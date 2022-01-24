Головні новини 24 січня: дипломати їдуть з України, хвиля "мінувань"
Чотири держави евакуюють з України дипломатів або їхні родини, в різних містах повідомляють про "мінування", "ЄС" за рейтингами випередила "СН" - головні новини України 24 січня.
Евакуація дипломатів
США, Велика Британія, Австралія та Німеччина евакуюють з України частину співробітників та їхни родини. Не збираються поки вивозити своїх представників Євросоюз, НАТО та решта країн світу. В ОП вважають, що евакуація американських дипломатів пов’язана з ситуацією в США, а не в Україні.
Росія скаржиться на утиски й погрожує
Ми дуже сильно їх утискаємо - приблизно так можна переказати сьогоднішні заяви представників РФ. Порушення прав російськомовних в Україні досягло "жахливих масштабів", - твердить МЗС РФ. Не можна ігнорувати активність НАТО біля російських кордонів, - додає прессекретар Путіна Пєсков. Він же каже про "дуже високу" загрозу "збройного наступу України на Донбас". Американці підштовхують нас до війни, - додає Лукашенко й заявляє про наміри розгорнути біля українських кордонів цілий контингент білоруської армії.
Засідання РНБО
Після засідання Ради нацбезпеки до громадян звернулися президент Зеленський та секретар РНБО Данілов. Меседж однаковий: приводів для паніки нема, країна готова до будь-яких викликів, робота заради деескалації триває.
Хвиля фейкових "замінувань"
Повідомлення про замінування надходили сьогодні з Одеси (всі школи та ТРЦ), Запоріжжя (школи та дитсадки) та Кривого Рогу (просто школи).
70% овідомлень про "замінування" надходять з території Білорусі та РФ.
Свіжі рейтинги: "ЄС" вперше випередила "СН"
Результати опитування від КМІС: "ЄС" - 18,9 %, "Слуга народу" - 13,7 %, "Батьківщина" - 13,7 %, "ОПЗЖ" - 11,3 %, "Розумна політика" - 7,6 %, "Сила і честь" - 7,4 %, "Наші" - 5,5%.
Нові способи витратити "ковідну тисячу" та +500 грн за бустер
Від сьогодні люди старші 60 років можуть витратити ці гроші на ліки. Незабаром їх дозволять витрачита також на комуналку - щоправда, стосуватиметься це лише пенсіонерів.
За бустерну дозу вакцини виплачуватимуть по 500 додаткових гривень.
Будь ласка, зачекайте...
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(с) Володимир Зеленський
А на гробки приносити цукерки Рошен. Мовчки насипати кілька кілограмів Шаленої бджілки - і дивитися, як діти радісно їх розбирають.
Вірніше,-чого НЕ ВІДБУЛОСЯ.
Розвідка союзника,постачальника високотехнологічної зброї відкрито заявила про загрозу від агента рф,Мураєва.
Реакція-НУЛЬ.
Причина надто очевидна...
https://www.youtube.com/watch?v=Sqgexz2bXZw Мураев о том, зачем встречался с Ермаком 15 груд. 2021 р.
В этот раз веролета на Ростов не будет (а если и будет, то с пустыми баками, грохнется вертолет - и пох*рит всю зеленую шатию-братию).
И в Европу не будет самолета, и в ОАЭ.
И квартирка Дерьмака в Лондоне будет пустовать.
Ну да.
Времена то ныне сложные, тяжелые.
В то время как Австралийский открытый чемпионат по теннису на всех парах при толпах зрителей проходит в Мельбурне, и его организаторы, то есть скупленная на корню китайцами теннисная ассоциация Австралии, запрещает зрителям надеть футболки с надписью "Где Пен Шуэй?", а в штатах Виктория и Новый Южный Уэльс отменены плановые операции.
Вы все поняли?
Китайские коммуняки могут вот так, запросто, взять и уничтожить мировую чимпионку по теннису (что уж говорить о простых китайцах), а австралийские политические сявки, прикормленные Китаем, проводят планомерный геноцид австралийского населения.
Что вы сделали с Пен Шуэй, сволочи?
И когда вы прекратите убивать австралийцев неоказанием им медицинской помощи?
"Тысячи австралийцев страдают от боли и дискомфорта, ожидая плановой операции, отложенной из-за пандемии, при этом новые данные показывают, что число пациентов, ожидающих операции более года, почти утроилось."
"Thousands of Australians are suffering pain and discomfort as they wait for elective surgery delayed by the pandemic, with new data showing the number of patients waiting more than a year has nearly tripled." - The Age
"Президент... в ближайшие дни проведет переговоры с президентом РФ Путиным и президентом Украины Зеленским", - говорится в документе." - MK
Макрон, покажи Царю российкому кузькину мать.
Объясни ему, кто в Европе хозяин и припрози высветить Лизу Пескову с город Парижу в российские ипени, к папе в Кремль нафиг.
Сейчас Елизавета живет в Москве и занимается несколькими проектами: проявляет интерес к туристической отрасли, работает в некоммерческом Фонде развития русско-французских исторических инициатив и основала коммуникационное агентство Speransa Digital & Communications. В 2021 году девушка окончила магистратуру МГИМО и стала обладательницей красного диплома.
Куда ее выселять?
Куда выселять?
Выселять нафиг из фонда!