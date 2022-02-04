РУС
Главные новости 4 февраля: Россия готовит фейк для вторжения в Украину, Китай не хочет расширения НАТО

Москва готовит фейковое видео как повод для вторжения в Украину, Китай выступает против расширения НАТО, в Пекине началась Зимняя Олимпиада – главные новости Украины и мира 4 февраля.

Россия готовит фейковое видео как повод для вторжения в Украину

По данным американской разведки, Россия планирует инсценировать атаки украинских военных как повод для нового вторжения в Украину. В одном из сценариев российская разведка может создать фейковое видео с жертвами, сообщили в Пентагоне. США уже предупредили об этом Украину.

Глава МИД РФ Лавров назвал сообщение Штатов "бредом".

Между тем, Россия уже распространяет фейк о "радиоактивной бомбе Нацкорпуса" - с нелепыми ошибками в украинских словах.

Китай поддержал требования РФ не расширять НАТО

По итогам визита Путина в Пекин было выпущено совместное заявление, и в нем есть следующие слова: "Попытки отдельных государств навязывать другим странам свои "демократические стандарты", присвоить себе монопольное право на оценку уровня соответствия критериям демократии на самом деле является примером пренебрежения демократией и отступления от ее духа и подлинных ценностей".

"Речь идет принципиально не о расширении НАТО. Речь идет об уважении права каждой суверенной нации выбирать свой собственный путь", - ответил генсек НАТО Столтенберг.

Монастырский и ОП говорят, что ничего не знали о ДТП с Трухиным

"Мне по этому вопросу никто звонить не может и не будет. И если бы он мне звонил, то был бы "послан" в тот же момент", - утверждает Монастырский.

"Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак не знакомились с записью", - сообщают в ОП.

Беларусь рассказала о перехвате "украинского" беспилотника. Он оказался русским.

О перехвате украинского беспилотника белорусская сторона сообщила накануне. Но сейчас выяснилось, что это не Spectator M1 украинского производства, а "Орлан", находящийся на вооружении только в России и Беларуси.

Венгрия заблокировала вступление Украины в Кибер-НАТО

Документы для вступления в эту организацию Украина подала еще летом прошлого года. Но ее вступление заблокировала одна из европейских стран. Сейчас выяснилось, что это была Венгрия.

YouTube блокирует каналы террористов и подсанкционных СМИ

Под блокировку попали находящиеся под санкциями СНБО каналы "органов ЛНР" и "народной милиции ЛНР", оккупационных СМИ, а также "UkrLive" и "Первый Независимый".

В Китае стартовала Зимняя Олимпиада

Игры будут продолжаться до 20 февраля. Украину представляют 45 спортсменов в 12 дисциплинах. Во время выхода украинской сборной американский телеканал NBC рассказал о 100 тыс. военных РФ у наших границ. А Путин сделал вид, что спит: сложил руки на животе и закрыл глаза.

Украина проиграла России в футзал

Счет 3:2 в пользу россиян. Украинские болельщики традиционно пели, что "Путин - х#йло" (даже когда организаторы матча просили их этого не делать). Зеленский поблагодарил наших спортсменов и сказал, что они - герои.

Ковидный рекорд

Таких цифр еще не было с самого начала пандемии: за сутки 43 778 новых случаев заболевания COVID-19. И это только те, кто сдал анализы и получил результаты ПЦР-теста.

YouTube (113) Беларусь (8017) Венгрия (2126) Китай (3186) НАТО (10334) Олимпиада (1138) россия (97281) спорт (2451) США (27938) Трухин Александр (145) COVID-19 (18611)
Китай-бо хоче, дуже хоче розширитися в Зауралля і Далекий Схід
і не просто хоче, а уже туди зайшов - контролює всю логістику з Бамом включно, поки мілітаристський мотлох каци звозять до анексованої РБ
04.02.2022 22:27 Ответить
Интересно про что будет это видео, про Одессу или сразу про Киев? :/
04.02.2022 22:28 Ответить
Ну как, зеленые кондомы во главе со своим овцепользователем арой хамией, продолжаем восхвалять Кетай, да?
04.02.2022 22:34 Ответить
якщо Китай чогось не хоче - то значить треба рвати з ним відносини наскільки це можливо. в світі повно країн з дешевими товарами.
04.02.2022 22:55 Ответить
а зелохи говорят все фейк, кушайте шаурму жарьте шашлыки...
04.02.2022 23:53 Ответить
Главная новость дня - "4 февраля 2022 год официальное объявление третьей мировой войны. Тайвань это Китай - Крым это Россия.." ....да.. это все равно что 3-я мировая война началась...
Осознайте просто что произошло сегодня на встрече 2-х презов паРаши и Китая......

05.02.2022 00:05 Ответить
Путин и Си Цзиньпин создали "союз": -
Китай стал на сторону Кремля. Сегодня знаменательный день, но не открытие Олимпиады в Пекине, а объявление Китаем и РФ войны всему прогрессивному человечеству...
Китай объявляет полную поддержку Кремля в геополитике, защите "коренных интересов" России, а также противодействия вступлению Украины в НАТО.
Путин и Си Цзиньпин создали "союз": Китай объявляет полную поддержку Кремля в геополитике, защите "коренных интересов" России, а также противодействия вступлению Украины в НАТО.

В Пекине начались "исторические" переговоры между Путиным и Си Цзиньпином в рамках начала кровавой Олимпиады.

Китайская коммунистическая пропаганда устроила в эту честь праздник путинизма, каждый час публикуя все новые материалы о дружбе РФ-КНР, а также лично двух диктаторов.
05.02.2022 00:20 Ответить
Голохвостий Сцицерон | ЗЕралаш N°45

05.02.2022 03:21 Ответить
 
 