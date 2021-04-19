Додаткові санкції США стали своєчасною відповіддю на підривні дії РФ, - Єнін

На тлі масованого нарощування Росією своєї військової присутності поблизу українських кордонів та в тимчасово окупованому Криму важливе реагування на таку поведінку РФ Сполучених Штатів.

На цьому акцентував увагу заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін в під час телефонної розмови з заступника помічника міністра торгівлі США з питань Європи та Євразії Девідом Де Фалко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

"Запроваджені минулого тижня Адміністрацією президента США Джозефа Байдена додаткові санкції проти Кремля стали дуже своєчасною відповіддю на підривні дії РФ", - наголосив Єнін.

Сторони приділили основну увагу питанням подальшої розбудови взаємодії двох країн у торговельній, економічній, інвестиційній та технологічній сферах. Співрозмовники також обговорили прогрес України в імплементації структурних реформ.

Девід Де Фалко наголосив, що забезпечення верховенства права та проведення ефективної судової реформи, зміцнення системи антикорупційних інституцій в Україні є запорукою покращення ділового клімату та ключем для залучення нових американських інвестицій. Заступник помічника міністра торгівлі також привернув увагу української сторони до питань завершення земельної реформи та запуску великої приватизації в Україні.

Девід Де Фалко також позитивно відзначив плани МЗС України щодо відкриття Генерального консульства у Х’юстоні, враховуючи високий економічний потенціал Техасу та значні перспективи співпраці штату з Україною, зокрема у нафтогазовій сфері.

Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Також 8 квітня очільник МЗС Латвії Едгар Рінкевич підтримав надання Плану дій щодо членства в НАТО для України. "Україна вже впродовж 15 років намагається приєднатися до НАТО шляхом отримання Плану дій для членства. Мабуть, уже таки пора надати цей План Україні. Це буде як мінімум сигналом від нас (НАТО. - Ред.), Що українці не залишаться без підтримки. Я однозначно підтримаю таке рішення ", - сказав Рінкевич.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціативу України підтримали країни-партнери, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання,відмовившись надавати пояснення.

13 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав РФ припинити нарощування своїх військ на кордоні з Україною.

16 квітня президент України Володимир Зеленський під час візиту в Париж обговорив ситуацію з безпекою на сході України з президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Як пізніше повідомила пресслужба Меркель, канцлер ФРН Ангела Меркель, президент Франції Емманюель Макрон і президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів закликали Росію відвести від кордону з Україною перекинуті туди війська.

За підсумками переговорів також стало відомо, що найближче засідання радників лідерів країн Нормандськоїе четвірки відбудеться 19 квітня.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак стверджує, що під час переговорів Зеленського з Меркель і Макроном жодних пропозицій, які виходили б за межі інтересів України, навіть не звучало. У свою чергу президент Франції Емманюель Макрон заявив, що міжнародне співтовариство має окреслити "чіткі червоні лінії" у відносинах з Росією.