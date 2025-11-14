В уряді Італії розгорілася суперечка щодо допомоги "корумпованій" Україні

Віцепрем'єр-міністр Італії Маттео Сальвіні заявив, що продовження допомоги Україні може "підживлювати корупцію" на тлі розслідування НАБУ "Мідас". Натомість міністр оборони країни Гвідо Крозетто вважає "абсурдним" припинення допомоги Києву.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на агенцію Reuters.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Думка італійського віцепрем'єра

Сальвіні прокоментував корупційний скандал у сфері енергетики України, який триває останні кілька днів.

"Мені здається, що з'являються корупційні скандали, в які втягнутий український уряд, тому я не хотів би, щоб гроші італійських робітників і пенсіонерів використовувалися для підживлення подальшої корупції", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міністр оборони Італії Крозетто про "Міндічгейт": "Ми непохитно стоїмо на боці України. Ми не залишаємо їх наодинці"

На думку віцепремʼєра Італії, Україні також не допоможе надання більшої кількості озброєння.

"Мені здається, що те, що відбувалося останніми годинами, з просуванням російських військ, говорить нам, що в інтересах усіх, і насамперед України, зупинити війну", - додав Сальвіні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туск: Зеленський має стежити за найменшими симптомами корупції навколо нього, бо це має вирішальне значення для його репутації

Реакція Крозетто

Натомість очільник Міноборони Італії Гвідо Крозетто на прохання прокоментувати слова його колеги сказав, що було б "абсурдно" припиняти допомогу Україні.

"Я розумію занепокоєння Маттео Сальвіні, але я не суджу країну на основі двох корумпованих осіб. Ми намагаємося допомогти цивільному населенню, яке страждає від 93% російських атак", - додав він.

Що відомо про Сальвіні

Маттео Сальвіні –– лідер ультраправої партії "Ліга". Він налагодив тісні зв'язки з Росією напередодні її вторгнення в Україну у 2022 році. Хоча він досі підтримував рішення прем'єрки Джорджії Мелоні про надання військової допомоги Києву, він уникав прямої критики російського диктатора Володимира Путіна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після заяв Захарової Італія заявила, що образи РФ лише зміцнять підтримку України

Міндічгейт

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Міндічгейт": Через офіс фігурантів пройшло близько $100 млн, - директор НАБУ Кривонос