"Миндичгейт": НАБУ действительно установило легальную прослушку в квартире на Грушевского, - Кривонос
НАБУ действительно устанавливало прослушивание в квартире совладельца "Квартал-95" Тимура Миндича, против которого ввели санкции.
Об этом в эфире УП заявил директор НАБУ Семен Кривонос, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Мы получили определенную оперативную информацию, что в определенном месте на Софиевской площади действует такой бэк-офис, причастны к этому бэк-офису те лица, которые являются соорганизаторами этой преступной организации, в которых происходит возможная легализация средств из различных сфер экономики, полученных из бюджета, госпредприятий и из различных махинаций", - рассказал он.
Так, было принято решение начать оперативно-розыскное дело "Мідас".
Записи, обнародованные Бюро, были сделаны во многих помещениях.
Эта группа, отметил Кривонос, пользовалась определенной поддержкой правоохранительных органов.
Дом Миндича
"Мы поняли, что этот бэк-офис на Софиевской площади действовал под контролем, по предварительной следственной версии, одного из соорганизаторов, который проживал в доме Грушевского, 9 (а. - Ред.)", - сказал директор НАБУ.
"Было принято решение об установлении контроля за этим помещением, поскольку мы понимали, что ключевые решения (принимались там. - Ред.). Потому что там часто продолжались в бэк-офисе разговоры, что нужно согласовать с этим соорганизатором что-то. Ссылка на лицо, которое проживало на Грушевского: нужно с ним согласовать, он звонил, давал какие-то приказы", - пояснил он.
По данным СМИ, квартира на Грушевского, 9А принадлежала Тимуру Миндичу.
Кривонос подчеркнул, что все действия НАБУ происходили законным образом и на основании соответствующих судебных решений.
Роль Магамедрасулова
Кривонос заявил, что после этого была проведена огромная работа с участием детективов, в частности - Руслана Магамедрасулова.
"Да, он фактически принимал, играл важную роль непосредственно на этом этапе операции", - добавил он.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мідас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
"Кабінет Міністрів призначив Семена Кривоноса директором Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) 6 березня 2023 року." Трохи більше року цей чоловік входив в курс справ, знайомився з підлеглими, визначав кому можна довіряти, а хто зразу ж в ОПу побіжить доповідати.
Слідчі дії тривали не по завершеному злочину (ось, є труп), а по злочину який продовжувався в часі. Могли вивести на "цікаві" персони, і вивели. Можливо вивели і на найвеличнішого (щоб мати гарантований імунітет від переслідування з боку СБУ і ГПУ). З іншого боку, офіцер ФБР має свій кабінет в НАБУ, постійно присутній на нарадах - могли бути свої інтереси вийти на міжнародні зв'язки).
От якби ти керував НАБУ ...
САП, ВАКС, НАБУ - дармоїди, котрі лише зараз чомусь "прокинулися".
Але, видно сбушники погано старались, раз самих цікавих із 1000-годинних розмов фігурантів міндічгейту так і не знайшли.
А вся зелена камарилья в Раді підмахнула не задумуючись і не читаючи.
Тому спостерігаємо, ммає бути цікаво.