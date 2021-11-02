Головні новини 2 листопада: відставка Тарана, Медведчук на волі

Таран написав заяву про відставку, Медведчуку скасували домашній арешт, Україна почала отримувати електрику з Білорусі – головні новини країни 2 листопада.

Війська РФ на кордоні

Видання Politico опублікувало нові знімки, які підтверджують нарощування військ РФ на кордоні з Україною. При цьому секретар РНБО Данілов стверджує, що жодного нарощування немає. У Міноборони повідомили, що поряд з українськими кордонами та на окупованих територіях перебувають 90 тис. російських військовослужбовців. Зеленський обговорив ситуацію на Донбасі з Байденом – вони зустрілися у Глазго на кліматичній конференції.

Відставка Тарана

Міністр оборони Таран подав заяву про відставку. "Слуга народу" Гетманцев каже, що Таран залишає посаду через провал оборонних закупівель та законопроєктну роботу. Рада розгляне його відставку завтра – так само, як відставку ще чотирьох міністрів: Резнікова, Уруського, Любченка та Абрамовського.

А ось і призначення дня: екслідера "Правого сектора" Дмитра Яроша призначено радником головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

Свіжі рейтинги

Цього разу - від соціологічної групи "Рейтинг". На виборах президента за Зеленського готові проголосувати 25,1%, за Порошенка – 14,1%, за Тимошенко – 10,1%, за Бойка – 9,5%, за Разумкова – 7,3%, за Смєшка – 7,1% %, за Мураєва – 6%, за Гройсмана 5,1%.

Серед партій розклад сил такий: "СН" – 15%, "ЄС" – 12,4%, ОПЗЖ – 7,5%, "Батьківщина" – 7,2%, партія Разумкова – 5,5%. Це вже дані Центру Разумкова.

Медведчуку скасували домашній арешт

Тепер його запобіжний захід у справі про держзраду - особисте зобов'язання. В офісі генпрокурора пояснюють: Медведчук перебував під домашнім арештом 6 місяців, а це – максимальний термін, далі арешт продовжити не можна.

Галантерник у розшуку

НАБУ оголосило у національний та міжнародний розшук одеського бізнесмена Володимира Галантерника. Його підозрюють у створенні злочинної організації.

Україна почала брати електроенергію у Білорусі

Ми отримали у сусідньої країни аварійну допомогу. Вдатися до цього кроку довелося через дефіцит вугілля на державних ТЕС.

Коронавірус в Україні

За добу захворіло щонайменше 19 455 осіб, померло - 700. Влада продовжує мотивувати українців вакцинуватися: Рада підтримала у першому читанні посилення відповідальності за підробку документів про вакцинацію. Та й у сам парламент тепер пускатимуть лише із сертифікатом про вакцинацію чи свіжим ПЛР-тестом. Ідейні противники вакцинації зустрічаються і серед депутатів: наприклад, "слуга" Камельчук уже заявив, що вакцинуватися не буде, краще по 8 тис. на місяць викладати за тести. Є вони і серед місцевих "слуг": голова Чернівецької райради Домницяк разом із депутатами прийшли до ресторану без документів про вакцинацію (що заборонено), а коли до них підійшли перевіряльники з поліцією – почали дзвонити "кому треба", щоб "закрити перевірку".

Поліомієліт на Закарпатті

Хворобу діагностували у 12-річної дівчинки, у неї вже паралізувало ногу. У сім'ї є ще двоє дітей, усі вони не вакциновані. Зараз на Закарпатті щеплено від поліомієліту 49,7% дітей – це один із найгірших показників по Україні.

У тих, хто їздить швидше за 150 км/год, можуть відібрати авто

На цьому наголосив заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрій Гайченко. Почнуть із Харкова, далі – столиця і вся Україна. Вилучатимуть автомобілі "гонщиків" за борги - якщо не сплачено штрафи.