Главные новости 4 февраля: Россия готовит фейк для вторжения в Украину, Китай не хочет расширения НАТО
Москва готовит фейковое видео как повод для вторжения в Украину, Китай выступает против расширения НАТО, в Пекине началась Зимняя Олимпиада – главные новости Украины и мира 4 февраля.
Россия готовит фейковое видео как повод для вторжения в Украину
По данным американской разведки, Россия планирует инсценировать атаки украинских военных как повод для нового вторжения в Украину. В одном из сценариев российская разведка может создать фейковое видео с жертвами, сообщили в Пентагоне. США уже предупредили об этом Украину.
Глава МИД РФ Лавров назвал сообщение Штатов "бредом".
Между тем, Россия уже распространяет фейк о "радиоактивной бомбе Нацкорпуса" - с нелепыми ошибками в украинских словах.
Китай поддержал требования РФ не расширять НАТО
По итогам визита Путина в Пекин было выпущено совместное заявление, и в нем есть следующие слова: "Попытки отдельных государств навязывать другим странам свои "демократические стандарты", присвоить себе монопольное право на оценку уровня соответствия критериям демократии на самом деле является примером пренебрежения демократией и отступления от ее духа и подлинных ценностей".
"Речь идет принципиально не о расширении НАТО. Речь идет об уважении права каждой суверенной нации выбирать свой собственный путь", - ответил генсек НАТО Столтенберг.
Монастырский и ОП говорят, что ничего не знали о ДТП с Трухиным
"Мне по этому вопросу никто звонить не может и не будет. И если бы он мне звонил, то был бы "послан" в тот же момент", - утверждает Монастырский.
"Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак не знакомились с записью", - сообщают в ОП.
Беларусь рассказала о перехвате "украинского" беспилотника. Он оказался русским.
О перехвате украинского беспилотника белорусская сторона сообщила накануне. Но сейчас выяснилось, что это не Spectator M1 украинского производства, а "Орлан", находящийся на вооружении только в России и Беларуси.
Венгрия заблокировала вступление Украины в Кибер-НАТО
Документы для вступления в эту организацию Украина подала еще летом прошлого года. Но ее вступление заблокировала одна из европейских стран. Сейчас выяснилось, что это была Венгрия.
YouTube блокирует каналы террористов и подсанкционных СМИ
Под блокировку попали находящиеся под санкциями СНБО каналы "органов ЛНР" и "народной милиции ЛНР", оккупационных СМИ, а также "UkrLive" и "Первый Независимый".
В Китае стартовала Зимняя Олимпиада
Игры будут продолжаться до 20 февраля. Украину представляют 45 спортсменов в 12 дисциплинах. Во время выхода украинской сборной американский телеканал NBC рассказал о 100 тыс. военных РФ у наших границ. А Путин сделал вид, что спит: сложил руки на животе и закрыл глаза.
Украина проиграла России в футзал
Счет 3:2 в пользу россиян. Украинские болельщики традиционно пели, что "Путин - х#йло" (даже когда организаторы матча просили их этого не делать). Зеленский поблагодарил наших спортсменов и сказал, что они - герои.
Ковидный рекорд
Таких цифр еще не было с самого начала пандемии: за сутки 43 778 новых случаев заболевания COVID-19. И это только те, кто сдал анализы и получил результаты ПЦР-теста.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
і не просто хоче, а уже туди зайшов - контролює всю логістику з Бамом включно, поки мілітаристський мотлох каци звозять до анексованої РБ
Осознайте просто что произошло сегодня на встрече 2-х презов паРаши и Китая......
Китай стал на сторону Кремля. Сегодня знаменательный день, но не открытие Олимпиады в Пекине, а объявление Китаем и РФ войны всему прогрессивному человечеству...
Китай объявляет полную поддержку Кремля в геополитике, защите "коренных интересов" России, а также противодействия вступлению Украины в НАТО.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/516155-putin_i_si_tszinjpin_sozdali_sojuz_kitaj_stal_na_storonu_kremlja
Путин и Си Цзиньпин создали "союз": Китай объявляет полную поддержку Кремля в геополитике, защите "коренных интересов" России, а также противодействия вступлению Украины в НАТО.
В Пекине начались "исторические" переговоры между Путиным и Си Цзиньпином в рамках начала кровавой Олимпиады.
Китайская коммунистическая пропаганда устроила в эту честь праздник путинизма, каждый час публикуя все новые материалы о дружбе РФ-КНР, а также лично двух диктаторов.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/516155-putin_i_si_tszinjpin_sozdali_sojuz_kitaj_stal_na_storonu_kremlja
Голохвостий Сцицерон | ЗЕралаш N°45