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Новости Война
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Главные новости 24 января: дипломаты уезжают из Украины, волна "минирований"

Главные новости 24 января: дипломаты уезжают из Украины, волна

Четыре государства эвакуируют из Украины дипломатов или их семьи, в разных городах сообщают о "минированиях", "ЕС" по рейтингам опередила "СН" – главные новости Украины 24 января.

Эвакуация дипломатов

США, Великобритания, Австралия и Германия эвакуируют из Украины часть сотрудников и их семьи. Не собираются пока вывозить своих представителей Евросоюз, НАТО и другие страны мира. В ОП полагают, что эвакуация американских дипломатов связана с ситуацией в США, а не в Украине.

Россия жалуется на притеснения и угрожает

Мы очень сильно их притесняем – примерно так можно пересказать сегодняшние заявления представителей РФ. Нарушение прав русскоязычных в Украине достигло "ужасающих масштабов", - утверждает МИД РФ. Нельзя игнорировать активность НАТО у российских границ, – добавляет пресс-секретарь Путина Песков. Он же говорит о "очень высокой" угрозе "вооруженного наступления Украины на Донбасс". Американцы подталкивают нас к войне, – добавляет Лукашенко и заявляет о намерениях развернуть у украинских границ целый контингент белорусской армии.

Заседание СНБО

После заседания Совета нацбезопасности к гражданам обратились президент Зеленский и секретарь СНБО Данилов. Меседж одинаков: причин для паники нет, страна готова к любым вызовам, работа ради деэскалации продолжается.

Волна фейковых "минирований"

Сообщения о заминировании поступали сегодня из Одессы (все школы и ТРЦ), Запорожья (школы и детсады) и Кривого Рога (просто школы).

70% сообщений о "заминировании" поступают с территории Беларуси и РФ.

Свежие рейтинги: "ЕС" впервые опередила "СН"

Результаты опроса от КМИС: "ЕС" - 18,9%, "Слуга народа" - 13,7%, "Батькивщина" - 13,7%, "ОПЗЖ" - 11,3%, "Разумная политика" - 7,6 %, "Сила и честь" – 7,4 %, "Наши" – 5,5%.

Новые способы потратить "ковидную тысячу" и +500 грн за бустер

С сегодняшнего дня люди старше 60 лет могут потратить эти деньги на лекарства. Вскоре их позволят тратить также на коммуналку - правда, это будет касаться только пенсионеров.

За бустерную дозу вакцины будут выплачивать по 500 дополнительных гривен.

Автор: 

вакцина (3815) Данилов Алексей (1066) Зеленский Владимир (20734) минирование (1446) рейтинг (1642) россия (96018) СНБО (4440) эвакуация (2093) дипломаты (639)


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Топ комментарии
+5
Хочу щороку на Дєнь пабєди робити шашлики на могилі Зеленського - закусувати й казати: "Він їх любив"!
А на гробки приносити цукерки Рошен. Мовчки насипати кілька кілограмів Шаленої бджілки - і дивитися, як діти радісно їх розбирають.
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25.01.2022 00:03
+4
Ситуация плохая, но не ориентируйтесь на эвакуацию дипломатов, а ориентируйтесь на бегство Зеленой власти (казнокрадов и депутатов). Вот если они вдруг резко побегут из страны - то есть у Нас повод уже задуматься, что видать что-то все таки действительно вскоре будет....
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25.01.2022 00:56
+3
Клоуни здуваються.
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24.01.2022 23:43
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Клоуни здуваються.
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24.01.2022 23:43 Ответить
Окупанти все роблять правильно. Союзники допомагають не так.
(с) Володимир Зеленський
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24.01.2022 23:56 Ответить
Хочу щороку на Дєнь пабєди робити шашлики на могилі Зеленського - закусувати й казати: "Він їх любив"!
А на гробки приносити цукерки Рошен. Мовчки насипати кілька кілограмів Шаленої бджілки - і дивитися, як діти радісно їх розбирають.
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25.01.2022 00:03 Ответить
Головне,-це те ,що відбувалося на засіданні РНБО.
Вірніше,-чого НЕ ВІДБУЛОСЯ.
Розвідка союзника,постачальника високотехнологічної зброї відкрито заявила про загрозу від агента рф,Мураєва.
Реакція-НУЛЬ.
Причина надто очевидна...
https://www.youtube.com/watch?v=Sqgexz2bXZw Мураев о том, зачем встречался с Ермаком 15 груд. 2021 р.
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25.01.2022 00:16 Ответить
ХМ... CNN планує збільшити присутність в Україні вперше з 2014-го року. Планується відкриття корпунктів в Одесі та Маріуполі. Це не просто так. Не просто так збільшують присутність і не просто так корпункти в Одесі та Маріуполі. Цікаво...(с)
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25.01.2022 00:25 Ответить
Ну а где их еще открывать ватный Мариуполь и не менее ватный Белгород-Днестровский и Бессарабия где украинцев минимально живет - наиболее вероятные цели
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25.01.2022 06:00 Ответить
A вот "минирование" - это уже интересно. Это означает что зелёному режиму действительно страшно.
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25.01.2022 00:34 Ответить
Ситуация плохая, но не ориентируйтесь на эвакуацию дипломатов, а ориентируйтесь на бегство Зеленой власти (казнокрадов и депутатов). Вот если они вдруг резко побегут из страны - то есть у Нас повод уже задуматься, что видать что-то все таки действительно вскоре будет....
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25.01.2022 00:56 Ответить
"Съесть то он съест, да кто же ему дасть" - это я к тому, что бежать то они готовы, да кому ж они нужны, и кто их впустит, да и не выпустят.
В этот раз веролета на Ростов не будет (а если и будет, то с пустыми баками, грохнется вертолет - и пох*рит всю зеленую шатию-братию).
И в Европу не будет самолета, и в ОАЭ.
И квартирка Дерьмака в Лондоне будет пустовать.
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25.01.2022 02:23 Ответить
Вчера один эксналоговик написал, что налоговую милицию сократили чтоб Зе сброд мог тихо вывести капиталы за рубеж. Гипотеза, но интересная
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25.01.2022 06:03 Ответить
"США, Великобритания, Австралия и Германия." Источник:

Ну да.
Времена то ныне сложные, тяжелые.

В то время как Австралийский открытый чемпионат по теннису на всех парах при толпах зрителей проходит в Мельбурне, и его организаторы, то есть скупленная на корню китайцами теннисная ассоциация Австралии, запрещает зрителям надеть футболки с надписью "Где Пен Шуэй?", а в штатах Виктория и Новый Южный Уэльс отменены плановые операции.
Вы все поняли?
Китайские коммуняки могут вот так, запросто, взять и уничтожить мировую чимпионку по теннису (что уж говорить о простых китайцах), а австралийские политические сявки, прикормленные Китаем, проводят планомерный геноцид австралийского населения.

Что вы сделали с Пен Шуэй, сволочи?
И когда вы прекратите убивать австралийцев неоказанием им медицинской помощи?

"Тысячи австралийцев страдают от боли и дискомфорта, ожидая плановой операции, отложенной из-за пандемии, при этом новые данные показывают, что число пациентов, ожидающих операции более года, почти утроилось."
"Thousands of Australians are suffering pain and discomfort as they wait for elective surgery delayed by the pandemic, with new data showing the number of patients waiting more than a year has nearly tripled." - The Age
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25.01.2022 02:20 Ответить
"Пресс-служба Елисейского дворца распространила коммюнике, в котором подтверждаются ранее анонсированные президентом Франции Эммануэлем Макроном переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Президент... в ближайшие дни проведет переговоры с президентом РФ Путиным и президентом Украины Зеленским", - говорится в документе." - MK

Макрон, покажи Царю российкому кузькину мать.
Объясни ему, кто в Европе хозяин и припрози высветить Лизу Пескову с город Парижу в российские ипени, к папе в Кремль нафиг.
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25.01.2022 03:02 Ответить
Гугль:
Сейчас Елизавета живет в Москве и занимается несколькими проектами: проявляет интерес к туристической отрасли, работает в некоммерческом Фонде развития русско-французских исторических инициатив и основала коммуникационное агентство Speransa Digital & Communications. В 2021 году девушка окончила магистратуру МГИМО и стала обладательницей красного диплома.
Куда ее выселять?
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25.01.2022 06:24 Ответить
" работает в некоммерческом Фонде развития русско-французских исторических инициатив"

Куда выселять?
Выселять нафиг из фонда!
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25.01.2022 14:10 Ответить
Фонд в МСК
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25.01.2022 15:25 Ответить
Дипломаты уезжают, а приезжают Джавелины, Стингеры и британские супергранотометы со спецназовцами. Драйвовые новости, еще б скинуть лет 20 и семью и хоть беги на фронт. Кто не добежит будет помогать и фронту и тылу. Ватников прикладами тоже долже кто то растармаживать они еще повылазят и будут качать права на крестных ходах и антиваксеровских митингах
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25.01.2022 05:56 Ответить
Роки-то таке, от молодшу з дружиною кудись пристроїти у безпеку!!! А своє місце я знаю!
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25.01.2022 11:25 Ответить
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25.01.2022 07:06 Ответить
І скумбрію по 8!
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25.01.2022 11:26 Ответить
Вместо решительных действий, которые могут реально остановить любую агрессию, а именно объявление военого положения (запрет на выезд граздан из страны), закон о возвращении граждан из страны агрессора (кто не покинет добровольно в течении 12 дней территории РФ, Беларусии и оккупированные территории, те утатят гражданство Украины), объявления всеобщей мобилизации и перевод экономики страны на военные рельсы, мы видим полную НЕДЕЕСПОСОБНОСТЬ и НЕАДЕКВАТНОСТЬ ВЛАСТИ!
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25.01.2022 08:15 Ответить
 
 