САП просит передать арестованные средства из залога за Галущенко в АРМА

Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) просит передать 150 млн грн, внесенные в качестве залога за бывшего министра энергетики Галущенко, в Агентство по розыску и управлению активами (АРМА).

Об этом пишет hromadske, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

По словам прокурора САП Рыбалкина, средства, внесенные за Галущенко, в настоящее время являются вещественным доказательством по делу об операции "Форест Гамп".

"Эти средства, хотя и переведены в безналичной форме, подпадают под признак вещественного доказательства. [В настоящее время] они арестованы на казначейском счете ВАКС", - пояснил он.

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Прокурор добавил, что после передачи этих средств в управление АРМА агентство сможет купить на них облигации и тем самым уберечь их от инфляции.

"Каковы основания для передачи в АРМА? Стоимостной критерий - если средств больше, чем пороговая сумма. Последний компонент ареста имущества - где мы должны его хранить. По общему правилу, средства, являющиеся вещественными доказательствами, зачисляются на депозитный счет органа досудебного расследования.

Но если речь идет о крупной сумме, чтобы не потерять их стоимость, ведь инфляция быстро "съедает" их, УПК предусматривает передачу в АРМА на управление. Они покупают облигации под 17%. Государство получит эти 150 миллионов в виде облигаций и сможет направить их на что-то полезное. Плюс проценты, чтобы инфляционные факторы не влияли на стоимость этого арестованного вещественного доказательства", - добавил он.

Адвокаты-представители Галущенко раскритиковали прокурора за "деловой подход" к арестованным средствам.

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Ранее СМИ сообщили, что за Галущенко внесли 105 миллионов гривен залога из необходимых 150.

Дело Германа Галущенко

Ранее СМИ сообщили, что Галущенко задержали при попытке пересечь границу. Впоследствии в НАБУ подтвердили, что при пересечении государственной границы детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики в рамках дела "Мидас".

Также СМИ сообщили, что Галущенко будет предъявлено подозрение после доставки в Киев.

Галущенко сообщили о подозрении в отмывании более $112 млн.

Галущенко обжаловал в ВАКС "незаконное задержание", однако суд оставил его под стражей.

17 февраля бывшего министра арестовали с возможностью внесения залога в размере 200 млн грн.

Операция "Форрест Гамп"

Ранее сообщалось, что НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной группы с участием народных депутатов и высокопоставленных чиновников Офиса президента.

По данным СМИ, НАБУ и САП в рамках объявленной спецоперации проводят обыски у заместителя главы Офиса президента Ирины Мудрой.

Кроме того, детективы НАБУ пришли с обысками к председателю наблюдательного совета "Сенс-банка" Гладишенко.

Народный депутат от запрещенной судом партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Столар подтвердил, что НАБУ и САП проводят у него обыски в рамках спецоперации "Форрест Гамп".

В НАБУ позже сообщили, что речь идет о 150 млн грн наличными, которые, по данным следствия, через ряд счетов подставных компаний были введены в легальный оборот для уплаты залога за одного из фигурантов дела "Мидас".

Впоследствии бывшая заместительница главы ОП Ирина Мудрая подтвердила, что 19 августа у нее прошли обыски, ей сообщили о подозрении и вручили ходатайство о мере пресечения, однако не задерживали. Она готовится к судебному заседанию.

20 августа НАБУ обнародовало новые записи разговоров фигурантов дела "Форрест Гамп" — вторая часть расследования под названием "Фемида". Речь идет о схеме рейдерского захвата объектов недвижимости и других активов путем несанкционированного вмешательства в работу информационных (автоматизированных) сетей Минюста.

20 августа прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) озвучил всех фигурантов, упоминаемых в рамках операций НАБУ "Форрест Гамп" и "Фемида".

21 августа ВАКС избрал меру пресечения бывшему народному депутату Максиму Микитасю в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 30 млн грн.

25 августа Ирину Мудрую поместили под стражу с возможностью внесения залога в размере 20 млн грн.

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