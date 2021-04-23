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Новости Агрессия России против Украины
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Все увидели, какую беспрецедентную поддержку имеет сегодня Украина, - Ермак

Все увидели, какую беспрецедентную поддержку имеет сегодня Украина, - Ермак

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак убежден, что отвод российских войск от восточных границ Украины является результатом работы президента Зеленского, его команды, а также наших международных партнеров.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом глава ОП заявил в эфире "Право на владу".

"Пока есть силы, которые занимаются тем, что критикуют власть, мы работаем не ради пиара, а ради страны. Эта критика очень похожа на вражескую пропаганду, ведь она кардинально искажает реальность. Мы все увидели, какую беспрецедентную поддержку имеет сегодня Украина", - отметил Ермак.

"Все увидели, как проходил визит Президента в Париж, как происходила видеоконференция, во время которой Президент Франции сидел рядом с Президентом Украины, и они разговаривали с канцлером Германии", - добавил глава ОП.

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Напомним, ранее министр обороны РФ Шойгу заявил о начале отвода войск РФ от границ Украины.

26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

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Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Также 8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

13 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Париж обсудил ситуацию с безопасностью на востоке Украины с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как позже сообщила пресс-служба Меркель, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров призвали Россию отвести от границы с Украиной переброшенные туда войска.

По итогам переговоров также стало известно, что ближайшее заседание советников лидеров стран Нормандской четверки состоится 19 апреля.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак утверждает, что во время переговоров Зеленского с Меркель и Макроном никаких предложений, которые выходили бы за рамки интересов Украины, даже не звучало. В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что международное сообщество должно очертить "четкие красные линии" в отношениях с Россией.

20 апреля В ПАСЕ призвали Россию прекратить военные провокации возле границ Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ермак проинформировал послов стран G7 о ситуации с безопасностью на Донбассе и у границ Украины

Автор: 

армия РФ (19882) Зеленский Владимир (21057) россия (96413) Ермак Андрей (1277)


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Топ комментарии
+22
все увидели каким беспрецендентно тупым и вороватым рагулём, является Ермак..
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23.04.2021 10:44 Ответить
+8
Тож были просто учения и ***** не хотел нападать. Харош пиариться Елдак!!!
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23.04.2021 10:44 Ответить
+8
Все благодаря найвечайшему лидеру!!
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23.04.2021 10:45 Ответить
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Все увидели, какую беспрецедентную поддержку имеет сегодня Украина, - Ермак - Цензор.НЕТ 802
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23.04.2021 10:43 Ответить
Тож были просто учения и ***** не хотел нападать. Харош пиариться Елдак!!!
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23.04.2021 10:44 Ответить
все увидели каким беспрецендентно тупым и вороватым рагулём, является Ермак..
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23.04.2021 10:44 Ответить
Нормальний, поважаючий себе і маючий Національну Гідність політик мав би сказати - "Всі побачили силу, стійкість і готовність до відсічі ворогу нашої Армії і Народу". А цей продажний дядько вчергове заскавчав з-за чужих спин - дивіться, мовляв, яка у нас потужна підтримка ззовні.
Це груба і фатальна помилка всіх українських політиків і режимів з часів Переяслава і Центральної Ради : бідкатися і шукати "куди би прихилити свою бідну головоньку", замість того, щоб кувати свою зброю, свою господарку, укріплювати і виховувати свою Націю.
Коли "запахне шмаленим" - всім на нас насрати, крім нас самих. На бойню знову підуть "ненависні" і зашельмовані патріоти, націоналісти, бандерівці, свободівці, добробатівці. Як колись студенти під Крути. І поляжуть. Через таких бездарних, прдажних і боягузливих, як єрмаки - зеленську-тарани - хомчаки...
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23.04.2021 17:36 Ответить
Приглашение на встречу в Донбассе это была конечно ловушка Зеленского. Президента России там должен был ждать Ярош. Путин уже у трапа своего самолета получил срочную шифровку от Ермака. После чего отменил визит и на всякий случай отвел войска, чтобы не спровоцировать разъяренного Зеленского.
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23.04.2021 10:45 Ответить
Все благодаря найвечайшему лидеру!!
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23.04.2021 10:45 Ответить
Найвеличніший ЗЕ всіх часів і нвродів налякав *****.
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23.04.2021 10:46 Ответить
...гундасятіной
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23.04.2021 10:59 Ответить
Все увидели, какую беспрецедентную поддержку имеет сегодня Украина, - Ермак - Цензор.НЕТ 6896
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23.04.2021 10:47 Ответить
А работать не пробовал?
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23.04.2021 11:04 Ответить
галабарадька це ти
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23.04.2021 11:20 Ответить
таки имеет
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23.04.2021 10:47 Ответить
несмотря на все старания зеленой бандьі и лично єрмака
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23.04.2021 10:48 Ответить
І все це завдяки тобі і твоєму найвеличнішому лідору???
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23.04.2021 10:49 Ответить
Так, Україна має підтримку. Але Зєлєнскій і Єрмак її не мають. Тому і літають в основному на Близький Схід.
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23.04.2021 10:49 Ответить
Все увидели, какую беспрецедентную поддержку имеет сегодня Украина, - Ермак - Цензор.НЕТ 5402
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23.04.2021 10:50 Ответить
Только гавнакластеры подпишет и будет мир
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23.04.2021 10:51 Ответить
Еммм... Яку? Німеччина завершить будівництво сєвєрнава патока. Санкцій нових немає. А ні, помиляюсь- санкції є- за бутєрброда.
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23.04.2021 10:52 Ответить
агент ***** "козырь" какое отношение к Украине имеет?
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23.04.2021 10:53 Ответить
...зате народ України готовий порвати вас на клоччя.
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23.04.2021 10:57 Ответить
...а шо это за вой на болотах?
-Порохоботы прочитали про Президента Зеленского.
- А чё так тихо?
- Ещё не все проснулись.....
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23.04.2021 11:00 Ответить
і точно, тепер можна показати всій країні кіно про вагнерівців і про роль Єрмили у зливі операції а значить, його безпосередньої участі у цьому як нікчемного зрадника країни.
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23.04.2021 11:01 Ответить
Чого бубочкина пресуха була без Мікрона?
Про яку його підтримку тут може йти мова?
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23.04.2021 11:03 Ответить
щоб ти здохло гнида маланська!
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23.04.2021 11:21 Ответить
Зелёное кодло к этой поддержке не имеет никакого отношения
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23.04.2021 11:24 Ответить
Да,Украина имеет поддержку да только не украинского правительства которые даже сейчас пытаются усидеть на двух стульях.
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23.04.2021 11:29 Ответить
Шановні громадяни України, не зважаючи на великі "успіхи" зеленої команди в боротьбі з зовнішнім ворогом, звертаю увагу, що робиться в цей час для українських громадян. Уряд скасовує виділення та безкоштовну приватизацію земельних ділянок громадянам для особистого селянського господарства у розмірі до 2 га. Тобто відбувається порушення Конституції України, звуження прав громадян. Замість того, щоб зробити аудит виділення землі, та виявити на яких підставах деякі наближені до влади громадяни за роки незалежності України отримали десятки і сотні гектарів землі, та повернути її у державну власність, та потім розробити механізм обов'язкового безвідмовного надання земельних ділянок громадянам України в межах норм статті 121 Земельного кодексу України, робляться кроки, щоб забрати права на землю у простих громадян, зробити їх чужими на власній українській землі.
Земля внутрішнім ворогам народу, олігархам - народ у наймити.
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23.04.2021 11:30 Ответить
"- Такого как ты, Вова, даже Путин не ждал, - с тонкой улыбкой сказал вошедший следом Ермак. - Потому что ты - это про равноправие" (с) Источник: https://censor.net/ru/r3261485
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23.04.2021 11:46 Ответить
Ермак, а где оборонный заказ? Или такие вопросы неуместны, поскольку это же критика власти, а власть критиковать - это, по мнению зелени, очень и очень плохо. Власть можно только хвалить, как, например, в той же России.
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23.04.2021 12:23 Ответить
секретарши и альфонсы - они такие.. я - не такая, я жду трамвая, но деньги вперёд, по-любому
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23.04.2021 12:34 Ответить
Єрмак , Татаров, Демчишин та десятки бакашок з котлетами - це приклад, як друзі України у світі, а скоріше вороги рашистляндії, дивляться на них як на квітневий сніг - МИНЕ Й ЦЯ СВОЛОТА!
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23.04.2021 12:45 Ответить
Вот только поддержка эта существует до сих пор не благодаря действиям Зе и Ермака, а вопреки им.

Так же, как после Ющенко какое-то время по иннерции при Януковиче Украина все еще пользовалась поддержкой Запада.
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23.04.2021 13:24 Ответить
Какой прелестный первый абзац.. Хмурый день изменился из-за внезапного безостановочного ржача......
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23.04.2021 13:55 Ответить
У політичних новинах д"Єрмак з"являється і бере слово втричі частіше, ніх "Блазень"... Питання: Хто керує Укрїною?...
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23.04.2021 14:12 Ответить
дивлячись на безпорадну дитину, що посіла президентське крісло в Україні, світова спільнота вирішила взяти керування на себе.
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23.04.2021 14:33 Ответить
Завдяки Порошенко , а дерьмак з зелею , цю підтримку в землю закопує , але користуються для свого піару перед дурнуватими своїми виборцями --зелеботами .
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23.04.2021 14:44 Ответить
Тобто, якби у України не було армії на кордоні вони також би кинули свою техніку і пішли? Ні топ 1 причина чому пішли усім відома.
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25.04.2021 00:04 Ответить
 
 