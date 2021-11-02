Главные новости 2 ноября: отставка Тарана, Медведчук на свободе
Таран написал заявление об отставке, Медведчуку отменили домашний арест, Украина начала получать электричество из Беларуси - главные новости страны 2 ноября.
Войска РФ на границе
Издание Politico опубликовало новые снимки, подтверждающие наращивание войск РФ на границе с Украиной. При этом секретарь СНБО Данилов утверждает, что никакого наращивания нет. В Минобороны сообщили, что рядом с украинскими границами и на оккупированных территориях находятся 90 тыс. российских военнослужащих.. Зеленский обсудил ситуацию на Донбассе с Байденом - они встретились в Глазго на климатической конференции.
Отставка Тарана
Министр обороны Таран подал заявление об отставке. "Слуга народа" Гетманцев говорит, что Таран покидает пост из-за провала оборонных закупок и законопроектной работы. Рада рассмотрит его отставку завтра - так же, как отставку еще четырех министров: Резникова, Уруского, Любченко и Абрамовского.
А вот и назначение дня: экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош назначен советником главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.
Свежие рейтинги
На этот раз - от социологической группы "Рейтинг". На выборах президента за Зеленского готовы проголосовать 25,1%, за Порошенко - 14,1%, за Тимошенко - 10,1%, за Бойко - 9,5%, за Разумкова - 7,3%, за Смешко - 7,1%, за Мураева - 6%, за Гройсмана 5,1%.
Среди партий расклад сил таков: "СН" - 15%, "ЕС" - 12,4%, ОПЗЖ - 7,5%, "Батькивщина" - 7,2%, партия Разумкова - 5,5%. Это уже данные Центра Разумкова.
Медведчуку отменили домашний арест
Теперь его мера пресечения по делу о госизмене - личное обязательство. В офисе генпрокурора поясняют: Медведчук находился под домашним арестом 6 месяцев, а это - максимальный срок, дальше арест продлить нельзя.
Галантерник в розыске
НАБУ объявило в национальный и международный розыск одесского бизнесмена Владимира Галантерника. Его подозревают в создании преступной организации.
Украина начала брать электроэнергию у Беларуси
Мы получили у соседней страны аварийную помощь. Прибегнуть к этому шагу пришлось из-за дефицита угля на государственных ТЭС.
Коронавирус в Украине
За сутки заболели как минимум 19 455 человек, умерли - 700. Власти продолжают мотивировать украинцев вакцинироваться: Рада поддержала в первом чтении усиление ответственности за подделку документов о вакцинации. Да и в сам парламент теперь будут пускать только с сертификатом о вакцинации или свежим ПЦР-тестом. Идейные противники вакцинации встречаются и среди депутатов: например, "слуга" Камельчук уже заявил, что вакцинироваться не будет, лучше по 8 тыс. в месяц выкладывать за тесты. Есть они и среди местных "слуг": глава Черновицкого райсовета Домницак вместе с депутатами пришли в ресторан без документов о вакцинации (что запрещено), а когда к ним подошли проверяющие с полицией - стали звонить "кому надо", чтобы "закрыть проверку".
Полиомиелит на Закарпатье
Болезнь диагностировали у 12-летней девочки, у нее уже парализована нога. В семье есть еще двое детей, все они не вакцинированы. Сейчас на Закарпатье привиты от полиомиелита 49,7% детей - это один из худших показателей по Украине.
У тех, кто ездит быстрее 150 км/ч, могут отобрать авто
Об этом заявил заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко. Начнут с Харькова, далее - столица и вся Украина. Изымать автомобили "гонщиков" будут за долги - если не уплачены штрафы.
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Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал "сознательной дезинформацией всего общества" публикации изданий Politico и Washington Post о стягивании российских войск к украинским границам. "Идет сознательная дезинформация всего общества. Скажем так - то, что они там пишут, не соответствует действительности. Мы наблюдаем за всеми процессами, это дезинформация и нам непонятно, зачем они это делают", - заявил секретарь СНБО.
Як зеленомордий посадить кума хутіна за зраду національних інтересів, якщо він сам кілька разів відмітився у цій справі.
Медведчук НЕ на свободе. Он под домашним арестом по второму делу.
2 ноября 1721 Сенат переименовал Московию в Рассейскую империю, а Петра 1 в императора.
С этой даты началась фальсификация истории Украины, а цапы сделались вдруг славянами.
будет сын лепшего кореша мертвечука - рыг ростик шурма
вот это ахметка делает кислород в Украине -
такой кислород поборет не только ковид, но и саму украинскую власть ...
и по тв будет идти "рыга смеха"
Курьёзный случай произошёл в Глазго, где Зеленский не явился на свое собственное выступление на климатической конференции СOP26. Как сообщается, сессия второго дня саммита была посвящена глобальной инициативе по сокращению выбросов метана. Модератором мероприятия выступил спецпредставитель президента Байдена по вопросам климата и экс-госсекретарь Джон Керри. В первой части панели выступили американский президент и канадский премьер Джо Байден и Джастин Трюдо. Зеленский должен был выступать во второй группе, однако, когда Керри хотел его пригласить, украинского президента в зале не оказалось. Зачем налогоплательщики Украины оплачивали его визит туда?
Учорашнє СВ СЛ на айсітіві - Лана та Клімкін з дуже цікавою аналітикою, правди ніде діти ... То може й не так погано додати до національних політсил , котрих крім ЄС не має сьогодні в рейтингу... Їм тільки треба вистрелити гучно й з успіхом. Але спостерігається який відкат каналів Ахмєтова від цієї групи - менше кличуть Данилюка, Лану- зате кожного тижня Олег Ляшко, а ще Га(р)дон зі Співаком нищать Пороха ...