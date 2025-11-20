Умєров повернувся до України після закордонного відрядження, - ЗМІ

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров повернувся до України після закордонного відрядження.

Про це "Суспільному" повідомила його речниця Діана Давітян, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Перед цим у мережі ширилися непідтверджені повідомлення, ніби Умєров не хоче повертатися до країни та нібито особисто заявив про це президенту Зеленському. Таку інформацію поширило підсанкційне інтернет-видання EADaily.

Що передувало?

Раніше у ЦПД заявили, що упродовж останніх днів у мережі поширюються твердження про те, що секретар РНБО України Рустем Умєров нібито виїхав з країни та відмовляється повертатися в Україну. Ця інформація не відповідає дійсності.

Як повідомлялося, Міндіч тиснув на Умєрова щодо закупівлі неякісних бронежилетів у шарашкіної контори.

Також читайте: Умєров відкинув заяви САП про вплив на нього олігарха Зеленського Міндіча

Міндічгейт

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Екскерівниця АРМА Дума, ймовірно, відвідувала "бек-офіс" Міндіча та Цукермана, - ЗМІ