"Пленки Миндича": факты влияния на сотрудников ГБР не подтвердились, - Бюро

Сотрудники ГБР не выявили наличия давления, влияния или указаний в интересах посторонних лиц на сотрудников Бюро.

Таковы предварительные выводы проверки информации, которая появилась в СМИ после спецоперации НАБУ и САП и обнародования соответствующих аудиозаписей, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Там напомнили, что по инициативе директора Государственного бюро расследований 14 ноября 2025 года Главное следственное управление ГБР внесло в ЕРДР сведения по признакам возможного совершения преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды в крупном размере или по предварительному сговору группой лиц, или связанное с вымогательством) и ч. 3 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий правоохранителем, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины.

Что установило следствие?

Как отмечается, следователями проверена информация, обнародованная СМИ, в частности о: возможном получении неправомерной выгоды отдельными сотрудниками ГБР за доступ к данным о ходе и перспективах расследований; возможного давления на отдельных должностных лиц; возможного проведения обысков "по заказу" фигурантов уголовного производства по так называемому "делу МИДАС", расследование которого ведет НАБУ.

Сколько человек допрошено?

На данный момент допрошено уже более 30 человек, проведено 12 опознаний по фотографиям, направлено 19 запросов.

Установлено, что посещение некоторыми фигурантами дела НАБУ здания ГБР было вызвано обстоятельствами, связанными с расследованием отдельного уголовного производства.

"Особенно тщательно проверено возможное влияние фигурантов дела "Мидас" на сотрудников ГБР. По результатам расследования установлено: никакого давления, влияния или указаний в интересах посторонних лиц на сотрудников ГБР не оказывалось, какие-либо действия по просьбе фигурантов дела НАБУ не совершались", - говорится в сообщении.

"Что касается упомянутых в СМИ "пленок", где фигурирует ГБР, - информация о каком-либо влиянии на сотрудников Бюро не подтверждается. Анализ имеющихся в средствах массовой информации диалогов указывает лишь на желание фигурантов получить доступ к следственным органам, а не на реальные факты влияния или достигнутые договоренности", - добавили в Бюро.

О полученных в ходе проведенного ГБР расследования результатах проинформирован председатель ВСК Верховной Рады Украины с предоставлением исчерпывающей информации об установленных фактах и проведенных следственных действиях.

Досудебное расследование продолжается. Запланировано проведение дополнительных следственных и процессуальных действий для окончательного опровержения или подтверждения другой информации, которая появляется в СМИ и касается сотрудников Государственного бюро расследований.

Миндичгейт

