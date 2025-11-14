Вице-премьер-министр Италии Маттео Сальвини заявил, что продолжение помощи Украине может "подпитывать коррупцию" на фоне расследования НАБУ "Мидас". В то же время министр обороны страны Гвидо Крозетто считает "абсурдным" прекращение помощи Киеву.

Мнение итальянского вице-премьера

Сальвини прокомментировал коррупционный скандал в сфере энергетики Украины, который продолжается последние несколько дней.

"Мне кажется, что появляются коррупционные скандалы, в которые вовлечено украинское правительство, поэтому я не хотел бы, чтобы деньги итальянских рабочих и пенсионеров использовались для подпитки дальнейшей коррупции", - сказал он.

По мнению вице-премьера Италии, Украине также не поможет предоставление большего количества вооружения.

"Мне кажется, что то, что происходило в последние часы, с продвижением российских войск, говорит нам, что в интересах всех, и прежде всего Украины, остановить войну", - добавил Сальвини.

Реакция Крозетто

В свою очередь глава Минобороны Италии Гвидо Крозетто на просьбу прокомментировать слова его коллеги сказал, что было бы "абсурдно" прекращать помощь Украине.

"Я понимаю беспокойство Маттео Сальвини, но я не сужу страну на основе двух коррумпированных лиц. Мы пытаемся помочь гражданскому населению, которое страдает от 93% российских атак", - добавил он.

Что известно о Сальвини

Маттео Сальвини – лидер ультраправой партии "Лига". Он наладил тесные связи с Россией накануне ее вторжения в Украину в 2022 году. Хотя он до сих пор поддерживал решение премьер-министра Джорджии Мелони о предоставлении военной помощи Киеву, он избегал прямой критики российского диктатора Владимира Путина.

Миндичгейт

