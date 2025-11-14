РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12260 посетителей онлайн
Новости Коррупция в Украине Миндичгейт
1 281 26

В правительстве Италии разгорелся спор о помощи "коррумпированной" Украине

Министр обороны Италии Гвидо Кроцетто

Вице-премьер-министр Италии Маттео Сальвини заявил, что продолжение помощи Украине может "подпитывать коррупцию" на фоне расследования НАБУ "Мидас". В то же время министр обороны страны Гвидо Крозетто считает "абсурдным" прекращение помощи Киеву.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство Reuters.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Мнение итальянского вице-премьера

Сальвини прокомментировал коррупционный скандал в сфере энергетики Украины, который продолжается последние несколько дней.

"Мне кажется, что появляются коррупционные скандалы, в которые вовлечено украинское правительство, поэтому я не хотел бы, чтобы деньги итальянских рабочих и пенсионеров использовались для подпитки дальнейшей коррупции", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Министр обороны Италии Крозетто о "Миндичгейте": "Мы непоколебимо стоим на стороне Украины. Мы не оставляем их наедине"

По мнению вице-премьера Италии, Украине также не поможет предоставление большего количества вооружения.

"Мне кажется, что то, что происходило в последние часы, с продвижением российских войск, говорит нам, что в интересах всех, и прежде всего Украины, остановить войну", - добавил Сальвини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туск: Зеленский должен следить за малейшими симптомами коррупции вокруг него, потому что это имеет решающее значение для его репутации

Реакция Крозетто

В свою очередь глава Минобороны Италии Гвидо Крозетто на просьбу прокомментировать слова его коллеги сказал, что было бы "абсурдно" прекращать помощь Украине.

"Я понимаю беспокойство Маттео Сальвини, но я не сужу страну на основе двух коррумпированных лиц. Мы пытаемся помочь гражданскому населению, которое страдает от 93% российских атак", - добавил он.

Что известно о Сальвини

Маттео Сальвини – лидер ультраправой партии "Лига". Он наладил тесные связи с Россией накануне ее вторжения в Украину в 2022 году. Хотя он до сих пор поддерживал решение премьер-министра Джорджии Мелони о предоставлении военной помощи Киеву, он избегал прямой критики российского диктатора Владимира Путина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После заявлений Захаровой Италия заявила, что оскорбления РФ только укрепят поддержку Украины

Миндичгейт

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Миндичгейт": Через офис фигурантов прошло около $100 млн, - директор НАБУ Кривонос

Автор: 

Италия (1711) коррупция (8755) помощь (8207)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Бізнес-партнери Шашличного "допомогли" іміджу України
показать весь комментарий
14.11.2025 19:28 Ответить
+4
Домідарасився, зелена потворо?
показать весь комментарий
14.11.2025 19:29 Ответить
+2
показать весь комментарий
14.11.2025 19:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бізнес-партнери Шашличного "допомогли" іміджу України
показать весь комментарий
14.11.2025 19:28 Ответить
Це тільки початок. Он як допоміг Зе українцям: там розмінував, відвів, знищив ракетні програми, наші 500 мільярдів закатав в асфальт... оточив себе мародерами, покрав допомогу і показав всьому світу, хто ми і щоб нам не допомагали. Хто із керівників країн забере гроші платників податків своїх громадян і подарує організованій злочинній організації цукерманів, яке ще й до того половину вкраденого з допомоги везе на росію?
показать весь комментарий
14.11.2025 19:36 Ответить
Єрмак з міндічем та шурмою, мають особисто приїхати, за власні кошти в Італію і особисто пояснити Італянцям в Парламенті, що зеленнскій та зелупні, ні про чьом, то фсьо Зінка!!!
показать весь комментарий
14.11.2025 19:59 Ответить
Домідарасився, зелена потворо?
показать весь комментарий
14.11.2025 19:29 Ответить
показать весь комментарий
14.11.2025 19:29 Ответить
Ой, Давиде Хламіндіч, яким же ти красивим став у підпіллі!
І да, як президент, він країні нідочого!
показать весь комментарий
14.11.2025 19:42 Ответить
Не забувайте 73%, це наслідки дій вашого Лідора і його свори. Де буде Україна брати гроші?
показать весь комментарий
14.11.2025 19:30 Ответить
Заробляти?
Та ні, якісь дурниці, яке заробляти!!!
показать весь комментарий
14.11.2025 19:38 Ответить
Вибір 73 % це наслідок дій попереднього Лідора
показать весь комментарий
14.11.2025 19:46 Ответить
Е ні, це наслідок роботи пропагандистів ( в тому числі бєні і різних там міндічєй).
показать весь комментарий
14.11.2025 19:51 Ответить
П'яти Лідорів.
...
показать весь комментарий
14.11.2025 19:53 Ответить
якщо б нарід знав наскільки тупий та підлий Зеленський та всі з його точення, то мабуть вже давно зробили третий Майдан.

Нажаль війна не дозволяє це зробити, а гнида Зе з Дерьмаком цім користуються, та крадуть гроші
показать весь комментарий
14.11.2025 19:32 Ответить
>Нажаль війна не дозволяє це зробити

дозволяє
показать весь комментарий
14.11.2025 19:35 Ответить
Стаду сказали, що неможна, от стадо і слухається пастухів.
показать весь комментарий
14.11.2025 19:39 Ответить
Пасіонарії давно в могилі.
показать весь комментарий
14.11.2025 19:39 Ответить
зебанда працює
показать весь комментарий
14.11.2025 19:33 Ответить
Зеленський має негайно піти з посади разом з своєю мародерською шайкою !
Країна не повинна бути в заручниках його корупційної ненажерливості .
показать весь комментарий
14.11.2025 19:35 Ответить
Зеленський не має посади. Він займає виборний пост. Відмінність у тому, що на посаду можна призначити будь-кого, а пост президента може зайняти лише обрана народом на законному голосуванні людина. При воєнному стані законні вибори провести не можна. А у відсутності законнообраного президента зовнішня домомога Україні припиниться.
показать весь комментарий
14.11.2025 19:46 Ответить
>А у відсутності законнообраного президента зовнішня домомога Україні припиниться.

Чого це? Вони не зебілу допомагають, а Україні, і не просто так, а щоб стримувати русню. Тому допомога буде в будь-якому випадку. А зебіл має піти з посади.
показать весь комментарий
14.11.2025 19:52 Ответить
Можна надавати зброєю - одразу до бойових бригад!!!
Це надійно....
показать весь комментарий
14.11.2025 19:41 Ответить
коли гроші італійських пенсіонерів і робітників йшли в кишеню Берлусконі на оплату малолітніх повій було все нормально .
показать весь комментарий
14.11.2025 19:41 Ответить
А від сальвіні ніхто з нас іншого й не чекав.
показать весь комментарий
14.11.2025 19:45 Ответить
Україна має зупинити війну ??? Це як ??? Ми що її розпочинали ??? Зупинемо разом із союзниками кацапів, і війна припинеться. Інших варіантів немає.
показать весь комментарий
14.11.2025 19:50 Ответить
Хто б вже казав про корупцію, тільки не
Італія! Яка прошита нею ,, і нині і повсякчас"....
показать весь комментарий
14.11.2025 19:54 Ответить
пані Свириденко, перелогіньтеся.
показать весь комментарий
14.11.2025 19:57 Ответить
От млять хто б шо казав, але не італійці.
показать весь комментарий
14.11.2025 19:56 Ответить
 
 