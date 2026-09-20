Новым гендиректором "Энергоатома" избран Юрий Ткачук
Наблюдательный совет АО "НАЭК "Энергоатом" по итогам независимых конкурсных отборов определил Юрия Ткачука победителем конкурса на должность генерального директора (CEO), а Павла Павлишина — на должность директора по ядерной безопасности (CNO).
Об этом сообщило Министерство энергетики, передает Цензор.НЕТ.
Результаты международного отбора
Отмечается, что конкурсы длились с июня по сентябрь 2026 года и проводились отдельно для каждой из должностей с привлечением международной консалтинговой компании Korn Ferry.
Отбор предусматривал оценку профессионального опыта и лидерских компетенций кандидатов, проверку добросовестности, структурированные собеседования, а для финалистов конкурса на должность генерального директора — также презентацию стратегического видения развития "Энергоатома" Наблюдательному совету.
Международный поиск кандидатов на должность генерального директора охватил 78 кандидатов из Украины и других стран, пять из которых вошли в короткий список.
Распределение полномочий
В Минэнерго пояснили, что введение двух отдельных руководящих должностей является частью новой модели корпоративного управления "Энергоатома". Ранее общее управление компанией и высшая ответственность за ядерную безопасность были объединены в одной должности.
Новая модель разграничивает эти функции: CEO будет отвечать за деятельность и развитие предприятия, тогда как CNO будет обладать независимыми профессиональными полномочиями в вопросах ядерной и радиационной безопасности и эксплуатации атомных энергоблоков. Такой подход соответствует практике крупных международных операторов атомной энергетики.
"Мы сознательно выбрали двух очень разных руководителей. Юрий Ткачук будет руководить предприятием. Павел Павлишин будет отвечать за ядерную безопасность — и будет обладать достаточными полномочиями и независимостью, чтобы остановить любые действия, не соответствующие требованиям безопасности. Такое распределение полномочий соответствует устоявшейся практике ведущих операторов атомной энергетики в мире. Именно на этих принципах отныне будет строиться "Энергоатом", — отметила председатель Наблюдательного совета "Энергоатома" Румина Велши.
Что известно о победителях конкурса?
- Юрий Ткачук (на фото — ред.) в настоящее время возглавляет АО "Укргаздобыча" — крупнейшую газодобывающую компанию Украины. Ранее он занимал руководящие должности в "Укрнафте", в частности исполнял обязанности генерального директора и работал финансовым директором.
- Павел Павлишин имеет более 30 лет опыта работы в атомной энергетике — от эксплуатации реакторных установок и инженерной работы до руководства атомной электростанцией. В 2012–2022 годах он возглавлял Ривненскую АЭС, а в 2019–2020 годах в течение четырех месяцев исполнял обязанности президента "Энергоатома".
Когда состоится назначение на должности?
Назначение обоих руководителей состоится после завершения предусмотренных законодательством, регуляторных и корпоративных процедур.
Для должности CNO (директора по ядерной безопасности) также необходима индивидуальная лицензия в соответствии с требованиями украинского законодательства в сфере использования ядерной энергии.
После назначения "Энергоатом" в соответствии с установленной процедурой подаст кандидатуру Павлишина для получения соответствующей индивидуальной лицензии.
В настоящее время Наблюдательный совет продолжает конкурсы по отбору еще пяти членов правления — чтобы обеспечить формирование полного обновленного правления компании.
Что предшествовало
Как сообщалось, в середине июня 2026 года наблюдательный совет "Энергоатома" объявил о начале международного конкурсного отбора на должность председателя правления компании.
Масштабная коррупция в энергетике
- В ноябре 2025 года НАБУ проводило обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- 4 ноября в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводило обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- 10 ноября 2025 года НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро раскрыло офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, в которых фигурируют экс-министр Герман Галущенко и Миндич.
- Экс-министру Алексею Чернышову сообщили о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых — Дмитрия Басова — поместили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Бывшего советника Галущенко Миронюка поместили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Под стражу на 60 дней поместили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на записях НАБУ под прозвищем "Тенор".
- Также на 60 дней в СИЗО отправили еще одну фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ — Решик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог — 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
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1 декабря Миндичу заочно избрали меру пресечения — содержание под стражей. Следствие считает его руководителем группы, которая получала и отмывала деньги из коррупционных схем в энергетике. Теперь дело Миндича могут передать в Интерпол для его задержания, в частности при пересечении границы.
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15 февраля 2026 года Германа Галущенко задержали при попытке пересечения границы. 16 февраля стало известно, что сотрудники НАБУ и САП сообщили бывшему чиновнику о подозрении, а уже на следующий день суд отправил его в СИЗО с возможностью внесения залога в размере 200 миллионов гривен.
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Пройшов кар'єрний шлях від оператора реакторного цеху до топменеджера.
Протягом 10 років (з 2012 по 2022 рік) очолював Рівненську атомну електростанцію.