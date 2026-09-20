Новим гендиректором "Енергоатома" обрали Юрія Ткачука

Наглядова рада АТ "НАЕК "Енергоатом" за результатами незалежних конкурсних відборів визначила Юрія Ткачука переможцем конкурсу на посаду гендиректора (CEО), а Павла Павлишина - на посаду директора з ядерної безпеки (CNO).

Про це повідомило Міністерство енергетики, передає Цензор.НЕТ.

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Результати міжнародного відбору

Зазначається, що конкурси тривали з червня по вересень 2026 року та проводилися окремо для кожної з посад із залученням міжнародної консалтингової компанії Korn Ferry.

Відбір передбачав оцінювання професійного досвіду та лідерських компетенцій кандидатів, перевірку доброчесності, структуровані інтерв’ю, а для фіналістів конкурсу на посаду CEO - також презентацію стратегічного бачення розвитку Енергоатома Наглядовій раді.

Міжнародний пошук на посаду гендиректора охопив 78 кандидатів з України та інших країн, п’ять із яких увійшли до короткого списку.

Розподіл повноважень

У Міненерго пояснили, що запровадження двох окремих керівних посад є частиною нової моделі корпоративного управління Енергоатома. Раніше загальне управління компанією та найвища відповідальність за ядерну безпеку були поєднані в одній посаді.

Нова модель розмежовує ці функції: CEO відповідатиме за діяльність та розвиток підприємства, тоді як CNO матиме незалежні професійні повноваження у питаннях ядерної та радіаційної безпеки й експлуатації атомних енергоблоків. Такий підхід відповідає практиці великих міжнародних операторів атомної енергетики.

"Ми свідомо обрали двох дуже різних керівників. Юрій Ткачук керуватиме підприємством. Павло Павлишин відповідатиме за ядерну безпеку — і матиме достатні повноваження та незалежність, щоб зупинити будь-які дії, які не відповідають вимогам безпеки. Такий розподіл повноважень відповідає усталеній практиці провідних операторів атомної енергетики у світі. Саме на цих принципах відтепер розбудовуватиметься "Енергоатом", - зазначила голова Наглядової ради Енергоатому Руміна Велші.

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Що відомо про переможців конкурсу?

Юрій Ткачук (на фото, - ред.) наразі очолює АТ "Укргазвидобування" — найбільшу газовидобувну компанію України. Раніше він обіймав керівні посади в "Укрнафті", зокрема виконував обов’язки CEO та працював фінансовим директором.

(на фото, - ред.) наразі очолює АТ "Укргазвидобування" — найбільшу газовидобувну компанію України. Раніше він обіймав керівні посади в "Укрнафті", зокрема виконував обов’язки CEO та працював фінансовим директором. Павло Павлишин має понад 30 років досвіду роботи в атомній енергетиці — від експлуатації реакторних установок та інженерної роботи до керівництва атомною електростанцією. У 2012–2022 роках він очолював Рівненську АЕС, а у 2019–2020 роках протягом чотирьох місяців виконував обов’язки президента Енергоатома.

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Коли відбудеться призначення на посади?

Призначення обох керівників відбудеться після завершення передбачених законодавством, регуляторних та корпоративних процедур.

Для посади CNO (директора з ядерної безпеки) також необхідна індивідуальна ліцензія відповідно до вимог українського законодавства у сфері використання ядерної енергії.

Після призначення Енергоатом відповідно до встановленої процедури подасть кандидатуру Павлишина для отримання відповідної індивідуальної ліцензії.

Наразі Наглядова рада продовжує конкурси з відбору ще п’яти членів правління - щоб забезпечити формування повного оновленого правління компанії.

Що передувало

Як повідомлялося, в середині червня 2026 року наглядова рада "Енергоатому" оголосила про початок міжнародного конкурсного відбору на посаду голови правління компанії.

Масштабна корупція в енергетиці

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