САП просить передати арештовані кошти із застави за Галущенка до АРМА
САП просить передати 150 млн грн, внесені як заставу за ексміністра енергетики Галущенка, до Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).
Про це пише hromadske, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
За словами прокурора САП Рибалкіна, кошти, внесені за Галущенка, наразі є речовим доказом у справі за операцією "Форест Гамп".
"Ці кошти, хоч і переказані в безготівковій формі, підпадають під ознаки речового доказу. [Нині] вони арештовані на казначейському рахунку ВАКС", - пояснив він.
Прокурор додав, що після передання цих коштів в управління АРМА агентство зможе купити за них облігації й тим самим вберегти їх від інфляції.
"Які є підстави для передання в АРМА? Вартісний критерій - якщо коштів більше, ніж порогова сума. Останній складник арешту майна - де ми маємо його зберігати. За загальним правилом, кошти, які є речовими доказами, вносяться на депозитний рахунок органу досудового розслідування.
Але якщо це велика сума коштів, щоб не втрачати їхню вартість, бо інфляція їх швидко "з’їдає", КПК передбачене передання в АРМА на управління. Вони купують облігації 17%. Держава отримає ці 150 мільйонів з облігацією, може пустити їх на щось корисне. Плюс відсоток, щоб інфляційні чинники не впливали на вартість цього арештованого речового доказу", - додав він.
Адвокати-представники Галущенка розкритикували прокурора за "бізнесовий підхід" щодо арештованих коштів.
Раніше ЗМІ повідомили, що за Галущенка внесли 105 мільйонів гривень застави з необхідних 150.
Справа Германа Галущенка
- Раніше ЗМІ повідомили, що Галущенка затримали під час спроби перетнути кордон. Згодом у НАБУ підтвердили, що під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики у межах справи "Мідас".
- Також ЗМІ повідомили, що Галущенку оголосять про підозру після доправлення до Києва.
- Галущенку повідомили про підозру у відмиванні понад $112 млн.
- Галущенко оскаржував у ВАКС "незаконне затримання", проте суд залишив його під вартою.
-
17 лютого ексміністра заарештували з можливістю внесення застави в розмірі 200 млн грн.
Операція "Форест Гамп"
- Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної групи за участі нардепів та високопосадовців ОП.
- За даними ЗМІ, НАБУ та САП у межах оголошеної спецоперації проводять обшуки у заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої.
- Окрім того, детективи НАБУ прийшли з обшуками до голови наглядової ради "Сенс банку" Гладишенка.
- Народний депутат від забороненої судом партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Столар підтвердив, що НАБУ та САП проводять у нього обшуки у межах спецоперації "Форест Гамп".
- У НАБУ згодом розповіли, що йдеться про 150 млн грн готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного із учасників у справі "Мідас.
- Згодом колишня заступниця керівника ОП Ірина Мудра підтвердила, що 19 серпня у неї відбулися обшуки, їй повідомили про підозру та вручили клопотання про запобіжний захід, однак не затримували. Вона готується до судового засідання.
- 20 серпня НАБУ оприлюднило нові записи розмов фігурантів "Форест Гамп" — друга частина розслідування під назвою "Феміда". Йдеться про схему рейдерського захоплення об’єктів нерухомості та інших активів шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж Мін'юсту.
- 20 серпня прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) озвучив усіх фігурантів, які згадуються в межах операції НАБУ "Форест Гамп" та "Феміда".
- 21 серпня ВАКС обрав запобіжний захід екснардепу Максиму Микитасю у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення 30 млн грн застави.
- 25 серпня Ірину Мудру відправили під варту із можливістю внесення 20 млн грн застави.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль