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Новини Міндічгейт
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"Плівки Міндіча": факти впливу на співробітників ДБР не підтвердилися, - Бюро

Державне Бюро розслідувань

Працівники ДБР не виявили наявність тиску, впливу чи вказівок в інтересах сторонніх осіб на працівників Бюро.

Такими є попередні висновки перевірки інформації, яка з’явилася у ЗМІ після спецоперації НАБУ та САП і оприлюднення відповідних аудіозаписів, інформує Цензор.НЕТ і посиланням на пресцентр ДБР.

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Там нагадали, що за ініціативи Директора Державного бюро розслідування 14 листопада 2025 року Головне слідче управління ДБР внесло до ЄРДР відомості за ознаками можливого вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368 (отримання неправомірної вигоди у великому розмірі або за попередньою змовою групою осіб, чи пов’язане з вимаганням) та ч. 3 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень правоохоронцем, що спричинило тяжкі наслідки) КК України.

Також читайте: Міндічгейт: ДБР найближчим часом повідомить ТСК про перші результати перевірки, - Сапьян

Що встановило слідство?

Як зазначається, слідчими перевірено інформацію, оприлюднену медіа, зокрема щодо: можливого отримання неправомірної вигоди окремими працівниками ДБР за доступ до даних про перебіг та перспективи розслідувань; можливого тиску на окремих посадовців; можливого проведення обшуків "на замовлення" фігурантів кримінального провадження у так званій "справі МІДАС", розслідування якої веде НАБУ.

Скільки осіб допитано?

Наразі допитано вже понад 30 осіб, проведено 12 впізнань за фотознімками, скеровано 19 запитів.
З’ясовано, що відвідування деякими фігурантами справи НАБУ будівлі ДБР було викликане обставинами, повʼязаними з розслідуванням окремого кримінального провадження.

"Особливо ретельно перевірено можливий вплив фігурантів справи "Мідас" на співробітників ДБР. За результатами розслідування встановлено: жодного тиску, впливу чи вказівок в інтересах сторонніх осіб на працівників ДБР не здійснювалося, будь-які дії за проханням фігурантів справи НАБУ не вчинялися", - йдеться у повідомленні.

"Щодо згаданих у ЗМІ "плівок", де фігурує ДБР, - інформація про будь-який вплив на працівників Бюро не підтверджується. Аналіз наявних у засадах масової інформації діалогів вказує лише на бажання фігурантів отримати доступ до слідчих органів, а не на реальні факти впливу чи досягнуті домовленості", - додали у Бюро.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР не відстороняло жодного працівника після публікації "плівок Міндіча"

Про отримані під час проведеного ДБР розслідування результати поінформовано Голову ТСК Верховної Ради України із наданням вичерпної інформації про встановлені факти та проведенні слідчі дії.

Досудове розслідування триває. Заплановано проведення додаткових слідчих та процесуальних дій для остаточного спростування або підтвердження іншої інформації, яка з’являється у медіа та стосується працівників Державного бюро розслідувань.

Читайте: Зеленський сказав депутатам, що корупційний скандал "качають росіяни і трохи американці", - Железняк

Міндічгейт

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Автор: 

корупція (5080) ДБР (3949)
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Топ коментарі
+25
Дбр перевірило дбр і виявило що дбр не продажне дбр.Дяку.Дуже дякую
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22.11.2025 11:46 Відповісти
+20
Сами себя проверяли? Так же и должно быть, правда?
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22.11.2025 11:44 Відповісти
+17
Щось подібне, як у ДБР сьогодні, було і про виправдовування за беркутню, після їх злочинів проти Українців у 2013-14 роках!?!?!
Співпадіння портновських ділків??
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22.11.2025 11:44 Відповісти
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Щось подібне, як у ДБР сьогодні, було і про виправдовування за беркутню, після їх злочинів проти Українців у 2013-14 роках!?!?!
Співпадіння портновських ділків??
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22.11.2025 11:44 Відповісти
Сами себя проверяли? Так же и должно быть, правда?
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22.11.2025 11:44 Відповісти
На них не тиснули. Виявляється, вони за власною ініціативою сприяли злочинам...
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22.11.2025 12:27 Відповісти
Дбр перевірило дбр і виявило що дбр не продажне дбр.Дяку.Дуже дякую
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22.11.2025 11:46 Відповісти
Скандал века! Это не "план мира", а некомпетентная афера /№1048/ Юрий Швец
https://www.youtube.com/watch?v=JkjM3BRThhg
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22.11.2025 11:47 Відповісти
ДБР -це шарашка з зашквареними півнями. Підтвердиться там щось чи ні ...це нічого не змінює. Міндіч в порівнянні з ДБР...просто дитсадок.
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22.11.2025 11:49 Відповісти
Хто ж на свій хвіст насере?!
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22.11.2025 11:49 Відповісти
Угу. Так усі і повірили.
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22.11.2025 11:53 Відповісти
без сторонньої допомоги не можуть на себе вийти.
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22.11.2025 11:58 Відповісти
Та який тиск міг бути? Та якраз навпаки - тільки заохочення: https://www.5.ua/polityka/druzhyna-holovy-dbr-sukhachova-otrymuvala-miliony-v-enerhetychnykh-derzhkompaniiakh-dzherela-up-364504.html дружина голови ДБР Олексія Сухачова отримувала зарплату в Енергоатомі та "Операторі ринку" під Міненерго. Причому зарплата була 375 000 грн на місяць, що більше, ніж заробляв її чоловік.
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22.11.2025 12:00 Відповісти
А існування самого Міндича підтвердилось? Може його нема? Може це сон обдолбаного Зеленського?
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22.11.2025 12:02 Відповісти
А ще ми віримо в Санта Клауса, а деякі до цього часу і в Голобородька
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22.11.2025 12:09 Відповісти
Члени корупційного зговору провели внутрішнє розслідування, і винесли вердикт - ніякою корупції нема.
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22.11.2025 12:11 Відповісти
🤣🤣🤣🤣🤣
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22.11.2025 12:18 Відповісти
ДБР--давно втратило довіру Ну а розслідування самих себе---навіть не смішно.L
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22.11.2025 12:20 Відповісти
Ну звісно ж, яка лисиця собі на хвоста наступить.
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22.11.2025 12:33 Відповісти
Ніхто й не сумнівався, адже там шановані люди, у яких новенькі машини, пентхауси, коханки.
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22.11.2025 12:55 Відповісти
Брехня!
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22.11.2025 13:37 Відповісти
Ясно - бджоли проти меду
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22.11.2025 14:31 Відповісти
Ха ха педофіл сам себе перевіряє піпець
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22.11.2025 14:32 Відповісти
Я маю вірити ДБР, яке з моменту виблорів Зеленського працює на фабрикацію справ проти патріотів і опозиції? Почекаємо, що скажуть НАБУ.
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22.11.2025 16:16 Відповісти
А Кудрицького вони пресували за абсурдними звинуваченнями чисто з особистої ініціативи.
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22.11.2025 16:54 Відповісти
Рафік невіноуний! В висшей ступені невіноУний!....
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24.11.2025 13:22 Відповісти
 
 