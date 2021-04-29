Главные новости 29 апреля: Галущенко возглавил Минэнерго, Коболев оспорит увольнение в суде

Галущенко возглавил Минэнерго, Коболев обжалует свое увольнение в суде, Европарламент принял резкую резолюцию против РФ, - главные новости Украины и мира.

Галущенко стал министром энергетики

За назначение проголосовали 305 народных депутатов. Герман Галущенко обещает до в ближайший месяц представить конкретный план работы во главе министерства, а до 1 июля - новую модель формирования тарифов для населения. Нового министра раскритиковал с трибуны нардеп Лерос: он утверждает, что полиция расследует уголовное производство по факту незаконного завладения средствами "Энергоатома" Галущенко и его коллегой, а сам Галущенко незаконно получил в "Энергоатоме" 278 тыс. грн премии.

Коболев обжалует увольнение из "Нафтогаза" в суде

Андрей Владимирович (Коболев. - Ред.) намерен обжаловать свое увольнение, однако подчеркнул, что эти процессы не будут влиять на работу Группы", - сообщили в "Нафтогазе". Лично Коболев пообещал, что не будет устраивать скандалов при уходе и оставит Витренко ключи от кабинета.

Издание "Зеркало недели" пишет, что Коболева уволили, потому что он не дал пустить на "Большую стройку" 50 млрд грн, накопленные в резервах "Нафтогаза". Официальная позиция властей - уволен из-за низких показателей работы.

Послы стран "Большой семерки" напомнили в связи с его отставкой, как важно исключить политическое вмешательство в управление госпредприятиями. А Bloomberg пишет, что увольнение Коболева может плохо повлиять на переговоры Украины и МВФ.

Найема сократили из "Укроборонпрома"

Должность заместителя Генерального директора по активам, которую он занимает, будет ликвидирована. В целом штат Укроборонпрома будет оптимизирован на 10%. "Мою должность сократили. Без объяснений. Не буду скрывать, для меня это решение было неожиданным", - сообщил Найем.

Европарламент принял антироссийскую резолюцию

Резолюция предполагает, что в случае вторжения в Украину Россия будет отключена от SWIFT, и у нее перестанут покупать энергоносители. Европарламент призывает Россию вывести свои войска с временно оккупированных территорий Донбасса и вернуть Украине контроль над оккупированными Крымом и Севастополем. Кулеба поблагодарил евродепутатов за поддержку.

ФСБ заявляет о задержании украинских "радикалов"

Российские словики сообщили о задержании 16 сторонников украинского молодежного радикального сообщества "М.К.У." - "Маньяки. Культ убийств". Это национал-социалистический "культ" так называемых скинхедов, представители которого публиковали в интернете видео нападений на людей.

Последователей этой группы задержали в Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе и других городах России.

МИД УКраины сообщений о задержании наших граждан не получал.

Моргенштерна не пустят в Украину

По представлению СБУ рэп-исполнителя и музыканта Валеева Алишера (известен по псевдониму Моргенштерн) включили в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности.

Реакция на марш в честь дивизии СС "Галичина"

Если коротко: все против. Рада осудила шествия, популяризирующие войска СС. Посол Германии заявила, что организации, которые борются за Украину, не должны ассоциироваться с подразделениями Ваффен СС. Разумков сказал, что "Сегодня точно Украине не надо популяризировать войска СС", а Дробович - что "Прославление войск СС - это недопустимо для европейской страны".