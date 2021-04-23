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Новини Агресія Росії проти України
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Усі побачили, яку безпрецедентну підтримку має сьогодні Україна, - Єрмак

Усі побачили, яку безпрецедентну підтримку має сьогодні Україна, - Єрмак

Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак переконаний, що відведення російських військ від східних кордонів України є результатом роботи президента Зеленського, його команди, а також наших міжнародних партнерів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це глава ОП заявив в ефірі "Право на владу".

"Поки є сили, які займаються тим, що критикують владу, ми працюємо не заради піару, а заради країни. Ця критика дуже схожа на ворожу пропаганду, адже вона кардинально спотворює реальність. Ми всі побачили, яку безпрецедентну підтримку має сьогодні Україна", – зазначив Єрмак.

"Усі побачили, як відбувався візит Президента до Парижа, як відбувалася відеоконференція, під час якої Президент Франції сидів поряд з Президентом України, і вони розмовляли з канцлером Німеччини", – додав глава ОП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський відреагує на запрошення Путіна в Москву, - Мендель

Нагадаємо, раніше міністр оборони РФ Шойгу заявив про початок відведення військ РФ від кордонів України.

26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Також 8 квітня глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич підтримав надання Плану дій щодо членства в НАТО для України. "Україна вже упродовж 15 років намагається приєднатися до НАТО шляхом отримання Плану дій для членства. Мабуть, уже таки час надати цей План Україні. Це буде щонайменше сигналом від нас (НАТО. - Ред.), що українці не залишаться без підтримки. Я однозначно підтримаю таке рішення", - сказав Рінкевич.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.

13 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав РФ припинити нарощування своїх військ на кордоні з Україною.

16 квітня президент України Володимир Зеленський під час візиту до Парижа обговорив безпекову ситуацію на сході України з президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Як пізніше повідомила пресслужба Меркель, канцлер ФРН Ангела Меркель, президент Франції Емманюель Макрон і президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів закликали Росію відвести від кордону з Україною перекинуті туди війська.

За підсумками переговорів також стало відомо, що найближче засідання радників лідерів країн Нормандської четвірки відбудеться 19 квітня.

Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак стверджує, що під час переговорів Зеленського з Меркель і Макроном жодних пропозицій, які виходили б за межі інтересів України, навіть не звучало. Зі свого боку президент Франції Емманюель Макрон заявив, що міжнародне співтовариство має окреслити "чіткі червоні лінії" у відносинах з Росією.

20 квітня в ПАРЄ закликали Росію припинити військові провокації біля кордонів України.

Читайте також: Єрмак поінформував послів країн G7 про ситуацію з безпекою на Донбасі і біля кордонів України

Автор: 

армія рф (18036) Зеленський Володимир (24558) росія (66431) Єрмак Андрій (1389)


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Топ коментарі
+22
все увидели каким беспрецендентно тупым и вороватым рагулём, является Ермак..
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23.04.2021 10:44 Відповісти
+8
Тож были просто учения и ***** не хотел нападать. Харош пиариться Елдак!!!
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23.04.2021 10:44 Відповісти
+8
Все благодаря найвечайшему лидеру!!
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23.04.2021 10:45 Відповісти
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Все увидели, какую беспрецедентную поддержку имеет сегодня Украина, - Ермак - Цензор.НЕТ 802
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23.04.2021 10:43 Відповісти
Тож были просто учения и ***** не хотел нападать. Харош пиариться Елдак!!!
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23.04.2021 10:44 Відповісти
все увидели каким беспрецендентно тупым и вороватым рагулём, является Ермак..
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23.04.2021 10:44 Відповісти
Нормальний, поважаючий себе і маючий Національну Гідність політик мав би сказати - "Всі побачили силу, стійкість і готовність до відсічі ворогу нашої Армії і Народу". А цей продажний дядько вчергове заскавчав з-за чужих спин - дивіться, мовляв, яка у нас потужна підтримка ззовні.
Це груба і фатальна помилка всіх українських політиків і режимів з часів Переяслава і Центральної Ради : бідкатися і шукати "куди би прихилити свою бідну головоньку", замість того, щоб кувати свою зброю, свою господарку, укріплювати і виховувати свою Націю.
Коли "запахне шмаленим" - всім на нас насрати, крім нас самих. На бойню знову підуть "ненависні" і зашельмовані патріоти, націоналісти, бандерівці, свободівці, добробатівці. Як колись студенти під Крути. І поляжуть. Через таких бездарних, прдажних і боягузливих, як єрмаки - зеленську-тарани - хомчаки...
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23.04.2021 17:36 Відповісти
Приглашение на встречу в Донбассе это была конечно ловушка Зеленского. Президента России там должен был ждать Ярош. Путин уже у трапа своего самолета получил срочную шифровку от Ермака. После чего отменил визит и на всякий случай отвел войска, чтобы не спровоцировать разъяренного Зеленского.
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23.04.2021 10:45 Відповісти
Все благодаря найвечайшему лидеру!!
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23.04.2021 10:45 Відповісти
Найвеличніший ЗЕ всіх часів і нвродів налякав *****.
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23.04.2021 10:46 Відповісти
...гундасятіной
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23.04.2021 10:59 Відповісти
Все увидели, какую беспрецедентную поддержку имеет сегодня Украина, - Ермак - Цензор.НЕТ 6896
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23.04.2021 10:47 Відповісти
А работать не пробовал?
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23.04.2021 11:04 Відповісти
галабарадька це ти
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23.04.2021 11:20 Відповісти
таки имеет
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23.04.2021 10:47 Відповісти
несмотря на все старания зеленой бандьі и лично єрмака
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23.04.2021 10:48 Відповісти
І все це завдяки тобі і твоєму найвеличнішому лідору???
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23.04.2021 10:49 Відповісти
Так, Україна має підтримку. Але Зєлєнскій і Єрмак її не мають. Тому і літають в основному на Близький Схід.
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23.04.2021 10:49 Відповісти
Все увидели, какую беспрецедентную поддержку имеет сегодня Украина, - Ермак - Цензор.НЕТ 5402
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23.04.2021 10:50 Відповісти
Только гавнакластеры подпишет и будет мир
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23.04.2021 10:51 Відповісти
Еммм... Яку? Німеччина завершить будівництво сєвєрнава патока. Санкцій нових немає. А ні, помиляюсь- санкції є- за бутєрброда.
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23.04.2021 10:52 Відповісти
агент ***** "козырь" какое отношение к Украине имеет?
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23.04.2021 10:53 Відповісти
...зате народ України готовий порвати вас на клоччя.
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23.04.2021 10:57 Відповісти
...а шо это за вой на болотах?
-Порохоботы прочитали про Президента Зеленского.
- А чё так тихо?
- Ещё не все проснулись.....
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23.04.2021 11:00 Відповісти
і точно, тепер можна показати всій країні кіно про вагнерівців і про роль Єрмили у зливі операції а значить, його безпосередньої участі у цьому як нікчемного зрадника країни.
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23.04.2021 11:01 Відповісти
Чого бубочкина пресуха була без Мікрона?
Про яку його підтримку тут може йти мова?
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23.04.2021 11:03 Відповісти
щоб ти здохло гнида маланська!
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23.04.2021 11:21 Відповісти
Зелёное кодло к этой поддержке не имеет никакого отношения
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23.04.2021 11:24 Відповісти
Да,Украина имеет поддержку да только не украинского правительства которые даже сейчас пытаются усидеть на двух стульях.
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23.04.2021 11:29 Відповісти
Шановні громадяни України, не зважаючи на великі "успіхи" зеленої команди в боротьбі з зовнішнім ворогом, звертаю увагу, що робиться в цей час для українських громадян. Уряд скасовує виділення та безкоштовну приватизацію земельних ділянок громадянам для особистого селянського господарства у розмірі до 2 га. Тобто відбувається порушення Конституції України, звуження прав громадян. Замість того, щоб зробити аудит виділення землі, та виявити на яких підставах деякі наближені до влади громадяни за роки незалежності України отримали десятки і сотні гектарів землі, та повернути її у державну власність, та потім розробити механізм обов'язкового безвідмовного надання земельних ділянок громадянам України в межах норм статті 121 Земельного кодексу України, робляться кроки, щоб забрати права на землю у простих громадян, зробити їх чужими на власній українській землі.
Земля внутрішнім ворогам народу, олігархам - народ у наймити.
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23.04.2021 11:30 Відповісти
"- Такого как ты, Вова, даже Путин не ждал, - с тонкой улыбкой сказал вошедший следом Ермак. - Потому что ты - это про равноправие" (с) Источник: https://censor.net/ru/r3261485
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23.04.2021 11:46 Відповісти
Ермак, а где оборонный заказ? Или такие вопросы неуместны, поскольку это же критика власти, а власть критиковать - это, по мнению зелени, очень и очень плохо. Власть можно только хвалить, как, например, в той же России.
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23.04.2021 12:23 Відповісти
секретарши и альфонсы - они такие.. я - не такая, я жду трамвая, но деньги вперёд, по-любому
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23.04.2021 12:34 Відповісти
Єрмак , Татаров, Демчишин та десятки бакашок з котлетами - це приклад, як друзі України у світі, а скоріше вороги рашистляндії, дивляться на них як на квітневий сніг - МИНЕ Й ЦЯ СВОЛОТА!
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23.04.2021 12:45 Відповісти
Вот только поддержка эта существует до сих пор не благодаря действиям Зе и Ермака, а вопреки им.

Так же, как после Ющенко какое-то время по иннерции при Януковиче Украина все еще пользовалась поддержкой Запада.
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23.04.2021 13:24 Відповісти
Какой прелестный первый абзац.. Хмурый день изменился из-за внезапного безостановочного ржача......
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23.04.2021 13:55 Відповісти
У політичних новинах д"Єрмак з"являється і бере слово втричі частіше, ніх "Блазень"... Питання: Хто керує Укрїною?...
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23.04.2021 14:12 Відповісти
дивлячись на безпорадну дитину, що посіла президентське крісло в Україні, світова спільнота вирішила взяти керування на себе.
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23.04.2021 14:33 Відповісти
Завдяки Порошенко , а дерьмак з зелею , цю підтримку в землю закопує , але користуються для свого піару перед дурнуватими своїми виборцями --зелеботами .
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23.04.2021 14:44 Відповісти
Тобто, якби у України не було армії на кордоні вони також би кинули свою техніку і пішли? Ні топ 1 причина чому пішли усім відома.
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25.04.2021 00:04 Відповісти
 
 