Головні новини 24 січня: дипломати їдуть з України, хвиля "мінувань"

Чотири держави евакуюють з України дипломатів або їхні родини, в різних містах повідомляють про "мінування", "ЄС" за рейтингами випередила "СН" - головні новини України 24 січня.

Евакуація дипломатів

США, Велика Британія, Австралія та Німеччина евакуюють з України частину співробітників та їхни родини. Не збираються поки вивозити своїх представників Євросоюз, НАТО та решта країн світу. В ОП вважають, що евакуація американських дипломатів пов’язана з ситуацією в США, а не в Україні.

Росія скаржиться на утиски й погрожує

Ми дуже сильно їх утискаємо - приблизно так можна переказати сьогоднішні заяви представників РФ. Порушення прав російськомовних в Україні досягло "жахливих масштабів", - твердить МЗС РФ. Не можна ігнорувати активність НАТО біля російських кордонів, - додає прессекретар Путіна Пєсков. Він же каже про "дуже високу" загрозу "збройного наступу України на Донбас". Американці підштовхують нас до війни, - додає Лукашенко й заявляє про наміри розгорнути біля українських кордонів цілий контингент білоруської армії.

Засідання РНБО

Після засідання Ради нацбезпеки до громадян звернулися президент Зеленський та секретар РНБО Данілов. Меседж однаковий: приводів для паніки нема, країна готова до будь-яких викликів, робота заради деескалації триває.

Хвиля фейкових "замінувань"

Повідомлення про замінування надходили сьогодні з Одеси (всі школи та ТРЦ), Запоріжжя (школи та дитсадки) та Кривого Рогу (просто школи).

70% овідомлень про "замінування" надходять з території Білорусі та РФ.

Свіжі рейтинги: "ЄС" вперше випередила "СН"

Результати опитування від КМІС: "ЄС" - 18,9 %, "Слуга народу" - 13,7 %, "Батьківщина" - 13,7 %, "ОПЗЖ" - 11,3 %, "Розумна політика" - 7,6 %, "Сила і честь" - 7,4 %, "Наші" - 5,5%.

Нові способи витратити "ковідну тисячу" та +500 грн за бустер

Від сьогодні люди старші 60 років можуть витратити ці гроші на ліки. Незабаром їх дозволять витрачита також на комуналку - щоправда, стосуватиметься це лише пенсіонерів.

За бустерну дозу вакцини виплачуватимуть по 500 додаткових гривень.