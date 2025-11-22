"Пленки Миндича": факты влияния на сотрудников ГБР не подтвердились, - Бюро
Сотрудники ГБР не выявили наличия давления, влияния или указаний в интересах посторонних лиц на сотрудников Бюро.
Таковы предварительные выводы проверки информации, которая появилась в СМИ после спецоперации НАБУ и САП и обнародования соответствующих аудиозаписей, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
Там напомнили, что по инициативе директора Государственного бюро расследований 14 ноября 2025 года Главное следственное управление ГБР внесло в ЕРДР сведения по признакам возможного совершения преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды в крупном размере или по предварительному сговору группой лиц, или связанное с вымогательством) и ч. 3 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий правоохранителем, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины.
Что установило следствие?
Как отмечается, следователями проверена информация, обнародованная СМИ, в частности о: возможном получении неправомерной выгоды отдельными сотрудниками ГБР за доступ к данным о ходе и перспективах расследований; возможного давления на отдельных должностных лиц; возможного проведения обысков "по заказу" фигурантов уголовного производства по так называемому "делу МИДАС", расследование которого ведет НАБУ.
Сколько человек допрошено?
На данный момент допрошено уже более 30 человек, проведено 12 опознаний по фотографиям, направлено 19 запросов.
Установлено, что посещение некоторыми фигурантами дела НАБУ здания ГБР было вызвано обстоятельствами, связанными с расследованием отдельного уголовного производства.
"Особенно тщательно проверено возможное влияние фигурантов дела "Мидас" на сотрудников ГБР. По результатам расследования установлено: никакого давления, влияния или указаний в интересах посторонних лиц на сотрудников ГБР не оказывалось, какие-либо действия по просьбе фигурантов дела НАБУ не совершались", - говорится в сообщении.
"Что касается упомянутых в СМИ "пленок", где фигурирует ГБР, - информация о каком-либо влиянии на сотрудников Бюро не подтверждается. Анализ имеющихся в средствах массовой информации диалогов указывает лишь на желание фигурантов получить доступ к следственным органам, а не на реальные факты влияния или достигнутые договоренности", - добавили в Бюро.
О полученных в ходе проведенного ГБР расследования результатах проинформирован председатель ВСК Верховной Рады Украины с предоставлением исчерпывающей информации об установленных фактах и проведенных следственных действиях.
Досудебное расследование продолжается. Запланировано проведение дополнительных следственных и процессуальных действий для окончательного опровержения или подтверждения другой информации, которая появляется в СМИ и касается сотрудников Государственного бюро расследований.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
