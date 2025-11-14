РУС
"Миндичгейт": НАБУ действительно установило легальную прослушку в квартире на Грушевского, - Кривонос

Прослушка в квартире Миндича. Кривонос подтвердил

НАБУ действительно устанавливало прослушивание в квартире совладельца "Квартал-95" Тимура Миндича, против которого ввели санкции.

Об этом в эфире УП заявил директор НАБУ Семен Кривонос, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Мы получили определенную оперативную информацию, что в определенном месте на Софиевской площади действует такой бэк-офис, причастны к этому бэк-офису те лица, которые являются соорганизаторами этой преступной организации, в которых происходит возможная легализация средств из различных сфер экономики, полученных из бюджета, госпредприятий и из различных махинаций", - рассказал он.

Так, было принято решение начать оперативно-розыскное дело "Мідас".

Записи, обнародованные Бюро, были сделаны во многих помещениях.

Эта группа, отметил Кривонос, пользовалась определенной поддержкой правоохранительных органов.

Дом Миндича

"Мы поняли, что этот бэк-офис на Софиевской площади действовал под контролем, по предварительной следственной версии, одного из соорганизаторов, который проживал в доме Грушевского, 9 (а. - Ред.)", - сказал директор НАБУ.

"Было принято решение об установлении контроля за этим помещением, поскольку мы понимали, что ключевые решения (принимались там. - Ред.). Потому что там часто продолжались в бэк-офисе разговоры, что нужно согласовать с этим соорганизатором что-то. Ссылка на лицо, которое проживало на Грушевского: нужно с ним согласовать, он звонил, давал какие-то приказы", - пояснил он.

По данным СМИ, квартира на Грушевского, 9А принадлежала Тимуру Миндичу.

Кривонос подчеркнул, что все действия НАБУ происходили законным образом и на основании соответствующих судебных решений.

Роль Магамедрасулова

Кривонос заявил, что после этого была проведена огромная работа с участием детективов, в частности - Руслана Магамедрасулова.

"Да, он фактически принимал, играл важную роль непосредственно на этом этапе операции", - добавил он.

Миндичгейт

Топ комментарии
+19
Тепер стає зрозуміло, чому з таким завзяттям Зеленський кинувся підпорядковувати НАБУ і САП Генеральному прокурору: аж цілий закон прийняли в рекордний строк та через СБУ перевернули всі оперативно-розшукові справи у провадженні антикорорганів.
Але, видно сбушники погано старались, раз самих цікавих із 1000-годинних розмов фігурантів міндічгейту так і не знайшли.
показать весь комментарий
14.11.2025 08:34 Ответить
+18
Чогось не чути голосів Генпрокурора, очільника СБУ які виходили до журналістів і розповідали про держзраду детектива НАБУ. Гівна зеленого в рот набрали?
показать весь комментарий
14.11.2025 08:46 Ответить
+12
Тема з роллю дєрьмака і татарова в цій брудній історії нажаль не розкрита.
показать весь комментарий
14.11.2025 08:40 Ответить
Вони крали шість років, ти зараз прозрів? Мовляв, "з'явилася інформація"
показать весь комментарий
14.11.2025 08:29 Ответить
А він у частки. Йому ті гроши оченяти затуляли бо воно настільки ненажерлеве та жадібне шо Срудж ридає від заздрісті.
показать весь комментарий
14.11.2025 08:37 Ответить
Саме на це я натякав. Можуть сказати, що ця істота не 6 років на посаді. Але ж НАБУ, САП та інші дармоїди створені, як не помиляюся, більше ніж 6 років тому. Тож питання й до них. Друге: навіть мідаса можна було брати в перший же день, бо там достатньо набалакали. Але ж вони його слухали, як я зрозумів, роками. Весь цей час вмирали хлопці на фронті, бо розкрадено кошти на будівництво фортифікацій, на дрони, на зброю. Втрачено територіі. Вмирали пенси, яким не вистачало на лікування, аптеку, повноцінне лікування. А оцей сидів, на всьому готовому, та слухав якісь файли. Людей вже не повернути, а щодо територій теж все складно, то чи повернуть хоча б гроші? Питання риторичне!
показать весь комментарий
14.11.2025 08:44 Ответить
Узбагойся!
"Кабінет Міністрів призначив Семена Кривоноса директором Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) 6 березня 2023 року." Трохи більше року цей чоловік входив в курс справ, знайомився з підлеглими, визначав кому можна довіряти, а хто зразу ж в ОПу побіжить доповідати.
Слідчі дії тривали не по завершеному злочину (ось, є труп), а по злочину який продовжувався в часі. Могли вивести на "цікаві" персони, і вивели. Можливо вивели і на найвеличнішого (щоб мати гарантований імунітет від переслідування з боку СБУ і ГПУ). З іншого боку, офіцер ФБР має свій кабінет в НАБУ, постійно присутній на нарадах - могли бути свої інтереси вийти на міжнародні зв'язки).
От якби ти керував НАБУ ...
показать весь комментарий
14.11.2025 09:10 Ответить
Припускаю, що система грабунку бюджету створена ще у 1994 році, і всі наступні керівники держави не могли про неї не знати. І "чомусь" не знищувати.? "Енергоатом" не виняток?
показать весь комментарий
14.11.2025 10:42 Ответить
Вони створені десять! років тому. І вони дев'ять! років розслідують махінації у справі "Краяна" в Одесі. Вони дев'ять! років не можуть притягнути до відповідальності фігурантів справи, чиновників одеської мерії включно з головним обвунуваченим, мером міста - Трухановим. Чиновники та ще кілька осіб "наколядували" на цій справі 92 млн.грн ще в 2016-му році, але винних досі немає.
САП, ВАКС, НАБУ - дармоїди, котрі лише зараз чомусь "прокинулися".
показать весь комментарий
14.11.2025 10:24 Ответить
Якщо красти 1 грн на день, це за місяць буде 30 грн, за рік 360, за шість років 2000. Ти стояв та дивився, як вкрадуть 2000, та нарешті вирішив затримати чуваків з однією гривнею в кишені. А де решта грошей, хто їх поверне Народові України? Я так розумію, то не на часі.
показать весь комментарий
14.11.2025 08:33 Ответить
Тепер стає зрозуміло, чому з таким завзяттям Зеленський кинувся підпорядковувати НАБУ і САП Генеральному прокурору: аж цілий закон прийняли в рекордний строк та через СБУ перевернули всі оперативно-розшукові справи у провадженні антикорорганів.
Але, видно сбушники погано старались, раз самих цікавих із 1000-годинних розмов фігурантів міндічгейту так і не знайшли.
показать весь комментарий
14.11.2025 08:34 Ответить
Голобородько про це "нічого не знав" , тому й кинувся як ошпарений знищувати НАБУ та САП.
А вся зелена камарилья в Раді підмахнула не задумуючись і не читаючи.
показать весь комментарий
14.11.2025 10:28 Ответить
Zе ввів санкції на свого друзяку міндіча як га громадянини Ізраілю шоб той зміг сдриснути до Тель Авіву звідки його можуть не видати. Але Ізраіль з США за цього поца сратись не буде, як шо США попрохають їм міндича з цукерманом видати. Та і санкції ті всього на 3 роки.
показать весь комментарий
14.11.2025 08:34 Ответить
Ви помиляєтеся в тому, що США - це по суті другий Ізраїль, втім як й Україна, якщо подивитися на "еліту нації" в усіх трьох країнах, та на ту політику, що вона проводить, назову її так: "протилежну антисемітизмові", ось. Жодного ізраїльтяніна США видавати не будуть.
показать весь комментарий
14.11.2025 08:51 Ответить
Не обов'язкове саме видавати. Ось, наприклад Ігор ІВалерича не видавали, а наполеглево попрохали виїхати з країни шоб їм там і не смердило. І міндіч не коломойський, не встиг того розмаху набрати, а знає за Вову ВСЕ, тому зацікавленність їм буде у ФБР не маленька.
показать весь комментарий
14.11.2025 09:02 Ответить
А у зеленому саду щовишній щебече, що скумбрія по вісім є.
показать весь комментарий
14.11.2025 08:38 Ответить
І що цікаво, скоро об'являть , що керував прослуховуванням сам , власною персоною- найсвітліший, найпотужніший рідний наш преЗедент!
показать весь комментарий
14.11.2025 08:40 Ответить
Тема з роллю дєрьмака і татарова в цій брудній історії нажаль не розкрита.
показать весь комментарий
14.11.2025 08:40 Ответить
Ну це поки))
показать весь комментарий
14.11.2025 09:16 Ответить
Заздрю вашому оптимізму(((
показать весь комментарий
14.11.2025 09:27 Ответить
Я так розумію, що в НАБУ є куплєти співанок з компроматом на "інші правоохоронні органи" (Ця група, зазначив Кривонос, користувалася певною підтримкою правоохоронних органів. Джерело: https://censor.net/ua/n3585010І це власне поки що є страхівкою від дій у відпоаідь "чеквстів* Татарова. Ну і натяк "чекістам", що Магамедрасулова пора випускати (Кривонос заявив, що після цього було проведено величезну роботу за участю детективів, зокрема Руслана Магамедрасулова."Так, він фактично приймав, відігравав важливу участь безпосередньо на цьому етапі операції", - додав він. Джерело: https://censor.net/ua/n3585010
Тому спостерігаємо, ммає бути цікаво.
показать весь комментарий
14.11.2025 08:40 Ответить
Чогось не чути голосів Генпрокурора, очільника СБУ які виходили до журналістів і розповідали про держзраду детектива НАБУ. Гівна зеленого в рот набрали?
показать весь комментарий
14.11.2025 08:46 Ответить
Zеленої риганини🤮
показать весь комментарий
14.11.2025 09:29 Ответить
Ну ці, мабуть, вивчили притчу про замерзавшого горабця, на якого сернула корова. Той відігрівся і почав цвіріньчати. Це почула кішка і зʼїла горобчика. Звідси третя горобина істина: попав в гімно - сиди і не цвірінькай!
показать весь комментарий
14.11.2025 09:36 Ответить
Малюк натирає новеньку "Зірку Героя" від голобородька.
показать весь комментарий
14.11.2025 10:37 Ответить
Вообще-то подслушивать и читать чужие письма не хорошо!
показать весь комментарий
14.11.2025 08:47 Ответить
А красти харашо?
показать весь комментарий
14.11.2025 10:37 Ответить
Точно! А от красти чужі гроші - нормально! 😂
показать весь комментарий
14.11.2025 10:38 Ответить
А ви знаєте, що НАБУ було створено в 2015 році. За ініціативою кого? Так! Того самого братовбивці!💩Міндічя і чєрнишова з нашим Лідором подружив путін🤡
показать весь комментарий
14.11.2025 08:51 Ответить
Не перевелися ще в Державі сміливі хлопці, що сумлінно виконують свої обов'язки. Дякуємо вам!
показать весь комментарий
14.11.2025 09:17 Ответить
Цікаво, а де ці "сміливі хлопці, що сумлінно виконують свої обов'язки" знаходилися десять років?
показать весь комментарий
14.11.2025 10:40 Ответить
Якшо люди довіряють НАБУ і підтримують звинувачення Міндіча то так само підтримають НАБУ коли ті скажуть що Зеленський не звязаний ніяк з тим скандалом? Чи типу в одному випадку вони молодці а в іншому корупціонери? А може вони і з міндічом корупціонери і його хтось заказав. Короче як зручно так народ собі і накрутить в голові правду.
показать весь комментарий
14.11.2025 10:12 Ответить
показать весь комментарий
14.11.2025 10:30 Ответить
 
 