УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8903 відвідувача онлайн
Новини Корупція в енергетиці Призначення в Енергоатомі
940 10

Новим гендиректором "Енергоатома" обрали Юрія Ткачука

Юрій Ткачук очолить Енергоатом

Наглядова рада АТ "НАЕК "Енергоатом" за результатами незалежних конкурсних відборів визначила Юрія Ткачука переможцем конкурсу на посаду гендиректора (CEО), а Павла Павлишина - на посаду директора з ядерної безпеки (CNO).

Про це повідомило Міністерство енергетики, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Результати міжнародного відбору

Зазначається, що конкурси тривали з червня по вересень 2026 року та проводилися окремо для кожної з посад із залученням міжнародної консалтингової компанії Korn Ferry.

Відбір передбачав оцінювання професійного досвіду та лідерських компетенцій кандидатів, перевірку доброчесності, структуровані інтерв’ю, а для фіналістів конкурсу на посаду CEO - також презентацію стратегічного бачення розвитку Енергоатома Наглядовій раді.

Міжнародний пошук на посаду гендиректора охопив 78 кандидатів з України та інших країн, п’ять із яких увійшли до короткого списку.

Розподіл повноважень

У Міненерго пояснили, що запровадження двох окремих керівних посад є частиною нової моделі корпоративного управління Енергоатома. Раніше загальне управління компанією та найвища відповідальність за ядерну безпеку були поєднані в одній посаді.

Нова модель розмежовує ці функції: CEO відповідатиме за діяльність та розвиток підприємства, тоді як CNO матиме незалежні професійні повноваження у питаннях ядерної та радіаційної безпеки й експлуатації атомних енергоблоків. Такий підхід відповідає практиці великих міжнародних операторів атомної енергетики.

"Ми свідомо обрали двох дуже різних керівників. Юрій Ткачук керуватиме підприємством. Павло Павлишин відповідатиме за ядерну безпеку — і матиме достатні повноваження та незалежність, щоб зупинити будь-які дії, які не відповідають вимогам безпеки. Такий розподіл повноважень відповідає усталеній практиці провідних операторів атомної енергетики у світі. Саме на цих принципах відтепер розбудовуватиметься "Енергоатом", - зазначила голова Наглядової ради Енергоатому Руміна Велші.

Читайте також: "Енергоатом" без торгів віддав 62 мільйони за консультації для наглядової ради

Що відомо про переможців конкурсу?

  • Юрій Ткачук (на фото, - ред.) наразі очолює АТ "Укргазвидобування" — найбільшу газовидобувну компанію України. Раніше він обіймав керівні посади в "Укрнафті", зокрема виконував обов’язки CEO та працював фінансовим директором.
  • Павло Павлишин має понад 30 років досвіду роботи в атомній енергетиці — від експлуатації реакторних установок та інженерної роботи до керівництва атомною електростанцією. У 2012–2022 роках він очолював Рівненську АЕС, а у 2019–2020 роках протягом чотирьох місяців виконував обов’язки президента Енергоатома.

Читайте також: "Енергоатом" отримає нового керівника не пізніше жовтня, – Шмигаль

Коли відбудеться призначення на посади?

Призначення обох керівників відбудеться після завершення передбачених законодавством, регуляторних та корпоративних процедур.

Для посади CNO (директора з ядерної безпеки) також необхідна індивідуальна ліцензія відповідно до вимог українського законодавства у сфері використання ядерної енергії.

Після призначення Енергоатом відповідно до встановленої процедури подасть кандидатуру Павлишина для отримання відповідної індивідуальної ліцензії.

Наразі Наглядова рада продовжує конкурси з відбору ще п’яти членів правління - щоб забезпечити формування повного оновленого правління компанії.

Що передувало

Як повідомлялося, в середині червня 2026 року наглядова рада "Енергоатому" оголосила про початок міжнародного конкурсного відбору на посаду голови правління компанії.

Масштабна корупція в енергетиці

Читайте також: Хабарі в "Енергоатомі": судитимуть експосадовицю філії, яка вимагала понад 6,6 млн грн відкатів у підрядників, - НАБУ

Автор: 

наглядова рада (157) призначення (1326) Енергоатом (671) Міненерго (965)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+1
Має понад 30 років стажу в ядерній галузі.
Пройшов кар'єрний шлях від оператора реакторного цеху до топменеджера.
Протягом 10 років (з 2012 по 2022 рік) очолював Рівненську атомну електростанцію.
показати весь коментар
20.09.2026 22:49 Відповісти

Завантаження...

 
 