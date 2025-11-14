"Миндичгейт": НАБУ действительно установило легальную прослушку в квартире на Грушевского, - Кривонос

НАБУ действительно устанавливало прослушивание в квартире совладельца "Квартал-95" Тимура Миндича, против которого ввели санкции.

Об этом в эфире УП заявил директор НАБУ Семен Кривонос, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Мы получили определенную оперативную информацию, что в определенном месте на Софиевской площади действует такой бэк-офис, причастны к этому бэк-офису те лица, которые являются соорганизаторами этой преступной организации, в которых происходит возможная легализация средств из различных сфер экономики, полученных из бюджета, госпредприятий и из различных махинаций", - рассказал он.

Так, было принято решение начать оперативно-розыскное дело "Мідас".

Записи, обнародованные Бюро, были сделаны во многих помещениях.

Эта группа, отметил Кривонос, пользовалась определенной поддержкой правоохранительных органов.

Дом Миндича

"Мы поняли, что этот бэк-офис на Софиевской площади действовал под контролем, по предварительной следственной версии, одного из соорганизаторов, который проживал в доме Грушевского, 9 (а. - Ред.)", - сказал директор НАБУ.

"Было принято решение об установлении контроля за этим помещением, поскольку мы понимали, что ключевые решения (принимались там. - Ред.). Потому что там часто продолжались в бэк-офисе разговоры, что нужно согласовать с этим соорганизатором что-то. Ссылка на лицо, которое проживало на Грушевского: нужно с ним согласовать, он звонил, давал какие-то приказы", - пояснил он.

По данным СМИ, квартира на Грушевского, 9А принадлежала Тимуру Миндичу.

Кривонос подчеркнул, что все действия НАБУ происходили законным образом и на основании соответствующих судебных решений.

Роль Магамедрасулова

Кривонос заявил, что после этого была проведена огромная работа с участием детективов, в частности - Руслана Магамедрасулова.

"Да, он фактически принимал, играл важную роль непосредственно на этом этапе операции", - добавил он.

Миндичгейт

