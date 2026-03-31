Фігуранту "Міндічгейту" Миронюку збільшили розмір застави до 126 млн грн

Апеляційна палата ВАКС збільшила розмір застави для фігуранта "Міндічгейту" Ігоря Миронюка.

Про це повідомила пресслужба суду, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, захист оскаржував продовження запобіжного заходу із заставою у 100 млн грн.

"Колегія суддів АП ВАКС залишила без задоволення апеляційну скаргу захисника, задовольнила апеляційну скаргу прокурора та збільшила розмір застави підозрюваному до 126 млн грн. В іншій частині ухвалу слідчого судді ВАКС залишено без змін", - йдеться в повідомленні.

Наразі застава не внесена, Миронюк перебуває під вартою.

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Міндічгейт

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