Новим гендиректором "Енергоатома" обрали Юрія Ткачука
Наглядова рада АТ "НАЕК "Енергоатом" за результатами незалежних конкурсних відборів визначила Юрія Ткачука переможцем конкурсу на посаду гендиректора (CEО), а Павла Павлишина - на посаду директора з ядерної безпеки (CNO).
Про це повідомило Міністерство енергетики, передає Цензор.НЕТ.
Результати міжнародного відбору
Зазначається, що конкурси тривали з червня по вересень 2026 року та проводилися окремо для кожної з посад із залученням міжнародної консалтингової компанії Korn Ferry.
Відбір передбачав оцінювання професійного досвіду та лідерських компетенцій кандидатів, перевірку доброчесності, структуровані інтерв’ю, а для фіналістів конкурсу на посаду CEO - також презентацію стратегічного бачення розвитку Енергоатома Наглядовій раді.
Міжнародний пошук на посаду гендиректора охопив 78 кандидатів з України та інших країн, п’ять із яких увійшли до короткого списку.
Розподіл повноважень
У Міненерго пояснили, що запровадження двох окремих керівних посад є частиною нової моделі корпоративного управління Енергоатома. Раніше загальне управління компанією та найвища відповідальність за ядерну безпеку були поєднані в одній посаді.
Нова модель розмежовує ці функції: CEO відповідатиме за діяльність та розвиток підприємства, тоді як CNO матиме незалежні професійні повноваження у питаннях ядерної та радіаційної безпеки й експлуатації атомних енергоблоків. Такий підхід відповідає практиці великих міжнародних операторів атомної енергетики.
"Ми свідомо обрали двох дуже різних керівників. Юрій Ткачук керуватиме підприємством. Павло Павлишин відповідатиме за ядерну безпеку — і матиме достатні повноваження та незалежність, щоб зупинити будь-які дії, які не відповідають вимогам безпеки. Такий розподіл повноважень відповідає усталеній практиці провідних операторів атомної енергетики у світі. Саме на цих принципах відтепер розбудовуватиметься "Енергоатом", - зазначила голова Наглядової ради Енергоатому Руміна Велші.
Що відомо про переможців конкурсу?
- Юрій Ткачук (на фото, - ред.) наразі очолює АТ "Укргазвидобування" — найбільшу газовидобувну компанію України. Раніше він обіймав керівні посади в "Укрнафті", зокрема виконував обов’язки CEO та працював фінансовим директором.
- Павло Павлишин має понад 30 років досвіду роботи в атомній енергетиці — від експлуатації реакторних установок та інженерної роботи до керівництва атомною електростанцією. У 2012–2022 роках він очолював Рівненську АЕС, а у 2019–2020 роках протягом чотирьох місяців виконував обов’язки президента Енергоатома.
Коли відбудеться призначення на посади?
Призначення обох керівників відбудеться після завершення передбачених законодавством, регуляторних та корпоративних процедур.
Для посади CNO (директора з ядерної безпеки) також необхідна індивідуальна ліцензія відповідно до вимог українського законодавства у сфері використання ядерної енергії.
Після призначення Енергоатом відповідно до встановленої процедури подасть кандидатуру Павлишина для отримання відповідної індивідуальної ліцензії.
Наразі Наглядова рада продовжує конкурси з відбору ще п’яти членів правління - щоб забезпечити формування повного оновленого правління компанії.
Що передувало
Як повідомлялося, в середині червня 2026 року наглядова рада "Енергоатому" оголосила про початок міжнародного конкурсного відбору на посаду голови правління компанії.
Масштабна корупція в енергетиці
- У листопаді 2025 року НАБУ проводило обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- 4 листопада в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводило обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- 10 листопада 2025 року НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують ексміністр Герман Галущенко та Міндіч.
- Ексміністру Олексію Чернишову повідомили про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних –– Дмитра Басова –– відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
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1 грудня Міндічу заочно обрали запобіжний захід — тримання під вартою. Слідство вважає його керівником групи, яка отримувала й відмивала гроші з корупційних схем в енергетиці. Тепер справу Міндіча можуть передати до Інтерполу для його затримання, зокрема під час перетину кордону.
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15 лютого 2026 року Германа Галущенка затримали під час спроби перетину кордону. 16 лютого стало відомо, що співробітники НАБУ і САП повідомили експосадовцю про підозру, а вже наступного дня суд відправив його у СІЗО із можливістю внесення застави у 200 мільйонів гривень.
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Пройшов кар'єрний шлях від оператора реакторного цеху до топменеджера.
Протягом 10 років (з 2012 по 2022 рік) очолював Рівненську атомну електростанцію.