"За мародерство и измену Кабмин должен уйти в отставку", - ВО "Свобода"

Кабинет Министров и исполнительная ветвь власти, которые строили коррупцию на местах, должны уйти в отставку.

Об этом говорится в обращении Всеукраинского объединения "Свобода", передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Миндичи" и другие подобные им подонки, а также прислужники предателей, должны быть найдены и наказаны по законам военного времени!

Всеукраинское объединение "Свобода" солидарно с украинским обществом, возмущенным фактами выявления ужасных коррупционных схем среди представителей высших эшелонов власти", - подчеркнули там.

В "Свободе" отметили, что хищение средств, предназначенных для обеспечения обороноспособности Украины, подрывает возможности сопротивления, снижает моральный дух защитников и общества в целом.

Читайте также: Столтенберг о "Миндичгейте": Правильная реакция - продолжать оказывать Украине помощь, в частности в борьбе с коррупцией

"Все, кто причастны к таким действиям - враги на уровне московитов.

Обнародованные факты указывают на мародерство, подлость, вымогательство и предательство. Средства из сектора обороны, которые должны направляться на поддержание устойчивости страны во время войны и уничтожение врага, осели наличными в липких ручках ловких дельцов, отмыты на счетах подставных компаний за рубежом, в частности в московии!

Все причастные к хищению и формированию схем - предатели и враги. Так же как и те, кто покрывают воров и помогал или помогает им избежать ответственности", - говорится в обращении.

Читайте также: Миронюк не был советником министра энергетики в период 2021-2025 годов, - Минэнерго

Там подчеркнули, что все фигуранты коррупционного дела должны получить реальные, быстрые, справедливые и неотвратимые наказания с конфискацией имущества и возвратом "отмытых" активов

"Требуем люстрации властной элиты, причастной к махинациям и хищениям, и уголовной ответственности за измену. Нынешний Кабинет Министров и исполнительная ветвь власти, особенно на местах, которые годами строили схемы мародерства во время войны, должны уйти в отставку и забвение. Время вспомнить о достоинстве! Слава Нации! Смерть врагам!" - подытожили в ВО "Свобода".

Читайте: Энергокомитет ВР рассмотрит увольнение Гринчука с поста министра 14 октября

Миндичгейт

Читайте: Телемарафон избежал упоминаний о Миндиче, освещая операцию НАБУ "Мидас", - СМИ