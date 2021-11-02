Главные новости 2 ноября: отставка Тарана, Медведчук на свободе

Таран написал заявление об отставке, Медведчуку отменили домашний арест, Украина начала получать электричество из Беларуси - главные новости страны 2 ноября.

Войска РФ на границе

Издание Politico опубликовало новые снимки, подтверждающие наращивание войск РФ на границе с Украиной. При этом секретарь СНБО Данилов утверждает, что никакого наращивания нет. В Минобороны сообщили, что рядом с украинскими границами и на оккупированных территориях находятся 90 тыс. российских военнослужащих.. Зеленский обсудил ситуацию на Донбассе с Байденом - они встретились в Глазго на климатической конференции.

Отставка Тарана

Министр обороны Таран подал заявление об отставке. "Слуга народа" Гетманцев говорит, что Таран покидает пост из-за провала оборонных закупок и законопроектной работы. Рада рассмотрит его отставку завтра - так же, как отставку еще четырех министров: Резникова, Уруского, Любченко и Абрамовского.

А вот и назначение дня: экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош назначен советником главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

Свежие рейтинги

На этот раз - от социологической группы "Рейтинг". На выборах президента за Зеленского готовы проголосовать 25,1%, за Порошенко - 14,1%, за Тимошенко - 10,1%, за Бойко - 9,5%, за Разумкова - 7,3%, за Смешко - 7,1%, за Мураева - 6%, за Гройсмана 5,1%.

Среди партий расклад сил таков: "СН" - 15%, "ЕС" - 12,4%, ОПЗЖ - 7,5%, "Батькивщина" - 7,2%, партия Разумкова - 5,5%. Это уже данные Центра Разумкова.

Медведчуку отменили домашний арест

Теперь его мера пресечения по делу о госизмене - личное обязательство. В офисе генпрокурора поясняют: Медведчук находился под домашним арестом 6 месяцев, а это - максимальный срок, дальше арест продлить нельзя.

Галантерник в розыске

НАБУ объявило в национальный и международный розыск одесского бизнесмена Владимира Галантерника. Его подозревают в создании преступной организации.

Украина начала брать электроэнергию у Беларуси

Мы получили у соседней страны аварийную помощь. Прибегнуть к этому шагу пришлось из-за дефицита угля на государственных ТЭС.

Коронавирус в Украине

За сутки заболели как минимум 19 455 человек, умерли - 700. Власти продолжают мотивировать украинцев вакцинироваться: Рада поддержала в первом чтении усиление ответственности за подделку документов о вакцинации. Да и в сам парламент теперь будут пускать только с сертификатом о вакцинации или свежим ПЦР-тестом. Идейные противники вакцинации встречаются и среди депутатов: например, "слуга" Камельчук уже заявил, что вакцинироваться не будет, лучше по 8 тыс. в месяц выкладывать за тесты. Есть они и среди местных "слуг": глава Черновицкого райсовета Домницак вместе с депутатами пришли в ресторан без документов о вакцинации (что запрещено), а когда к ним подошли проверяющие с полицией - стали звонить "кому надо", чтобы "закрыть проверку".

Полиомиелит на Закарпатье

Болезнь диагностировали у 12-летней девочки, у нее уже парализована нога. В семье есть еще двое детей, все они не вакцинированы. Сейчас на Закарпатье привиты от полиомиелита 49,7% детей - это один из худших показателей по Украине.

У тех, кто ездит быстрее 150 км/ч, могут отобрать авто

Об этом заявил заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко. Начнут с Харькова, далее - столица и вся Украина. Изымать автомобили "гонщиков" будут за долги - если не уплачены штрафы.