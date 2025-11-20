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Новини Міндічгейт
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Умєров повернувся до України після закордонного відрядження, - ЗМІ

умєров

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров повернувся до України після закордонного відрядження.

Про це "Суспільному" повідомила його речниця Діана Давітян, передає Цензор.НЕТ.

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Перед цим у мережі ширилися непідтверджені повідомлення, ніби Умєров не хоче повертатися до країни та нібито особисто заявив про це президенту Зеленському. Таку інформацію поширило підсанкційне інтернет-видання EADaily.

Що передувало?

Раніше у ЦПД заявили, що упродовж останніх днів у мережі поширюються твердження про те, що секретар РНБО України Рустем Умєров нібито виїхав з країни та відмовляється повертатися в Україну. Ця інформація не відповідає дійсності.

Як повідомлялося, Міндіч тиснув на Умєрова щодо закупівлі неякісних бронежилетів у шарашкіної контори.

Також читайте: Умєров відкинув заяви САП про вплив на нього олігарха Зеленського Міндіча

Міндічгейт

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Автор: 

відрядження (56) Умєров Рустем (902)
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Топ коментарі
+11
Можен він не Умєров, а Умєрман? Щось я уже не впевнений в його походженні... Усі обрізані, носи однакової конфігурації і крадуть однаково моторно... Джумаділмани усілякі...
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20.11.2025 16:04 Відповісти
+7
Вінневтік!
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20.11.2025 16:03 Відповісти
+7
Боневтік 2
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20.11.2025 16:08 Відповісти
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ну-ну. і шо зміниться? буде свідчити? чи чим ця новина добра?
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20.11.2025 16:03 Відповісти
думаю головна суть - це компроміс між буратіно і набу про злив плівок і заморозки справи
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20.11.2025 16:05 Відповісти
як на мене це було б дуже погано. Бо тоді б із новою силою міністерки-ключниці і їх папіки намагалися далі красти на крові
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20.11.2025 16:06 Відповісти
Ну так вирішили же, потужній не звільняє дерьмака , умерло зостається на своїй посаді , всі розслідування міндічгейту , фейки, срака на фронті, це ші, все..
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20.11.2025 16:05 Відповісти
буде намагатися пробігти між крапельками ... і не намокнути!
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20.11.2025 16:19 Відповісти
Ця новина - сигнал, що набвшників вдалося притримати. Можливо пообіцяли звільнити їхніх колег, затриманих у липні. Якщо їх справді випустять зараз - то все очевидно.
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20.11.2025 16:36 Відповісти
Вінневтік!
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20.11.2025 16:03 Відповісти
Чому не втік? Не крав? Хтось вірить? 🤔
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20.11.2025 16:37 Відповісти
Можен він не Умєров, а Умєрман? Щось я уже не впевнений в його походженні... Усі обрізані, носи однакової конфігурації і крадуть однаково моторно... Джумаділмани усілякі...
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20.11.2025 16:04 Відповісти
мо і ман . це нічого не зміює. нехай собі крадуть. що ми равлики можемо зробити ? нічого. !
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20.11.2025 17:01 Відповісти
Оговтався нащадок хана Іслам-Ґірея ІІІ? Продовжить йти по його слідам зради!
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20.11.2025 16:05 Відповісти
Боневтік 2
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20.11.2025 16:08 Відповісти
3.
Другим був чернишов
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20.11.2025 16:08 Відповісти
За чернишовим, щоб той повернувся, їздив міндіч. За умеровим прийшлось їхати самому ***********. Бо міндич поламався. )
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20.11.2025 16:36 Відповісти
Та отож. "Зустріч з Вітьком" кричали вони. А по-факту, поговорив з умеровим і відтермінував повернення.
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20.11.2025 16:38 Відповісти
Бокаштантилипацца. 🤣🤣🤣
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20.11.2025 22:41 Відповісти
а скільки галасу було ... пророки та експерди біснувались як в останнє )
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20.11.2025 16:08 Відповісти
отакі у нас зараз невеличкі перемоги
що змогли переконати колишнього міністра повернутися з-за кордону з відрядження
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20.11.2025 16:10 Відповісти
значить таки домовились.. про те що він святий і безгрішний , і міндічгейт його не зачепить , ..
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20.11.2025 16:12 Відповісти
Молодець ,що повернувся.Ваві якраз потрібен цап відбувало, а такий тупий який сам повертається в загін то як знахідка.
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20.11.2025 16:22 Відповісти
Вєрьнісь ! Я всьо пращу 😆
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20.11.2025 16:29 Відповісти
Міндіч-втік в Ізраїль, там таких покидьків *******, а Умєров домовився з Ердоганом, приїхав за шмотками і готівку забрати
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20.11.2025 16:33 Відповісти
А як всі мріяли, що він не повернеться! Ага, чекайте. Ця шобла так присмокталася до України, що тепер ніхто не відірве їх!
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20.11.2025 16:36 Відповісти
Кіздять.
Або приніс від вітькова план зливу
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20.11.2025 16:42 Відповісти
чистый аки слеза младенца, как и зеленский
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20.11.2025 17:00 Відповісти
Носатого за руку привели?!
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20.11.2025 17:05 Відповісти
Неймовірно! Невже влада США показала таваріщу умєрову середній палець?
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20.11.2025 17:33 Відповісти
Криза минула і НАБУ почало торгуватися з фігурантами плівок? Очікувано
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20.11.2025 17:48 Відповісти
 
 