Главные новости 24 января: дипломаты уезжают из Украины, волна "минирований"

Четыре государства эвакуируют из Украины дипломатов или их семьи, в разных городах сообщают о "минированиях", "ЕС" по рейтингам опередила "СН" – главные новости Украины 24 января.

Эвакуация дипломатов

США, Великобритания, Австралия и Германия эвакуируют из Украины часть сотрудников и их семьи. Не собираются пока вывозить своих представителей Евросоюз, НАТО и другие страны мира. В ОП полагают, что эвакуация американских дипломатов связана с ситуацией в США, а не в Украине.

Россия жалуется на притеснения и угрожает

Мы очень сильно их притесняем – примерно так можно пересказать сегодняшние заявления представителей РФ. Нарушение прав русскоязычных в Украине достигло "ужасающих масштабов", - утверждает МИД РФ. Нельзя игнорировать активность НАТО у российских границ, – добавляет пресс-секретарь Путина Песков. Он же говорит о "очень высокой" угрозе "вооруженного наступления Украины на Донбасс". Американцы подталкивают нас к войне, – добавляет Лукашенко и заявляет о намерениях развернуть у украинских границ целый контингент белорусской армии.

Заседание СНБО

После заседания Совета нацбезопасности к гражданам обратились президент Зеленский и секретарь СНБО Данилов. Меседж одинаков: причин для паники нет, страна готова к любым вызовам, работа ради деэскалации продолжается.

Волна фейковых "минирований"

Сообщения о заминировании поступали сегодня из Одессы (все школы и ТРЦ), Запорожья (школы и детсады) и Кривого Рога (просто школы).

70% сообщений о "заминировании" поступают с территории Беларуси и РФ.

Свежие рейтинги: "ЕС" впервые опередила "СН"

Результаты опроса от КМИС: "ЕС" - 18,9%, "Слуга народа" - 13,7%, "Батькивщина" - 13,7%, "ОПЗЖ" - 11,3%, "Разумная политика" - 7,6 %, "Сила и честь" – 7,4 %, "Наши" – 5,5%.

Новые способы потратить "ковидную тысячу" и +500 грн за бустер

С сегодняшнего дня люди старше 60 лет могут потратить эти деньги на лекарства. Вскоре их позволят тратить также на коммуналку - правда, это будет касаться только пенсионеров.

За бустерную дозу вакцины будут выплачивать по 500 дополнительных гривен.