Главные новости 24 января: дипломаты уезжают из Украины, волна "минирований"
Четыре государства эвакуируют из Украины дипломатов или их семьи, в разных городах сообщают о "минированиях", "ЕС" по рейтингам опередила "СН" – главные новости Украины 24 января.
Эвакуация дипломатов
США, Великобритания, Австралия и Германия эвакуируют из Украины часть сотрудников и их семьи. Не собираются пока вывозить своих представителей Евросоюз, НАТО и другие страны мира. В ОП полагают, что эвакуация американских дипломатов связана с ситуацией в США, а не в Украине.
Россия жалуется на притеснения и угрожает
Мы очень сильно их притесняем – примерно так можно пересказать сегодняшние заявления представителей РФ. Нарушение прав русскоязычных в Украине достигло "ужасающих масштабов", - утверждает МИД РФ. Нельзя игнорировать активность НАТО у российских границ, – добавляет пресс-секретарь Путина Песков. Он же говорит о "очень высокой" угрозе "вооруженного наступления Украины на Донбасс". Американцы подталкивают нас к войне, – добавляет Лукашенко и заявляет о намерениях развернуть у украинских границ целый контингент белорусской армии.
Заседание СНБО
После заседания Совета нацбезопасности к гражданам обратились президент Зеленский и секретарь СНБО Данилов. Меседж одинаков: причин для паники нет, страна готова к любым вызовам, работа ради деэскалации продолжается.
Волна фейковых "минирований"
Сообщения о заминировании поступали сегодня из Одессы (все школы и ТРЦ), Запорожья (школы и детсады) и Кривого Рога (просто школы).
70% сообщений о "заминировании" поступают с территории Беларуси и РФ.
Свежие рейтинги: "ЕС" впервые опередила "СН"
Результаты опроса от КМИС: "ЕС" - 18,9%, "Слуга народа" - 13,7%, "Батькивщина" - 13,7%, "ОПЗЖ" - 11,3%, "Разумная политика" - 7,6 %, "Сила и честь" – 7,4 %, "Наши" – 5,5%.
Новые способы потратить "ковидную тысячу" и +500 грн за бустер
С сегодняшнего дня люди старше 60 лет могут потратить эти деньги на лекарства. Вскоре их позволят тратить также на коммуналку - правда, это будет касаться только пенсионеров.
За бустерную дозу вакцины будут выплачивать по 500 дополнительных гривен.
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(с) Володимир Зеленський
А на гробки приносити цукерки Рошен. Мовчки насипати кілька кілограмів Шаленої бджілки - і дивитися, як діти радісно їх розбирають.
Вірніше,-чого НЕ ВІДБУЛОСЯ.
Розвідка союзника,постачальника високотехнологічної зброї відкрито заявила про загрозу від агента рф,Мураєва.
Реакція-НУЛЬ.
Причина надто очевидна...
https://www.youtube.com/watch?v=Sqgexz2bXZw Мураев о том, зачем встречался с Ермаком 15 груд. 2021 р.
В этот раз веролета на Ростов не будет (а если и будет, то с пустыми баками, грохнется вертолет - и пох*рит всю зеленую шатию-братию).
И в Европу не будет самолета, и в ОАЭ.
И квартирка Дерьмака в Лондоне будет пустовать.
Ну да.
Времена то ныне сложные, тяжелые.
В то время как Австралийский открытый чемпионат по теннису на всех парах при толпах зрителей проходит в Мельбурне, и его организаторы, то есть скупленная на корню китайцами теннисная ассоциация Австралии, запрещает зрителям надеть футболки с надписью "Где Пен Шуэй?", а в штатах Виктория и Новый Южный Уэльс отменены плановые операции.
Вы все поняли?
Китайские коммуняки могут вот так, запросто, взять и уничтожить мировую чимпионку по теннису (что уж говорить о простых китайцах), а австралийские политические сявки, прикормленные Китаем, проводят планомерный геноцид австралийского населения.
Что вы сделали с Пен Шуэй, сволочи?
И когда вы прекратите убивать австралийцев неоказанием им медицинской помощи?
"Тысячи австралийцев страдают от боли и дискомфорта, ожидая плановой операции, отложенной из-за пандемии, при этом новые данные показывают, что число пациентов, ожидающих операции более года, почти утроилось."
"Thousands of Australians are suffering pain and discomfort as they wait for elective surgery delayed by the pandemic, with new data showing the number of patients waiting more than a year has nearly tripled." - The Age
"Президент... в ближайшие дни проведет переговоры с президентом РФ Путиным и президентом Украины Зеленским", - говорится в документе." - MK
Макрон, покажи Царю российкому кузькину мать.
Объясни ему, кто в Европе хозяин и припрози высветить Лизу Пескову с город Парижу в российские ипени, к папе в Кремль нафиг.
Сейчас Елизавета живет в Москве и занимается несколькими проектами: проявляет интерес к туристической отрасли, работает в некоммерческом Фонде развития русско-французских исторических инициатив и основала коммуникационное агентство Speransa Digital & Communications. В 2021 году девушка окончила магистратуру МГИМО и стала обладательницей красного диплома.
Куда ее выселять?
Куда выселять?
Выселять нафиг из фонда!