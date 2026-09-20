Новым гендиректором "Энергоатома" избран Юрий Ткачук

Наблюдательный совет АО "НАЭК "Энергоатом" по итогам независимых конкурсных отборов определил Юрия Ткачука победителем конкурса на должность генерального директора (CEO), а Павла Павлишина — на должность директора по ядерной безопасности (CNO).

Об этом сообщило Министерство энергетики, передает Цензор.НЕТ.

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Результаты международного отбора

Отмечается, что конкурсы длились с июня по сентябрь 2026 года и проводились отдельно для каждой из должностей с привлечением международной консалтинговой компании Korn Ferry.

Отбор предусматривал оценку профессионального опыта и лидерских компетенций кандидатов, проверку добросовестности, структурированные собеседования, а для финалистов конкурса на должность генерального директора — также презентацию стратегического видения развития "Энергоатома" Наблюдательному совету.

Международный поиск кандидатов на должность генерального директора охватил 78 кандидатов из Украины и других стран, пять из которых вошли в короткий список.

Распределение полномочий

В Минэнерго пояснили, что введение двух отдельных руководящих должностей является частью новой модели корпоративного управления "Энергоатома". Ранее общее управление компанией и высшая ответственность за ядерную безопасность были объединены в одной должности.

Новая модель разграничивает эти функции: CEO будет отвечать за деятельность и развитие предприятия, тогда как CNO будет обладать независимыми профессиональными полномочиями в вопросах ядерной и радиационной безопасности и эксплуатации атомных энергоблоков. Такой подход соответствует практике крупных международных операторов атомной энергетики.

"Мы сознательно выбрали двух очень разных руководителей. Юрий Ткачук будет руководить предприятием. Павел Павлишин будет отвечать за ядерную безопасность — и будет обладать достаточными полномочиями и независимостью, чтобы остановить любые действия, не соответствующие требованиям безопасности. Такое распределение полномочий соответствует устоявшейся практике ведущих операторов атомной энергетики в мире. Именно на этих принципах отныне будет строиться "Энергоатом", — отметила председатель Наблюдательного совета "Энергоатома" Румина Велши.

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Что известно о победителях конкурса?

Юрий Ткачук (на фото — ред.) в настоящее время возглавляет АО "Укргаздобыча" — крупнейшую газодобывающую компанию Украины. Ранее он занимал руководящие должности в "Укрнафте", в частности исполнял обязанности генерального директора и работал финансовым директором.

(на фото — ред.) в настоящее время возглавляет АО "Укргаздобыча" — крупнейшую газодобывающую компанию Украины. Ранее он занимал руководящие должности в "Укрнафте", в частности исполнял обязанности генерального директора и работал финансовым директором. Павел Павлишин имеет более 30 лет опыта работы в атомной энергетике — от эксплуатации реакторных установок и инженерной работы до руководства атомной электростанцией. В 2012–2022 годах он возглавлял Ривненскую АЭС, а в 2019–2020 годах в течение четырех месяцев исполнял обязанности президента "Энергоатома".

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Когда состоится назначение на должности?

Назначение обоих руководителей состоится после завершения предусмотренных законодательством, регуляторных и корпоративных процедур.

Для должности CNO (директора по ядерной безопасности) также необходима индивидуальная лицензия в соответствии с требованиями украинского законодательства в сфере использования ядерной энергии.

После назначения "Энергоатом" в соответствии с установленной процедурой подаст кандидатуру Павлишина для получения соответствующей индивидуальной лицензии.

В настоящее время Наблюдательный совет продолжает конкурсы по отбору еще пяти членов правления — чтобы обеспечить формирование полного обновленного правления компании.

Что предшествовало

Как сообщалось, в середине июня 2026 года наблюдательный совет "Энергоатома" объявил о начале международного конкурсного отбора на должность председателя правления компании.

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