УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
15303 відвідувача онлайн
Новини Корупція в Україні Міндічгейт
4 587 61

В уряді Італії розгорілася суперечка щодо допомоги "корумпованій" Україні

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто

Віцепрем'єр-міністр Італії Маттео Сальвіні заявив, що продовження допомоги Україні може "підживлювати корупцію" на тлі розслідування НАБУ "Мідас". Натомість міністр оборони країни Гвідо Крозетто вважає "абсурдним" припинення допомоги Києву.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на агенцію Reuters.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Думка італійського віцепрем'єра 

Сальвіні прокоментував корупційний скандал у сфері енергетики України, який триває останні кілька днів.

"Мені здається, що з'являються корупційні скандали, в які втягнутий український уряд, тому я не хотів би, щоб гроші італійських робітників і пенсіонерів використовувалися для підживлення подальшої корупції", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міністр оборони Італії Крозетто про "Міндічгейт": "Ми непохитно стоїмо на боці України. Ми не залишаємо їх наодинці"

На думку віцепремʼєра Італії, Україні також не допоможе надання більшої кількості озброєння.

"Мені здається, що те, що відбувалося останніми годинами, з просуванням російських військ, говорить нам, що в інтересах усіх, і насамперед України, зупинити війну", - додав Сальвіні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туск: Зеленський має стежити за найменшими симптомами корупції навколо нього, бо це має вирішальне значення для його репутації

Реакція Крозетто

Натомість очільник Міноборони Італії Гвідо Крозетто на прохання прокоментувати слова його колеги сказав, що було б "абсурдно" припиняти допомогу Україні.

"Я розумію занепокоєння Маттео Сальвіні, але я не суджу країну на основі двох корумпованих осіб. Ми намагаємося допомогти цивільному населенню, яке страждає від 93% російських атак", - додав він.

Що відомо про Сальвіні

Маттео Сальвіні –– лідер ультраправої партії "Ліга". Він налагодив тісні зв'язки з Росією напередодні її вторгнення в Україну у 2022 році. Хоча він досі підтримував рішення прем'єрки Джорджії Мелоні про надання військової допомоги Києву, він уникав прямої критики російського диктатора Володимира Путіна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після заяв Захарової Італія заявила, що образи РФ лише зміцнять підтримку України

Міндічгейт

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Міндічгейт": Через офіс фігурантів пройшло близько $100 млн, - директор НАБУ Кривонос

Автор: 

Італія (1687) корупція (5061) допомога (9161)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+34
Бізнес-партнери Шашличного "допомогли" іміджу України
показати весь коментар
14.11.2025 19:28 Відповісти
+27
Це тільки початок. Он як допоміг Зе українцям: там розмінував, відвів, знищив ракетні програми, наші 500 мільярдів закатав в асфальт... оточив себе мародерами, покрав допомогу і показав всьому світу, хто ми і щоб нам не допомагали. Хто із керівників країн забере гроші платників податків своїх громадян і подарує організованій злочинній організації цукерманів, яке ще й до того половину вкраденого з допомоги везе на росію?
показати весь коментар
14.11.2025 19:36 Відповісти
+22
Домідарасився, зелена потворо?
показати весь коментар
14.11.2025 19:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бізнес-партнери Шашличного "допомогли" іміджу України
показати весь коментар
14.11.2025 19:28 Відповісти
Це тільки початок. Он як допоміг Зе українцям: там розмінував, відвів, знищив ракетні програми, наші 500 мільярдів закатав в асфальт... оточив себе мародерами, покрав допомогу і показав всьому світу, хто ми і щоб нам не допомагали. Хто із керівників країн забере гроші платників податків своїх громадян і подарує організованій злочинній організації цукерманів, яке ще й до того половину вкраденого з допомоги везе на росію?
показати весь коментар
14.11.2025 19:36 Відповісти
Єрмак з міндічем та шурмою, мають особисто приїхати, за власні кошти в Італію і особисто пояснити Італянцям в Парламенті, що зеленнскій та зелупні, ні про чьом, то фсьо Зінка!!!
показати весь коментар
14.11.2025 19:59 Відповісти
яка вже різниця, ми не витягнемо без західної допомоги. а головний злодій залишився і знову преведе своїх поплічників на посади. і буде північна лисичка.
показати весь коментар
14.11.2025 21:59 Відповісти
Домідарасився, зелена потворо?
показати весь коментар
14.11.2025 19:29 Відповісти
показати весь коментар
14.11.2025 19:29 Відповісти
Ой, Давиде Хламіндіч, яким же ти красивим став у підпіллі!
І да, як президент, він країні нідочого!
показати весь коментар
14.11.2025 19:42 Відповісти
показати весь коментар
14.11.2025 20:41 Відповісти
Не забувайте 73%, це наслідки дій вашого Лідора і його свори. Де буде Україна брати гроші?
показати весь коментар
14.11.2025 19:30 Відповісти
Заробляти?
Та ні, якісь дурниці, яке заробляти!!!
показати весь коментар
14.11.2025 19:38 Відповісти
Вибір 73 % це наслідок дій попереднього Лідора
показати весь коментар
14.11.2025 19:46 Відповісти
Е ні, це наслідок роботи пропагандистів ( в тому числі бєні і різних там міндічєй).
показати весь коментар
14.11.2025 19:51 Відповісти
100%!
показати весь коментар
15.11.2025 15:29 Відповісти
П'яти Лідорів.
...
показати весь коментар
14.11.2025 19:53 Відповісти
показати весь коментар
15.11.2025 15:38 Відповісти
Друзі перзидента дадуть, з честно накраденого. І знову стануть героями
показати весь коментар
14.11.2025 20:22 Відповісти
якщо б нарід знав наскільки тупий та підлий Зеленський та всі з його точення, то мабуть вже давно зробили третий Майдан.

Нажаль війна не дозволяє це зробити, а гнида Зе з Дерьмаком цім користуються, та крадуть гроші
показати весь коментар
14.11.2025 19:32 Відповісти
>Нажаль війна не дозволяє це зробити

дозволяє
показати весь коментар
14.11.2025 19:35 Відповісти
Стаду сказали, що неможна, от стадо і слухається пастухів.
показати весь коментар
14.11.2025 19:39 Відповісти
Пасіонарії давно в могилі.
показати весь коментар
14.11.2025 19:39 Відповісти
Пассіонарність не дорівнює розумності,на жаль.
показати весь коментар
14.11.2025 20:23 Відповісти
зебанда працює
показати весь коментар
14.11.2025 19:33 Відповісти
Зеленський має негайно піти з посади разом з своєю мародерською шайкою !
Країна не повинна бути в заручниках його корупційної ненажерливості .
показати весь коментар
14.11.2025 19:35 Відповісти
Зеленський не має посади. Він займає виборний пост. Відмінність у тому, що на посаду можна призначити будь-кого, а пост президента може зайняти лише обрана народом на законному голосуванні людина. При воєнному стані законні вибори провести не можна. А у відсутності законнообраного президента зовнішня домомога Україні припиниться.
показати весь коментар
14.11.2025 19:46 Відповісти
>А у відсутності законнообраного президента зовнішня домомога Україні припиниться.

Чого це? Вони не зебілу допомагають, а Україні, і не просто так, а щоб стримувати русню. Тому допомога буде в будь-якому випадку. А зебіл має піти з посади.
показати весь коментар
14.11.2025 19:52 Відповісти
Тобі варто ще раз уважніше прочитати статтю. Навіть при законно обраній владі точаться суперечки, допомагати Україні, чи ні. Якщо в Україні буде відсутня законно обрана влада, яка представляє український народ на міжнародній арені, противники допомоги Україні матимуть серйозний козир, якщо оперувати термінологією Трампа. Це ж настільки прості речі, що я навіть не знаю, як людина може цього не зрозуміти. Той же Сальвіні скаже, кому ми допомагаємо, Стефанчуку, який ні перед ким не відповідає?!
показати весь коментар
15.11.2025 00:27 Відповісти
Єрмак теж та думає!
показати весь коментар
15.11.2025 10:13 Відповісти
Стаття 108. Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України.
Повноваження Президента України припиняються достроково у разі:
1) відставки;
2) неспроможності виконувати свої повноваження за станом здоров'я;{Пункт 2 частини другої статті 108 із змінами, внесеними згідно із Законом https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1401-19/paran158#n158 № 1401-VIII від 02.06.2016}3) усунення з поста в порядку імпічменту;4) смерті.
Стаття 109. Відставка Президента України набуває чинності з моменту проголошення ним особисто заяви про відставку на засіданні Верховної Ради України.
Стаття 112. У разі дострокового припинення повноважень Президента України відповідно до статей 108, 109, 110, 111 цієї Конституції виконання обов'язків Президента України на період до обрання і вступу на пост нового Президента України покладається на Голову Верховної Ради України. Голова Верховної Ради України в період виконання ним обов'язків Президента України не може здійснювати повноваження, передбачені пунктами 2, 6-8, 10-13, 22, 24, 25, 27, 28 статті 106 Конституції України.
показати весь коментар
14.11.2025 20:02 Відповісти
Ти, певно, сам не зрозумів, що підтвердив мої слова. Як ти сам бачиш: 1) законних підстав для відсторонення Зеленаького немає. 2) Якщо б він добровільно подав у відставку, то до наступних виборів (які під час дії воєнного стану не проводяться), його обов'язки (а не займати пост президента) буде виконувати Стефанчук (зі "слуг народу"). Президент і в.о. президента - це зовсім різні повноваження.
показати весь коментар
15.11.2025 00:17 Відповісти
Стаття 108.
3) усунення з поста в порядку імпічменту;
показати весь коментар
15.11.2025 18:16 Відповісти
Голова Верховної Ради України в період виконання ним обов'язків Президента України не може здійснювати повноваження, передбачені пунктами 2, 6-8, 10-13, 22, 24, 25, 27, 28 статті 106 Конституції України
https://constitution.in.ua/articles/106/
показати весь коментар
15.11.2025 18:21 Відповісти
Краще Констітуцію вивчайте. Презедент не Місія.
показати весь коментар
15.11.2025 18:24 Відповісти
Імпічмент президента можливий лише після доведення скоєного ним кримінального злочину (що у випадку з Зеленським відсутній). Але навіть якщо це можливо, як ти вкотре правильно процитував, і як і постійно намагаюсь втокмачити у твою порожню голову, виконуючий обов'язки президента має обмежені повноваження у порівнянні з президентом. Це якщо юридично розглядати. А практично, мало хто зі світових лідерів буде щось серйозно обговорювати і укладати договори з в.о. президента. Невже досвід Турчинова тебе, **...ната, нічого не навчив?!
показати весь коментар
15.11.2025 23:08 Відповісти
Можна надавати зброєю - одразу до бойових бригад!!!
Це надійно....
показати весь коментар
14.11.2025 19:41 Відповісти
І гроші теж
показати весь коментар
14.11.2025 21:17 Відповісти
И скока можна всим розжовувати . На безконтрольнi грошi вiйськова корупцiя - не виключення. Ондого, взяти для прикладу й Вашу подєльтницю, а чи й https://cripo.com.ua/scandals/?p=142219/ «Чапая»: як кримiнальний «авторитет» став ...
показати весь коментар
15.11.2025 07:27 Відповісти
Каароч, миндичь-швиндичь - жалкая подделка левой руки баб Юльки.
показати весь коментар
15.11.2025 07:36 Відповісти
пан верно блеет ниже, мол, ну що, неначасi, доненачасились? Міндіч з Єрмаком - це квіточки
показати весь коментар
15.11.2025 07:39 Відповісти
А від сальвіні ніхто з нас іншого й не чекав.
показати весь коментар
14.11.2025 19:45 Відповісти
Україна має зупинити війну ??? Це як ??? Ми що її розпочинали ??? Зупинемо разом із союзниками кацапів, і війна припинеться. Інших варіантів немає.
показати весь коментар
14.11.2025 19:50 Відповісти
Хто б вже казав про корупцію, тільки не
Італія! Яка прошита нею ,, і нині і повсякчас"....
показати весь коментар
14.11.2025 19:54 Відповісти
пані Свириденко, перелогіньтеся.
показати весь коментар
14.11.2025 19:57 Відповісти
От млять хто б шо казав, але не італійці.
показати весь коментар
14.11.2025 19:56 Відповісти
Тільки випускники трускавецького лікбезу могли вірити, що грошей за любих умов дадуть стільки, скільки попросимо.
показати весь коментар
14.11.2025 20:10 Відповісти
що і слідувало очікувати!!!
показати весь коментар
14.11.2025 20:13 Відповісти
Весь світ тепер копирсається в брудній білизні Зеленського якому куми під час війни будують межегір'я на крадені гроші...Шкода звісно, що від цього постраждає допомога для ЗСУ, бо посада президента це і представництво всієї країни..А виборці вна Заході небудуть заглиблюватися в ці питання для них все зрозуміло.
показати весь коментар
14.11.2025 20:30 Відповісти
Ну що, неначаси, доненачасились? Міндіч з Єрмаком - це квіточки. А втрата європейської допомоги - це вже ягідки. Без цієї помочі ми не протримаємось.

Зєлю геть. Вибори
показати весь коментар
14.11.2025 20:31 Відповісти
Ішак, за словами дєрмака, не причетний до ніякої корупції. А, піздоляк теж заявивив, що ішак ніпричому і в цьому винні кацапи. Яка може бути ще "суперечка"!?
показати весь коментар
14.11.2025 20:40 Відповісти
В корумпованому уряді Італії розгорілася суперечка щодо допомоги корумпованій Україні
показати весь коментар
14.11.2025 21:16 Відповісти
Думка італійського віцепрем'єра

Сальвіні прокоментував корупційний скандал у сфері енергетики України, який триває останні кілька днів.

"Мені здається, що з'являються корупційні скандали, в які втягнутий український уряд, тому я не хотів би, щоб гроші італійських робітників і пенсіонерів використовувалися для підживлення подальшої корупції", - сказав він. Джерело: https://censor.net/ua/n3585135

Ці слова є обтяжуючими наслідками корупції в Україні. Ми ризикуємо втратити підтримку партнерів.
Через це корупційні дії, вчинені під час військового стану, повинні визнаватися тяжким злочином рівня державної зради і каратися пожиттєвим увʼязненням із конфіскацією майна.
Необхідно вимагати прийняття відповідних змін законодавства України.
показати весь коментар
14.11.2025 21:25 Відповісти
Мразі накрадуться, нажруться в три горла і на роліну обітованную а ви тут холопи бийтися
показати весь коментар
14.11.2025 21:53 Відповісти
Чекаємо арешту Єрмака. Професійного організатора корупційних схем
показати весь коментар
14.11.2025 23:03 Відповісти
зе від ганьби мав би убитися головою об стіну. Припинення допомоги - це життя сотен тисяч/мільйонів українців, і якщо він не вирішить це питання, то смертей на його сумлінні буде не менше, ніж на совісті путіна.
показати весь коментар
14.11.2025 23:56 Відповісти
Сальвини Балабол
показати весь коментар
15.11.2025 00:16 Відповісти
Не давать не копійки щоб війна закінчилась
показати весь коментар
15.11.2025 03:38 Відповісти
Зеленський та Путлер іх закінчать при всіх умовах згідно з Оманськими передмовами.
показати весь коментар
15.11.2025 10:20 Відповісти
 
 