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Новини Війна
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Головні новини 24 січня: дипломати їдуть з України, хвиля "мінувань"

Головні новини 24 січня: дипломати їдуть з України, хвиля

Чотири держави евакуюють з України дипломатів або їхні родини, в різних містах повідомляють про "мінування", "ЄС" за рейтингами випередила "СН" - головні новини України 24 січня.

Евакуація дипломатів

США, Велика Британія, Австралія та Німеччина евакуюють з України частину співробітників та їхни родини. Не збираються поки вивозити своїх представників Євросоюз, НАТО та решта країн світу. В ОП вважають, що евакуація американських дипломатів пов’язана з ситуацією в США, а не в Україні.

Росія скаржиться на утиски й погрожує

Ми дуже сильно їх утискаємо - приблизно так можна переказати сьогоднішні заяви представників РФ. Порушення прав російськомовних в Україні досягло "жахливих масштабів", - твердить МЗС РФ. Не можна ігнорувати активність НАТО біля російських кордонів, - додає прессекретар Путіна Пєсков. Він же каже про "дуже високу" загрозу "збройного наступу України на Донбас". Американці підштовхують нас до війни, - додає Лукашенко й заявляє про наміри розгорнути біля українських кордонів цілий контингент білоруської армії.

Засідання РНБО

Після засідання Ради нацбезпеки до громадян звернулися президент Зеленський та секретар РНБО Данілов. Меседж однаковий: приводів для паніки нема, країна готова до будь-яких викликів, робота заради деескалації триває.

Хвиля фейкових "замінувань"

Повідомлення про замінування надходили сьогодні з Одеси (всі школи та ТРЦ), Запоріжжя (школи та дитсадки) та Кривого Рогу (просто школи).

70% овідомлень про "замінування" надходять з території Білорусі та РФ.

Свіжі рейтинги: "ЄС" вперше випередила "СН"

Результати опитування від КМІС: "ЄС" - 18,9 %, "Слуга народу" - 13,7 %, "Батьківщина" - 13,7 %, "ОПЗЖ" - 11,3 %, "Розумна політика" - 7,6 %, "Сила і честь" - 7,4 %, "Наші" - 5,5%.

Нові способи витратити "ковідну тисячу" та +500 грн за бустер

Від сьогодні люди старші 60 років можуть витратити ці гроші на ліки. Незабаром їх дозволять витрачита також на комуналку - щоправда, стосуватиметься це лише пенсіонерів.

За бустерну дозу вакцини виплачуватимуть по 500 додаткових гривень.

Автор: 

вакцина (4419) Данілов Олексій (1259) Зеленський Володимир (24213) мінування (1218) рейтинг (1663) росія (65829) РНБО (2292) евакуація (2333) дипломати (569)


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Топ коментарі
+5
Хочу щороку на Дєнь пабєди робити шашлики на могилі Зеленського - закусувати й казати: "Він їх любив"!
А на гробки приносити цукерки Рошен. Мовчки насипати кілька кілограмів Шаленої бджілки - і дивитися, як діти радісно їх розбирають.
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25.01.2022 00:03
+4
Ситуация плохая, но не ориентируйтесь на эвакуацию дипломатов, а ориентируйтесь на бегство Зеленой власти (казнокрадов и депутатов). Вот если они вдруг резко побегут из страны - то есть у Нас повод уже задуматься, что видать что-то все таки действительно вскоре будет....
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25.01.2022 00:56
+3
Клоуни здуваються.
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24.01.2022 23:43
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Клоуни здуваються.
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24.01.2022 23:43 Відповісти
Окупанти все роблять правильно. Союзники допомагають не так.
(с) Володимир Зеленський
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24.01.2022 23:56 Відповісти
Хочу щороку на Дєнь пабєди робити шашлики на могилі Зеленського - закусувати й казати: "Він їх любив"!
А на гробки приносити цукерки Рошен. Мовчки насипати кілька кілограмів Шаленої бджілки - і дивитися, як діти радісно їх розбирають.
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25.01.2022 00:03 Відповісти
Головне,-це те ,що відбувалося на засіданні РНБО.
Вірніше,-чого НЕ ВІДБУЛОСЯ.
Розвідка союзника,постачальника високотехнологічної зброї відкрито заявила про загрозу від агента рф,Мураєва.
Реакція-НУЛЬ.
Причина надто очевидна...
https://www.youtube.com/watch?v=Sqgexz2bXZw Мураев о том, зачем встречался с Ермаком 15 груд. 2021 р.
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25.01.2022 00:16 Відповісти
ХМ... CNN планує збільшити присутність в Україні вперше з 2014-го року. Планується відкриття корпунктів в Одесі та Маріуполі. Це не просто так. Не просто так збільшують присутність і не просто так корпункти в Одесі та Маріуполі. Цікаво...(с)
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25.01.2022 00:25 Відповісти
Ну а где их еще открывать ватный Мариуполь и не менее ватный Белгород-Днестровский и Бессарабия где украинцев минимально живет - наиболее вероятные цели
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25.01.2022 06:00 Відповісти
A вот "минирование" - это уже интересно. Это означает что зелёному режиму действительно страшно.
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25.01.2022 00:34 Відповісти
Ситуация плохая, но не ориентируйтесь на эвакуацию дипломатов, а ориентируйтесь на бегство Зеленой власти (казнокрадов и депутатов). Вот если они вдруг резко побегут из страны - то есть у Нас повод уже задуматься, что видать что-то все таки действительно вскоре будет....
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25.01.2022 00:56 Відповісти
"Съесть то он съест, да кто же ему дасть" - это я к тому, что бежать то они готовы, да кому ж они нужны, и кто их впустит, да и не выпустят.
В этот раз веролета на Ростов не будет (а если и будет, то с пустыми баками, грохнется вертолет - и пох*рит всю зеленую шатию-братию).
И в Европу не будет самолета, и в ОАЭ.
И квартирка Дерьмака в Лондоне будет пустовать.
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25.01.2022 02:23 Відповісти
Вчера один эксналоговик написал, что налоговую милицию сократили чтоб Зе сброд мог тихо вывести капиталы за рубеж. Гипотеза, но интересная
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25.01.2022 06:03 Відповісти
"США, Великобритания, Австралия и Германия." Источник:

Ну да.
Времена то ныне сложные, тяжелые.

В то время как Австралийский открытый чемпионат по теннису на всех парах при толпах зрителей проходит в Мельбурне, и его организаторы, то есть скупленная на корню китайцами теннисная ассоциация Австралии, запрещает зрителям надеть футболки с надписью "Где Пен Шуэй?", а в штатах Виктория и Новый Южный Уэльс отменены плановые операции.
Вы все поняли?
Китайские коммуняки могут вот так, запросто, взять и уничтожить мировую чимпионку по теннису (что уж говорить о простых китайцах), а австралийские политические сявки, прикормленные Китаем, проводят планомерный геноцид австралийского населения.

Что вы сделали с Пен Шуэй, сволочи?
И когда вы прекратите убивать австралийцев неоказанием им медицинской помощи?

"Тысячи австралийцев страдают от боли и дискомфорта, ожидая плановой операции, отложенной из-за пандемии, при этом новые данные показывают, что число пациентов, ожидающих операции более года, почти утроилось."
"Thousands of Australians are suffering pain and discomfort as they wait for elective surgery delayed by the pandemic, with new data showing the number of patients waiting more than a year has nearly tripled." - The Age
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25.01.2022 02:20 Відповісти
"Пресс-служба Елисейского дворца распространила коммюнике, в котором подтверждаются ранее анонсированные президентом Франции Эммануэлем Макроном переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Президент... в ближайшие дни проведет переговоры с президентом РФ Путиным и президентом Украины Зеленским", - говорится в документе." - MK

Макрон, покажи Царю российкому кузькину мать.
Объясни ему, кто в Европе хозяин и припрози высветить Лизу Пескову с город Парижу в российские ипени, к папе в Кремль нафиг.
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25.01.2022 03:02 Відповісти
Гугль:
Сейчас Елизавета живет в Москве и занимается несколькими проектами: проявляет интерес к туристической отрасли, работает в некоммерческом Фонде развития русско-французских исторических инициатив и основала коммуникационное агентство Speransa Digital & Communications. В 2021 году девушка окончила магистратуру МГИМО и стала обладательницей красного диплома.
Куда ее выселять?
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25.01.2022 06:24 Відповісти
" работает в некоммерческом Фонде развития русско-французских исторических инициатив"

Куда выселять?
Выселять нафиг из фонда!
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25.01.2022 14:10 Відповісти
Фонд в МСК
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25.01.2022 15:25 Відповісти
Дипломаты уезжают, а приезжают Джавелины, Стингеры и британские супергранотометы со спецназовцами. Драйвовые новости, еще б скинуть лет 20 и семью и хоть беги на фронт. Кто не добежит будет помогать и фронту и тылу. Ватников прикладами тоже долже кто то растармаживать они еще повылазят и будут качать права на крестных ходах и антиваксеровских митингах
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25.01.2022 05:56 Відповісти
Роки-то таке, от молодшу з дружиною кудись пристроїти у безпеку!!! А своє місце я знаю!
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25.01.2022 11:25 Відповісти
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25.01.2022 07:06 Відповісти
І скумбрію по 8!
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25.01.2022 11:26 Відповісти
Вместо решительных действий, которые могут реально остановить любую агрессию, а именно объявление военого положения (запрет на выезд граздан из страны), закон о возвращении граждан из страны агрессора (кто не покинет добровольно в течении 12 дней территории РФ, Беларусии и оккупированные территории, те утатят гражданство Украины), объявления всеобщей мобилизации и перевод экономики страны на военные рельсы, мы видим полную НЕДЕЕСПОСОБНОСТЬ и НЕАДЕКВАТНОСТЬ ВЛАСТИ!
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25.01.2022 08:15 Відповісти
 
 