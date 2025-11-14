В правительстве Италии разгорелся спор о помощи "коррумпированной" Украине
Вице-премьер-министр Италии Маттео Сальвини заявил, что продолжение помощи Украине может "подпитывать коррупцию" на фоне расследования НАБУ "Мидас". В то же время министр обороны страны Гвидо Крозетто считает "абсурдным" прекращение помощи Киеву.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство Reuters.
Мнение итальянского вице-премьера
Сальвини прокомментировал коррупционный скандал в сфере энергетики Украины, который продолжается последние несколько дней.
"Мне кажется, что появляются коррупционные скандалы, в которые вовлечено украинское правительство, поэтому я не хотел бы, чтобы деньги итальянских рабочих и пенсионеров использовались для подпитки дальнейшей коррупции", - сказал он.
По мнению вице-премьера Италии, Украине также не поможет предоставление большего количества вооружения.
"Мне кажется, что то, что происходило в последние часы, с продвижением российских войск, говорит нам, что в интересах всех, и прежде всего Украины, остановить войну", - добавил Сальвини.
Реакция Крозетто
В свою очередь глава Минобороны Италии Гвидо Крозетто на просьбу прокомментировать слова его коллеги сказал, что было бы "абсурдно" прекращать помощь Украине.
"Я понимаю беспокойство Маттео Сальвини, но я не сужу страну на основе двух коррумпированных лиц. Мы пытаемся помочь гражданскому населению, которое страдает от 93% российских атак", - добавил он.
Что известно о Сальвини
Маттео Сальвини – лидер ультраправой партии "Лига". Он наладил тесные связи с Россией накануне ее вторжения в Украину в 2022 году. Хотя он до сих пор поддерживал решение премьер-министра Джорджии Мелони о предоставлении военной помощи Киеву, он избегал прямой критики российского диктатора Владимира Путина.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
