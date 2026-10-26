САП просить передати арештовані кошти із застави за Галущенка до АРМА

САП просить передати 150 млн грн, внесені як заставу за ексміністра енергетики Галущенка, до Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Про це пише hromadske, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За словами прокурора САП Рибалкіна, кошти, внесені за Галущенка, наразі є речовим доказом у справі за операцією "Форест Гамп".

"Ці кошти, хоч і переказані в безготівковій формі, підпадають під ознаки речового доказу. [Нині] вони арештовані на казначейському рахунку ВАКС", - пояснив він.

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Прокурор додав, що після передання цих коштів в управління АРМА агентство зможе купити за них облігації й тим самим вберегти їх від інфляції.

"Які є підстави для передання в АРМА? Вартісний критерій - якщо коштів більше, ніж порогова сума. Останній складник арешту майна - де ми маємо його зберігати. За загальним правилом, кошти, які є речовими доказами, вносяться на депозитний рахунок органу досудового розслідування.

Але якщо це велика сума коштів, щоб не втрачати їхню вартість, бо інфляція їх швидко "з’їдає", КПК передбачене передання в АРМА на управління. Вони купують облігації 17%. Держава отримає ці 150 мільйонів з облігацією, може пустити їх на щось корисне. Плюс відсоток, щоб інфляційні чинники не впливали на вартість цього арештованого речового доказу", - додав він.

Адвокати-представники Галущенка розкритикували прокурора за "бізнесовий підхід" щодо арештованих коштів.

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Раніше ЗМІ повідомили, що за Галущенка внесли 105 мільйонів гривень застави з необхідних 150.

Справа Германа Галущенка

Раніше ЗМІ повідомили, що Галущенка затримали під час спроби перетнути кордон. Згодом у НАБУ підтвердили, що під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики у межах справи "Мідас".

Також ЗМІ повідомили, що Галущенку оголосять про підозру після доправлення до Києва.

Галущенку повідомили про підозру у відмиванні понад $112 млн.

Галущенко оскаржував у ВАКС "незаконне затримання", проте суд залишив його під вартою.

17 лютого ексміністра заарештували з можливістю внесення застави в розмірі 200 млн грн.

Операція "Форест Гамп"

Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної групи за участі нардепів та високопосадовців ОП.

За даними ЗМІ, НАБУ та САП у межах оголошеної спецоперації проводять обшуки у заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої.

Окрім того, детективи НАБУ прийшли з обшуками до голови наглядової ради "Сенс банку" Гладишенка.

Народний депутат від забороненої судом партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Столар підтвердив, що НАБУ та САП проводять у нього обшуки у межах спецоперації "Форест Гамп".

У НАБУ згодом розповіли, що йдеться про 150 млн грн готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного із учасників у справі "Мідас.

Згодом колишня заступниця керівника ОП Ірина Мудра підтвердила, що 19 серпня у неї відбулися обшуки, їй повідомили про підозру та вручили клопотання про запобіжний захід, однак не затримували. Вона готується до судового засідання.

20 серпня НАБУ оприлюднило нові записи розмов фігурантів "Форест Гамп" — друга частина розслідування під назвою "Феміда". Йдеться про схему рейдерського захоплення об’єктів нерухомості та інших активів шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж Мін'юсту.

20 серпня прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) озвучив усіх фігурантів, які згадуються в межах операції НАБУ "Форест Гамп" та "Феміда".

21 серпня ВАКС обрав запобіжний захід екснардепу Максиму Микитасю у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення 30 млн грн застави.

25 серпня Ірину Мудру відправили під варту із можливістю внесення 20 млн грн застави.

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