В уряді Італії розгорілася суперечка щодо допомоги "корумпованій" Україні
Віцепрем'єр-міністр Італії Маттео Сальвіні заявив, що продовження допомоги Україні може "підживлювати корупцію" на тлі розслідування НАБУ "Мідас". Натомість міністр оборони країни Гвідо Крозетто вважає "абсурдним" припинення допомоги Києву.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на агенцію Reuters.
Думка італійського віцепрем'єра
Сальвіні прокоментував корупційний скандал у сфері енергетики України, який триває останні кілька днів.
"Мені здається, що з'являються корупційні скандали, в які втягнутий український уряд, тому я не хотів би, щоб гроші італійських робітників і пенсіонерів використовувалися для підживлення подальшої корупції", - сказав він.
На думку віцепремʼєра Італії, Україні також не допоможе надання більшої кількості озброєння.
"Мені здається, що те, що відбувалося останніми годинами, з просуванням російських військ, говорить нам, що в інтересах усіх, і насамперед України, зупинити війну", - додав Сальвіні.
Реакція Крозетто
Натомість очільник Міноборони Італії Гвідо Крозетто на прохання прокоментувати слова його колеги сказав, що було б "абсурдно" припиняти допомогу Україні.
"Я розумію занепокоєння Маттео Сальвіні, але я не суджу країну на основі двох корумпованих осіб. Ми намагаємося допомогти цивільному населенню, яке страждає від 93% російських атак", - додав він.
Що відомо про Сальвіні
Маттео Сальвіні –– лідер ультраправої партії "Ліга". Він налагодив тісні зв'язки з Росією напередодні її вторгнення в Україну у 2022 році. Хоча він досі підтримував рішення прем'єрки Джорджії Мелоні про надання військової допомоги Києву, він уникав прямої критики російського диктатора Володимира Путіна.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
І да, як президент, він країні нідочого!
Та ні, якісь дурниці, яке заробляти!!!
Нажаль війна не дозволяє це зробити, а гнида Зе з Дерьмаком цім користуються, та крадуть гроші
Країна не повинна бути в заручниках його корупційної ненажерливості .
Чого це? Вони не зебілу допомагають, а Україні, і не просто так, а щоб стримувати русню. Тому допомога буде в будь-якому випадку. А зебіл має піти з посади.
Повноваження Президента України припиняються достроково у разі:
1) відставки;
2) неспроможності виконувати свої повноваження за станом здоров'я;{Пункт 2 частини другої статті 108 із змінами, внесеними згідно із Законом https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1401-19/paran158#n158 № 1401-VIII від 02.06.2016}3) усунення з поста в порядку імпічменту;4) смерті.
Стаття 109. Відставка Президента України набуває чинності з моменту проголошення ним особисто заяви про відставку на засіданні Верховної Ради України.
Стаття 112. У разі дострокового припинення повноважень Президента України відповідно до статей 108, 109, 110, 111 цієї Конституції виконання обов'язків Президента України на період до обрання і вступу на пост нового Президента України покладається на Голову Верховної Ради України. Голова Верховної Ради України в період виконання ним обов'язків Президента України не може здійснювати повноваження, передбачені пунктами 2, 6-8, 10-13, 22, 24, 25, 27, 28 статті 106 Конституції України.
Це надійно....
Італія! Яка прошита нею ,, і нині і повсякчас"....
Зєлю геть. Вибори
"Мені здається, що з'являються корупційні скандали, в які втягнутий український уряд, тому я не хотів би, щоб гроші італійських робітників і пенсіонерів використовувалися для підживлення подальшої корупції", - сказав він.
Ці слова є обтяжуючими наслідками корупції в Україні. Ми ризикуємо втратити підтримку партнерів.
Через це корупційні дії, вчинені під час військового стану, повинні визнаватися тяжким злочином рівня державної зради і каратися пожиттєвим увʼязненням із конфіскацією майна.
Необхідно вимагати прийняття відповідних змін законодавства України.