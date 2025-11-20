РУС
Умеров вернулся в Украину после зарубежной командировки, - СМИ

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров вернулся в Украину после зарубежной командировки.

Об этом "Суспильному" сообщила его пресс-секретарь Диана Давитян, передает Цензор.НЕТ.

Перед этим в сети распространялись неподтвержденные сообщения, что Умеров не хочет возвращаться в страну и якобы лично заявил об этом президенту Зеленскому. Такую информацию распространило подсанкционное интернет-издание EADaily.

Что предшествовало?

Ранее в ЦПД заявили, что в последние дни в сети распространяются утверждения о том, что секретарь СНБО Украины Рустем Умеров якобы выехал из страны и отказывается возвращаться в Украину. Эта информация не соответствует действительности.

Как сообщалось, Миндич давил на Умерова по поводу закупки некачественных бронежилетов в шарашкиной конторе.

Читайте также: Умеров отверг заявления САП о влиянии на него олигарха Зеленского Миндича

Миндичгейт

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экс-руководительница АРМА Дума, вероятно, посещала "бэк-офис" Миндича и Цукермана, - СМИ

Автор: 

командировки (48) Умеров Рустем (674)
Можен він не Умєров, а Умєрман? Щось я уже не впевнений в його походженні... Усі обрізані, носи однакової конфігурації і крадуть однаково моторно... Джумаділмани усілякі...
20.11.2025 16:04
Боневтік 2
20.11.2025 16:08
Вінневтік!
20.11.2025 16:03
ну-ну. і шо зміниться? буде свідчити? чи чим ця новина добра?
20.11.2025 16:03
думаю головна суть - це компроміс між буратіно і набу про злив плівок і заморозки справи
показать весь комментарий
як на мене це було б дуже погано. Бо тоді б із новою силою міністерки-ключниці і їх папіки намагалися далі красти на крові
20.11.2025 16:06
Ну так вирішили же, потужній не звільняє дерьмака , умерло зостається на своїй посаді , всі розслідування міндічгейту , фейки, срака на фронті, це ші, все..
20.11.2025 16:05
буде намагатися пробігти між крапельками ... і не намокнути!
показать весь комментарий
Ця новина - сигнал, що набвшників вдалося притримати. Можливо пообіцяли звільнити їхніх колег, затриманих у липні. Якщо їх справді випустять зараз - то все очевидно.
20.11.2025 16:36
Вінневтік!
20.11.2025 16:03
Чому не втік? Не крав? Хтось вірить? 🤔
20.11.2025 16:37
Можен він не Умєров, а Умєрман? Щось я уже не впевнений в його походженні... Усі обрізані, носи однакової конфігурації і крадуть однаково моторно... Джумаділмани усілякі...
20.11.2025 16:04
Талібан ***..ть !
20.11.2025 16:08
мо і ман . це нічого не зміює. нехай собі крадуть. що ми равлики можемо зробити ? нічого. !
показать весь комментарий
Оговтався нащадок хана Іслам-Ґірея ІІІ? Продовжить йти по його слідам зради!
показать весь комментарий
Боневтік 2
20.11.2025 16:08
3.
Другим був чернишов
20.11.2025 16:08
За чернишовим, щоб той повернувся, їздив міндіч. За умеровим прийшлось їхати самому ***********. Бо міндич поламався. )
20.11.2025 16:36
Та отож. "Зустріч з Вітьком" кричали вони. А по-факту, поговорив з умеровим і відтермінував повернення.
показать весь комментарий
а скільки галасу було ... пророки та експерди біснувались як в останнє )
20.11.2025 16:08
отакі у нас зараз невеличкі перемоги
що змогли переконати колишнього міністра повернутися з-за кордону з відрядження
20.11.2025 16:10
значить таки домовились.. про те що він святий і безгрішний , і міндічгейт його не зачепить , ..
показать весь комментарий
Добре що "ясновидці" в коментах за свої " прозріння" гроші не беруть - оставили б наївних читачів в злиднях або вже були б самі закопані у ямі .
20.11.2025 16:16
Молодець ,що повернувся.Ваві якраз потрібен цап відбувало, а такий тупий який сам повертається в загін то як знахідка.
показать весь комментарий
Вєрьнісь ! Я всьо пращу 😆
20.11.2025 16:29
Міндіч-втік в Ізраїль, там таких покидьків *******, а Умєров домовився з Ердоганом, приїхав за шмотками і готівку забрати
показать весь комментарий
А як всі мріяли, що він не повернеться! Ага, чекайте. Ця шобла так присмокталася до України, що тепер ніхто не відірве їх!
20.11.2025 16:36
Кіздять.
Або приніс від вітькова план зливу
20.11.2025 16:42
чистый аки слеза младенца, как и зеленский
показать весь комментарий
Носатого за руку привели?!
20.11.2025 17:05
Неймовірно! Невже влада США показала таваріщу умєрову середній палець?
показать весь комментарий
Криза минула і НАБУ почало торгуватися з фігурантами плівок? Очікувано
показать весь комментарий
