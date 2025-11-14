"Міндічгейт": НАБУ дійсно встановило легальну прослушку в квартирі на Грушевського, - Кривонос

НАБУ дійсно встановлювало прослуховування у квартирі співвласника "Квартал-95" Тімура Міндіча, проти якого запровадили санкції.

Про це в ефірі УП заявив директор НАБУ Семен Кривонос, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

"Ми отримали певну оперативну інформацію, що в певному місці на Софіївській площі діє такий бек-офіс, причетні до цього бек-офісу ті особи, які є співорганізаторами цієї злочинної організації, в яких відбувається можлива легалізація коштів з різних сфер економіки, отриманих з бюджету, держпідприємств і з різних оборудок", - розповів він.

Так, було ухвалено рішення розпочати оперативно-розшукову справу "Мідас".

Записи, оприлюднені Бюро, було зроблено в багатьох приміщеннях.

Ця група, зазначив Кривонос, користувалася певною підтримкою правоохоронних органів.

Будинок Міндіча

"Ми зрозуміли, що цей бек-офіс на Софіївській площі діяв під контролем, за попередньою слідчою версією, одного зі співорганізаторів, який проживав у будинку Грушевського, 9 (а. - Ред.)", - сказав директор НАБУ.

"Було прийнято рішення щодо встановлення контролю за цим приміщенням, оскільки ми розуміли, що ключові рішення (ухвалювали там. - Ред.). Тому що там часто тривали на бек-офісі розмови, що треба погодити з цим співорганізатором щось. Відсилка на особу, яка проживала на Грушевського: треба з ним погодити, він телефонував, давав якісь накази", - пояснив він.

За даними ЗМІ, квартиру на Грушевського, 9А мав Тімур Міндіч.

Кривонос наголосив, що всі дії НАБУ відбувались у законний спосіб і на підставі відповідних судових рішень.

Роль Магамедрасулова

Кривонос заявив, що після цього було проведено величезну роботу за участю детективів, зокрема Руслана Магамедрасулова.

"Так, він фактично приймав, відігравав важливу участь безпосередньо на цьому етапі операції", - додав він.

Міндічгейт

