
 