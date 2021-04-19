Дополнительные санкции США стали своевременным ответом на подрывные действия РФ, - Енин

На фоне массированного наращивания Россией своего военного присутствия вблизи украинских границ и во временно оккупированном Крыму важно реагирование на подобное поведение РФ Соединенных Штатов.

На этом акцентировал внимание заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в ходе телефонного разговора с зампомощника министра торговли США по вопросам Европы и Евразии Дэвидом Де Фалко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Установленные на прошлой неделе Администрацией президента США Джозефа Байдена дополнительные санкции против Кремля стали очень своевременным ответом на подрывные действия РФ", - сказал Енин.

Стороны уделили основное внимание вопросам дальнейшего развития взаимодействия Украины и США в торговой, экономической, инвестиционной и технологической сферах. Собеседники также обсудили прогресс Украины в имплементации структурных реформ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решение о санкциях против России надо принимать до пересечения РФ "красных линий" в отношении Украины, - глава МИД Литвы Ландсбергис

Дэвид Де Фалко отметил, что обеспечение верховенства права и проведение эффективной судебной реформы, укрепление системы антикоррупционных институтов в Украине является залогом улучшения делового климата и ключом для привлечения новых американских инвестиций. Зампомощника министра торговли также привлек внимание украинской стороны к вопросам завершения земельной реформы и запуску большой приватизации в Украине.

Дэвид Де Фалко также положительно отметил планы МИД Украины об открытии Генерального консульства в Хьюстоне, учитывая значительные перспективы сотрудничества штата Техас с Украиной, в частности, в нефтегазовой сфере.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Также читайте: ЕС не планирует новых санкций в отношении России, хотя "это может измениться", - Боррель

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Также 8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Нападение на Украину в 2021 году не будет легкой прогулкой, враг понесет огромные потери, - Аваков. ФОТО

13 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Париж обсудил ситуацию с безопасностью на востоке Украины с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как позже сообщила пресс-служба Меркель, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров призвали Россию отвести от границы с Украиной переброшенные туда войска.

По итогам переговоров также стало известно, что ближайшее заседание советников лидеров стран Нормандской четверки состоится 19 апреля.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак утверждает, что во время переговоров Зеленского с Меркель и Макроном никаких предложений, которые выходили бы за рамки интересов Украины, даже не звучало. В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что международное сообщество должно очертить "четкие красные линии" в отношениях с Россией.

Смотрите также: Проживающий в Испании писатель-фантаст Вершинин сожалеет, что РФ не бомбит Ростов ради вторжения в Украину: "Надо просто не останавливаться". ВИДЕО