"Міндічгейт": НАБУ дійсно встановило легальну прослушку в квартирі на Грушевського, - Кривонос

НАБУ дійсно встановлювало прослуховування у квартирі співвласника "Квартал-95" Тімура Міндіча, проти якого запровадили санкції.

Про це в ефірі УП заявив директор НАБУ Семен Кривонос, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

"Ми отримали певну оперативну інформацію, що в певному місці на Софіївській площі діє такий бек-офіс, причетні до цього бек-офісу ті особи, які є співорганізаторами цієї злочинної організації, в яких відбувається можлива легалізація коштів з різних сфер економіки, отриманих з бюджету, держпідприємств і з різних оборудок", - розповів він.

Так, було ухвалено рішення розпочати оперативно-розшукову справу "Мідас".

Записи, оприлюднені Бюро, було зроблено в багатьох приміщеннях.

Ця група, зазначив Кривонос, користувалася певною підтримкою правоохоронних органів.

Будинок Міндіча

"Ми зрозуміли, що цей бек-офіс на Софіївській площі діяв під контролем, за попередньою слідчою версією, одного зі співорганізаторів, який проживав у будинку Грушевського, 9 (а. - Ред.)", - сказав директор НАБУ.

"Було прийнято рішення щодо встановлення контролю за цим приміщенням, оскільки ми розуміли, що ключові рішення (ухвалювали там. - Ред.). Тому що там часто тривали на бек-офісі розмови, що треба погодити з цим співорганізатором щось. Відсилка на особу, яка проживала на Грушевського: треба з ним погодити, він телефонував, давав якісь накази", - пояснив він.

За даними ЗМІ, квартиру на Грушевського, 9А мав Тімур Міндіч.

Кривонос наголосив, що всі дії НАБУ відбувались у законний спосіб і на підставі відповідних судових рішень.

Роль Магамедрасулова

Кривонос заявив, що після цього було проведено величезну роботу за участю детективів, зокрема Руслана Магамедрасулова.

"Так, він фактично приймав, відігравав важливу участь безпосередньо на цьому етапі операції", - додав він.

Міндічгейт

Топ коментарі
Чогось не чути голосів Генпрокурора, очільника СБУ які виходили до журналістів і розповідали про держзраду детектива НАБУ. Гівна зеленого в рот набрали?
14.11.2025 08:46 Відповісти
Тепер стає зрозуміло, чому з таким завзяттям Зеленський кинувся підпорядковувати НАБУ і САП Генеральному прокурору: аж цілий закон прийняли в рекордний строк та через СБУ перевернули всі оперативно-розшукові справи у провадженні антикорорганів.
Але, видно сбушники погано старались, раз самих цікавих із 1000-годинних розмов фігурантів міндічгейту так і не знайшли.
14.11.2025 08:34 Відповісти
Тема з роллю дєрьмака і татарова в цій брудній історії нажаль не розкрита.
14.11.2025 08:40 Відповісти
Вони крали шість років, ти зараз прозрів? Мовляв, "з'явилася інформація"
14.11.2025 08:29 Відповісти
А він у частки. Йому ті гроши оченяти затуляли бо воно настільки ненажерлеве та жадібне шо Срудж ридає від заздрісті.
показати весь коментар
14.11.2025 08:37 Відповісти
Саме на це я натякав. Можуть сказати, що ця істота не 6 років на посаді. Але ж НАБУ, САП та інші дармоїди створені, як не помиляюся, більше ніж 6 років тому. Тож питання й до них. Друге: навіть мідаса можна було брати в перший же день, бо там достатньо набалакали. Але ж вони його слухали, як я зрозумів, роками. Весь цей час вмирали хлопці на фронті, бо розкрадено кошти на будівництво фортифікацій, на дрони, на зброю. Втрачено територіі. Вмирали пенси, яким не вистачало на лікування, аптеку, повноцінне лікування. А оцей сидів, на всьому готовому, та слухав якісь файли. Людей вже не повернути, а щодо територій теж все складно, то чи повернуть хоча б гроші? Питання риторичне!
14.11.2025 08:44 Відповісти
Узбагойся!
"Кабінет Міністрів призначив Семена Кривоноса директором Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) 6 березня 2023 року." Трохи більше року цей чоловік входив в курс справ, знайомився з підлеглими, визначав кому можна довіряти, а хто зразу ж в ОПу побіжить доповідати.
Слідчі дії тривали не по завершеному злочину (ось, є труп), а по злочину який продовжувався в часі. Могли вивести на "цікаві" персони, і вивели. Можливо вивели і на найвеличнішого (щоб мати гарантований імунітет від переслідування з боку СБУ і ГПУ). З іншого боку, офіцер ФБР має свій кабінет в НАБУ, постійно присутній на нарадах - могли бути свої інтереси вийти на міжнародні зв'язки).
От якби ти керував НАБУ ...
14.11.2025 09:10 Відповісти
Припускаю, що система грабунку бюджету створена ще у 1994 році, і всі наступні керівники держави не могли про неї не знати. І "чомусь" не знищувати.? "Енергоатом" не виняток?
14.11.2025 10:42 Відповісти
Не знищували.
14.11.2025 10:50 Відповісти
Не треба розмазувати соплі по столу та розпорошувати відповідальність. Зелена макака має відповісти за мародерство.
14.11.2025 12:28 Відповісти
За 10 років багато пройшло грошей від мародерів на крові перед очима Президентів, голів ВРУ, прем'єр міністрів, держсекретарів з Секретаріату КМУ та ЦОВВ, голів ************* та ригоАНАЛЬНІ, їх обзивають габєрнаторамі)!! За керівників на митниці, ДПСУ, МСЕК, податковій, пожежників, мусорню недореформовану, суддівських з прокурорськими та адвокатських і т. інш., і мову вести марно!!! Насралов з КабМіндічами цьому приклад, як вони носом натискали в лайно усіх отих на посадах держслужбовців категорії А і В, в їх писанину «тіпіай»!!
14.11.2025 11:58 Відповісти
Вони створені десять! років тому. І вони дев'ять! років розслідують махінації у справі "Краяна" в Одесі. Вони дев'ять! років не можуть притягнути до відповідальності фігурантів справи, чиновників одеської мерії включно з головним обвунуваченим, мером міста - Трухановим. Чиновники та ще кілька осіб "наколядували" на цій справі 92 млн.грн ще в 2016-му році, але винних досі немає.
САП, ВАКС, НАБУ - дармоїди, котрі лише зараз чомусь "прокинулися".
14.11.2025 10:24 Відповісти
Притягує суд, питання до портновських суддів.
14.11.2025 12:39 Відповісти
А ВАКС це вже не суд, чи може я назву цієї "контори" якось не так написав?
Сумніваюся, що сцудді читають наші коментарі, а шкода.
15.11.2025 11:30 Відповісти
Якщо красти 1 грн на день, це за місяць буде 30 грн, за рік 360, за шість років 2000. Ти стояв та дивився, як вкрадуть 2000, та нарешті вирішив затримати чуваків з однією гривнею в кишені. А де решта грошей, хто їх поверне Народові України? Я так розумію, то не на часі.
14.11.2025 08:33 Відповісти
14.11.2025 08:34 Відповісти
Голобородько про це "нічого не знав" , тому й кинувся як ошпарений знищувати НАБУ та САП.
А вся зелена камарилья в Раді підмахнула не задумуючись і не читаючи.
14.11.2025 10:28 Відповісти
Zе ввів санкції на свого друзяку міндіча як га громадянини Ізраілю шоб той зміг сдриснути до Тель Авіву звідки його можуть не видати. Але Ізраіль з США за цього поца сратись не буде, як шо США попрохають їм міндича з цукерманом видати. Та і санкції ті всього на 3 роки.
14.11.2025 08:34 Відповісти
Ви помиляєтеся в тому, що США - це по суті другий Ізраїль, втім як й Україна, якщо подивитися на "еліту нації" в усіх трьох країнах, та на ту політику, що вона проводить, назову її так: "протилежну антисемітизмові", ось. Жодного ізраїльтяніна США видавати не будуть.
14.11.2025 08:51 Відповісти
Не обов'язкове саме видавати. Ось, наприклад Ігор ІВалерича не видавали, а наполеглево попрохали виїхати з країни шоб їм там і не смердило. І міндіч не коломойський, не встиг того розмаху набрати, а знає за Вову ВСЕ, тому зацікавленність їм буде у ФБР не маленька.
14.11.2025 09:02 Відповісти
А у зеленому саду щовишній щебече, що скумбрія по вісім є.
14.11.2025 08:38 Відповісти
І що цікаво, скоро об'являть , що керував прослуховуванням сам , власною персоною- найсвітліший, найпотужніший рідний наш преЗедент!
14.11.2025 08:40 Відповісти
14.11.2025 08:40 Відповісти
Ну це поки))
14.11.2025 09:16 Відповісти
Заздрю вашому оптимізму(((
14.11.2025 09:27 Відповісти
"Вова саусем неуіновний". Просто "випадковий чувак" без будь-яких повноважень Міндіч керував призначеннями міністрів.
14.11.2025 12:41 Відповісти
Навіщо колупати дрібне лайно, яащо найвеличніше у самому центрі цього сортиру?
14.11.2025 14:32 Відповісти
Я так розумію, що в НАБУ є куплєти співанок з компроматом на "інші правоохоронні органи" (Ця група, зазначив Кривонос, користувалася певною підтримкою правоохоронних органів. Джерело: https://censor.net/ua/n3585010І це власне поки що є страхівкою від дій у відпоаідь "чеквстів* Татарова. Ну і натяк "чекістам", що Магамедрасулова пора випускати (Кривонос заявив, що після цього було проведено величезну роботу за участю детективів, зокрема Руслана Магамедрасулова."Так, він фактично приймав, відігравав важливу участь безпосередньо на цьому етапі операції", - додав він. Джерело: https://censor.net/ua/n3585010
Тому спостерігаємо, ммає бути цікаво.
14.11.2025 08:40 Відповісти
14.11.2025 08:46 Відповісти
Zеленої риганини🤮
14.11.2025 09:29 Відповісти
Ну ці, мабуть, вивчили притчу про замерзавшого горабця, на якого сернула корова. Той відігрівся і почав цвіріньчати. Це почула кішка і зʼїла горобчика. Звідси третя горобина істина: попав в гімно - сиди і не цвірінькай!
14.11.2025 09:36 Відповісти
Малюк натирає новеньку "Зірку Героя" від голобородька.
14.11.2025 10:37 Відповісти
Зате ГШ ЗСУ відзвітував відосиком як полетіли "Фламінго".
14.11.2025 12:43 Відповісти
Вообще-то подслушивать и читать чужие письма не хорошо!
14.11.2025 08:47 Відповісти
А красти харашо?
14.11.2025 10:37 Відповісти
Точно! А от красти чужі гроші - нормально! 😂
14.11.2025 10:38 Відповісти
А ви знаєте, що НАБУ було створено в 2015 році. За ініціативою кого? Так! Того самого братовбивці!💩Міндічя і чєрнишова з нашим Лідором подружив путін🤡
14.11.2025 08:51 Відповісти
Не перевелися ще в Державі сміливі хлопці, що сумлінно виконують свої обов'язки. Дякуємо вам!
14.11.2025 09:17 Відповісти
Цікаво, а де ці "сміливі хлопці, що сумлінно виконують свої обов'язки" знаходилися десять років?
14.11.2025 10:40 Відповісти
Я так розумію, шо ви на Банкову/Грушевського у суботу не вийдете?
14.11.2025 18:10 Відповісти
У мене в місті немає Банкової/Грушевського, тому не вийду.
Можливо вам не повідомили, що не всі українці проживають у Києві
Мені б за кефіром сходити до магазину, і то вже буде подія
15.11.2025 11:25 Відповісти
Якшо люди довіряють НАБУ і підтримують звинувачення Міндіча то так само підтримають НАБУ коли ті скажуть що Зеленський не звязаний ніяк з тим скандалом? Чи типу в одному випадку вони молодці а в іншому корупціонери? А може вони і з міндічом корупціонери і його хтось заказав. Короче як зручно так народ собі і накрутить в голові правду.
14.11.2025 10:12 Відповісти
14.11.2025 10:30 Відповісти
У часи Кучми - питає суддя Кучму - ти причетний до скандалу з Гонгадзе? Кучма - та я ж ні сном ні духом. Висновок судді - Кучма не причетний бо президент не може обманювати. Так буде й з цим шкандялем. Крапка.
14.11.2025 11:36 Відповісти
Тільки не говоріть, що преЗедент тут ні до чого. І єрмак - агент фсб і зе- вони кришували ці всі оборутки. Те, що міндіч був попереджений про обшуки і здриснув- це говорить, що ця інформація з дуже високих кабінетів. Чого варте те, що на початку війни деркач звалив з країни, і хто йому це дозволив? А Наумов з Бакановим- зрадники. Баканов - друзяка президента до речі, хто забув! А голова верховної ради- постійно порушує регламент, він повністю підпорядкований президенту, повністю!!! Кому цікаво, подивитися інтерв'ю Омельченка, колишнього генерала СБУ на Ютубі для новин " Сьогодні " Гарно по поличках все розкладено. Зеленський- зрадник і має негайно піти з посади, а потім сісти за грати! Рада теж має переобрати голову ВР
І сформувати уряд національного порятунку, бо інакше ми втратимо країну!
14.11.2025 11:49 Відповісти
Операция Миндич , это четвёртый сезон "Слуга народа . "
14.11.2025 12:02 Відповісти
Коли вже розмови п'яного віслюка про нашу державу викладуть?чи ще не врем'я.....
14.11.2025 13:26 Відповісти
Площа має назву Софійська, а не Софіївська.
14.11.2025 14:28 Відповісти
Там несколько часов записей лично
Зеленского. Очень интересных. Ждите, скоро офигеете.
14.11.2025 23:36 Відповісти
 
 