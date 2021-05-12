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Сьогодні ЗСУ на 100% готові до відсічі збройної агресії, - Хомчак

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Сьогодні ЗСУ на 100% готові до відсічі збройної агресії, - Хомчак

Збройні сили України (ЗСУ) на 100% готові до відсічі збройної агресії.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України, генерал-полковник Руслан Хомчак на спеціальній сесії всеукраїнського форуму "Україна 30. Безпека країни" в Києві у середу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні Збройні сили України, інші складові сектору безпеки і оборони готові до відсічі збройної агресії ... Я з упевненістю скажу, що готові на 100%, а ось далі, коли починається бій або агресія, ти не можеш спрогнозувати сьогодні, сидячи за цим столом, як воно відбуватиметься, це покаже тільки бій", - сказав Хомчак.

Як повідомлялося, раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія в ході контрольної перевірки успішно перекинула до західних кордонів дві армії і три з'єднання ПДВ.

Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Також 8 квітня глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич підтримав надання Плану дій щодо членства в НАТО для України. "Україна вже упродовж 15 років намагається приєднатися до НАТО шляхом отримання Плану дій для членства. Мабуть, уже таки час надати цей План Україні. Це буде щонайменше сигналом від нас (НАТО. - Ред.), що українці не залишаться без підтримки. Я однозначно підтримаю таке рішення", - сказав Рінкевич.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.

13 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав РФ припинити нарощування своїх військ на кордоні з Україною.

16 квітня президент України Володимир Зеленський під час візиту до Парижа обговорив безпекову ситуацію на сході України з президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Як пізніше повідомила пресслужба Меркель, канцлер ФРН Ангела Меркель, президент Франції Емманюель Макрон і президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів закликали Росію відвести від кордону з Україною перекинуті туди війська.

За підсумками переговорів також стало відомо, що найближче засідання радників лідерів країн Нормандської четвірки відбудеться 19 квітня.

Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак стверджує, що під час переговорів Зеленського з Меркель і Макроном жодних пропозицій, які виходили б за межі інтересів України, навіть не звучало. Зі свого боку президент Франції Емманюель Макрон заявив, що міжнародне співтовариство має окреслити "чіткі червоні лінії" у відносинах з Росією.

20 квітня в ПАРЄ закликали Росію припинити військові провокації біля кордонів України. 22 квітня Шойгу заявив про початок відведення військ РФ від кордонів України.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
За фактичної відсутності авіації та флоту - дуже смілива заява.
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12.05.2021 11:40
+8
и что есть чем ракеты перехватывать!?..свои средней дальности для ответки готовы!?..нептунов и громов с коршунами дивизионы где нужно стоят!?..че т это..че т боязно от такой уверенности...
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12.05.2021 11:49
+6
морально - да...
а материально (вооружение, патроны, техника, ГСМ, рембазы, кухни (продукты), одежда-обувь, медицина (полевая+эвакуация) ? на всем же экономите (ну кроме себя, любимых)...
плюс - не стрелять-отвести-запретить... с этим как????
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12.05.2021 11:46
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А готовы ли политики ? Может опять захотят в глаза поглядеть ?
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12.05.2021 11:39 Відповісти
Домовляться десь посередині, як сказав блазень.
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12.05.2021 11:40 Відповісти
Хомчак робить брехливі заяви, нам до готовності до нападу як до Місяця на колінах! Фейкові звіти командування шкодять більше ніж ворог! Хомчак має йти з посади, поки не почалось чергове загострення і Хомчак знову не втік посадками кинувши війська напризволяще! Поки ЗСУ не збільшене до 600 тис. військовослужбовців говорити про стовідсоткову готовність до відбиття ворожого нападу може або брехун, або зрадник!
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12.05.2021 11:47 Відповісти
100 % готовность к отпору - это такая ситуация, как в Израиле, когда даже крохотная страна способна за 12 часов поставить под ружьё первоклассную армию численностью 900 тысяч военнослужащих.
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12.05.2021 11:57 Відповісти
в Израиле большинство гражданских (резервистов) имеют дома автоматы, а у нас народу для защиты от безработных быков на улице, которых МАССА, даже резино-пукалку НЕ ДАДУТ -- украинец перед лицом врага должен быть в пеленке младенца.
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12.05.2021 13:25 Відповісти
Сегодня ВСУ на 100% готовы к отпору вооруженной агрессии, - Хомчак - Цензор.НЕТ 4073
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12.05.2021 11:46 Відповісти
альо, Хомчак!
болванки в пускові Нептуна зарядив ?
Вільх аж цілих сто штук та

Богдана гідропострілом пуляє.......

за цілих ДВА роки ці розробки ні зрушили ні на крок після Гетьмана та Пастора Сьогодні ЗСУ на 100% готові до відсічі збройної агресії, - Хомчак - Цензор.НЕТ 9542
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12.05.2021 11:55 Відповісти
Когда практически нет ракет с дальностями хотя бы до 500 км., все о чем толкует Хомчак годится только для войны малой интенсивности с полурегулярными формированиями. А воевать придется с российскими ракетами с дальностями в 2000 км.... Хочак чем отвечать собирается? Диверсиями в тылу врага?
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12.05.2021 14:29 Відповісти
Ще один виліз.
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12.05.2021 11:39 Відповісти
За фактичної відсутності авіації та флоту - дуже смілива заява.
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12.05.2021 11:40 Відповісти
Чтобы так врать в глаза нужна не смелость, а наглость.
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12.05.2021 11:42 Відповісти
Він не перший.
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12.05.2021 11:44 Відповісти
ну що ви так, в Украіні за 7 років війни з"явилось 7 ескадрілій Ф16, тільки вони таємні дуже, а Нептуни іВільхи ось через місяць вже будуть готові по 100 комплексів!
Фантистика?? ну, звичайно, в наших головна мета - прокладочні вакцини, більше проблем нема
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12.05.2021 13:31 Відповісти
немає системних реформ - немає економіки...немає економіки - немає сильної армії. бо гроші з неба не беруться, а те що раптом капне усе по маєтках олігархів-феодалів розтягається та віллам їх пасіпак. якось так.
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12.05.2021 14:27 Відповісти
морально - да...
а материально (вооружение, патроны, техника, ГСМ, рембазы, кухни (продукты), одежда-обувь, медицина (полевая+эвакуация) ? на всем же экономите (ну кроме себя, любимых)...
плюс - не стрелять-отвести-запретить... с этим как????
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12.05.2021 11:46 Відповісти
Бубочка в первых рядах на боевом осле будет?
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12.05.2021 11:46 Відповісти
Нет, первым будет Порошенко на боевом беспилотнике.
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12.05.2021 12:02 Відповісти
у нас не беспилотники, у нас новейшие пистпелотники, и во всех подразделениях
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12.05.2021 13:34 Відповісти
не дай бог что, будет драпать первым
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12.05.2021 11:47 Відповісти
и что есть чем ракеты перехватывать!?..свои средней дальности для ответки готовы!?..нептунов и громов с коршунами дивизионы где нужно стоят!?..че т это..че т боязно от такой уверенности...
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12.05.2021 11:49 Відповісти
Мастера спорта по брехне!
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12.05.2021 11:50 Відповісти
Улюблена фраза Хомячка.
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12.05.2021 12:04 Відповісти
исключительная отличительная черта именно украинских мастеров спорта по этому делу
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12.05.2021 13:37 Відповісти
Не сціть. От недавно казали, що один літак відремонтували.
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12.05.2021 12:01 Відповісти
Сьогодні ЗСУ на 100% готові до відсічі збройної агресії, - Хомчак - Цензор.НЕТ 609 Сьогодні ЗСУ на 100% готові до відсічі збройної агресії, - Хомчак - Цензор.НЕТ 609 Сьогодні ЗСУ на 100% готові до відсічі збройної агресії, - Хомчак - Цензор.НЕТ 2682...это пять...
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12.05.2021 12:31 Відповісти
а за 5 років один новий танк спромоглись для выйськ закупити
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12.05.2021 13:38 Відповісти
Але це не досягнення "верховного", "головнокомандувача", "генерального штабу", "МО" України. Це тому, що в Україні є, були і будуть - СПРАВЖНІ ЧОЛОВІКИ - ЗАПЕКЛІ КОЗАЦЮРИ... !
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12.05.2021 12:14 Відповісти
Это что, ВСУ укомплектованы на 100% или обеспечены на 100%. Скажите об укомплектованности чуть выше 50%, зарплате в 10 тыщ (370 долларов))))) у солдата, измененных нормах обеспечения одеждлй (раньше 1 комок выдавался на год, сейчас на 2), отмене материальной помощи, которую в объеме зарплаты даже янык с азировым платили. Расскажите о полной бюрократизации, покраске бордюров, построениях с утра до вечера через каждые 2 часа, о солдатах 50 лет и лейтенантах 55, о пристроенных женах и всесильных тыловиках. Много о чем можно сказать, но не о 100% готовности...
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12.05.2021 12:38 Відповісти
Чомусь знайомі офіцери так не кажуть.... А це чмо хіба офіцер?
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12.05.2021 12:40 Відповісти
Ага ***. Эта песня из того же сборника хотов что и "в Дебальцево котел невозможен", "в Илловайке нет котла"??? Кто-то верит этому ******?
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12.05.2021 13:03 Відповісти
Кусты, в которых сидел хомчак под Иловайском переоборудованы в главный штаб
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12.05.2021 13:22 Відповісти
Вірю.Цей не збреше.
"...Приехавший позже Хомчак подтвердил отсутствие укреплений и обсудил с присутствующими схему взаимодействия добробатов с ВСУ.

...После того как выяснилось, что в Иловайске НВФ гораздо превышает прогнозируемое количество, а в самом Иловайске сделан мощный укрепрайон, Филоненко и Белецкий после первых неудачных боев («Азов» и «Донбасс» понесли потери убитыми и ранеными при попытке входа в город) отказались заводить свои батальоны в город... "

Иловайск. Все точки над i
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12.05.2021 13:24 Відповісти
Обіцяти - не значить женитися.
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12.05.2021 13:58 Відповісти
Вооруженные силы Украины (ВСУ) на 100% готовы к отпору вооруженной агрессии.Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак Источник: https://censor.net/ru/n3264730

Штабний хенерал краще знає, з штабу видніше Сьогодні ЗСУ на 100% готові до відсічі збройної агресії, - Хомчак - Цензор.НЕТ 7758
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12.05.2021 14:33 Відповісти
После событий с "сапогами" в Чехии, как то по новому смотрятся деяния наших "господ".
1. Готовя избиения в РККА, НКВД провело операцию прикрытия - вовлекли немцев (Гейдриха) в сбор компромата на Тухача. купили доказательства но их не использовали. Не успели. Генералы сдались сами. Но прикрытие прошло успешно. Правда, уже Берия всех посвященных НКВДистов ....
2. крадя генерала РОВС, НКВД использовало подставных немецких офицеров дипломатов.
Тоже операция прикрытия була успешной. Но абвер в 1941 году, захватив архив НКВД в Минске вычислил их агента в Париже, и всю резидентуру отправил в концлагерь, и евреев,русских,французов. Только один Ейтингон успел убежать, бросив даже своих родственников - агентов
3. У нас сапоговская агентура, начала закупать никому не нужное вооружение именно в странах, пострадавших от диверсий . Типичная операция - прикрытие. Мотив -взрывы не касались Украины, у нас никаких контактов до взрывов не было. А для "хозяев" - мы покупаем вооружение, которое не нанесет никакого вреда "доблестным российским воинам"., ведь оно неприменимо в боевых условиях. Так что последствия для агентов предсказуемы.
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12.05.2021 14:40 Відповісти
ДАААА! Вот это брехло,так брехло!!Этот Иловайский дезертир Хомчак по вранью, Переплюнул даже Зеленского!!
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12.05.2021 14:57 Відповісти
это как 40% роста ввп ???
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12.05.2021 15:07 Відповісти
Если готовы, то почему не отражают? Или они не в курсе, что в Крыму и Донбассе вооруженная агрессия уже 7 лет?
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12.05.2021 16:29 Відповісти
Дебил...
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12.05.2021 23:55 Відповісти
 
 