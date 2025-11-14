"Міндічгейт": НАБУ дійсно встановило легальну прослушку в квартирі на Грушевського, - Кривонос
НАБУ дійсно встановлювало прослуховування у квартирі співвласника "Квартал-95" Тімура Міндіча, проти якого запровадили санкції.
Про це в ефірі УП заявив директор НАБУ Семен Кривонос, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Ми отримали певну оперативну інформацію, що в певному місці на Софіївській площі діє такий бек-офіс, причетні до цього бек-офісу ті особи, які є співорганізаторами цієї злочинної організації, в яких відбувається можлива легалізація коштів з різних сфер економіки, отриманих з бюджету, держпідприємств і з різних оборудок", - розповів він.
Так, було ухвалено рішення розпочати оперативно-розшукову справу "Мідас".
Записи, оприлюднені Бюро, було зроблено в багатьох приміщеннях.
Ця група, зазначив Кривонос, користувалася певною підтримкою правоохоронних органів.
Будинок Міндіча
"Ми зрозуміли, що цей бек-офіс на Софіївській площі діяв під контролем, за попередньою слідчою версією, одного зі співорганізаторів, який проживав у будинку Грушевського, 9 (а. - Ред.)", - сказав директор НАБУ.
"Було прийнято рішення щодо встановлення контролю за цим приміщенням, оскільки ми розуміли, що ключові рішення (ухвалювали там. - Ред.). Тому що там часто тривали на бек-офісі розмови, що треба погодити з цим співорганізатором щось. Відсилка на особу, яка проживала на Грушевського: треба з ним погодити, він телефонував, давав якісь накази", - пояснив він.
За даними ЗМІ, квартиру на Грушевського, 9А мав Тімур Міндіч.
Кривонос наголосив, що всі дії НАБУ відбувались у законний спосіб і на підставі відповідних судових рішень.
Роль Магамедрасулова
Кривонос заявив, що після цього було проведено величезну роботу за участю детективів, зокрема Руслана Магамедрасулова.
"Так, він фактично приймав, відігравав важливу участь безпосередньо на цьому етапі операції", - додав він.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
"Кабінет Міністрів призначив Семена Кривоноса директором Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) 6 березня 2023 року." Трохи більше року цей чоловік входив в курс справ, знайомився з підлеглими, визначав кому можна довіряти, а хто зразу ж в ОПу побіжить доповідати.
Слідчі дії тривали не по завершеному злочину (ось, є труп), а по злочину який продовжувався в часі. Могли вивести на "цікаві" персони, і вивели. Можливо вивели і на найвеличнішого (щоб мати гарантований імунітет від переслідування з боку СБУ і ГПУ). З іншого боку, офіцер ФБР має свій кабінет в НАБУ, постійно присутній на нарадах - могли бути свої інтереси вийти на міжнародні зв'язки).
От якби ти керував НАБУ ...
САП, ВАКС, НАБУ - дармоїди, котрі лише зараз чомусь "прокинулися".
Сумніваюся, що сцудді читають наші коментарі, а шкода.
Але, видно сбушники погано старались, раз самих цікавих із 1000-годинних розмов фігурантів міндічгейту так і не знайшли.
А вся зелена камарилья в Раді підмахнула не задумуючись і не читаючи.
Тому спостерігаємо, ммає бути цікаво.
Можливо вам не повідомили, що не всі українці проживають у Києві
Мені б за кефіром сходити до магазину, і то вже буде подія
І сформувати уряд національного порятунку, бо інакше ми втратимо країну!
Зеленского. Очень интересных. Ждите, скоро офигеете.