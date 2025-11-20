Умеров вернулся в Украину после зарубежной командировки, - СМИ

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров вернулся в Украину после зарубежной командировки.

Об этом "Суспильному" сообщила его пресс-секретарь Диана Давитян, передает Цензор.НЕТ.

Перед этим в сети распространялись неподтвержденные сообщения, что Умеров не хочет возвращаться в страну и якобы лично заявил об этом президенту Зеленскому. Такую информацию распространило подсанкционное интернет-издание EADaily.

Что предшествовало?

Ранее в ЦПД заявили, что в последние дни в сети распространяются утверждения о том, что секретарь СНБО Украины Рустем Умеров якобы выехал из страны и отказывается возвращаться в Украину. Эта информация не соответствует действительности.

Как сообщалось, Миндич давил на Умерова по поводу закупки некачественных бронежилетов в шарашкиной конторе.

Миндичгейт

