Повністю підтримую антикорупційні органи щодо очищення уряду України, - Буданов
Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що він особисто підтримує зусилля антикорупційної системи України у розслідуванні відповідних злочинів в уряді.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю ліванському виданню Almodon.
Буданов про очищення українського уряду
"Корупція — одна з найбільших бід, яка може вразити будь-яку країну, особливо під час війни. Я особисто підтримую зусилля антикорупційних органів щодо очищення українського уряду", - наголосив Буданов.
За його словами, ефективна робота правоохоронних органів у цьому напрямі є частиною загальної стратегії Офісу Президента і владної вертикалі в цілому щодо встановлення справедливості в державі.
Міндічгейт
- У листопаді 2025 року НАБУ проводило обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- 4 листопада в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводило обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- 10 листопада 2025 року НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують ексміністр Герман Галущенко та Міндіч.
- Ексміністру Олексію Чернишову повідомили про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних –– Дмитра Басова –– відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
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1 грудня Міндічу заочно обрали запобіжний захід — тримання під вартою. Слідство вважає його керівником групи, яка отримувала й відмивала гроші з корупційних схем в енергетиці. Тепер справу Міндіча можуть передати до Інтерполу для його затримання, зокрема під час перетину кордону.
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15 лютого 2026 року Германа Галущенка затримали під час спроби перетину кордону. 16 лютого стало відомо, що співробітники НАБУ і САП повідомили експосадовцю про підозру, а вже наступного дня суд відправив його у СІЗО із можливістю внесення застави у 200 мільйонів гривень.
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І свого другана-кацапа Гогілашвілі теж нехай прихопить з собою.
Бо ТАТАРОВ точно в курсє деталей як клепався Вагнергейт. Яка місія була у Буданова й чому Єрмак з Татаровим дали Буратіни на підпис призначення йому звання генерала...
Вибори це ж така штука- вспливає усе - а народ вирішує
1.Допускаємо Буданов не зрадив справі Бурби - так воно пішло на розвал не за його участі й зради.
2 Згадаємо про Бурбу - прихисток йому й ого сім"ї у вигляді навіть броньованого авто дало посольство США.
3. Потім він сплив як доповідач від ГУР у ВР в комісії ім Безумної з виправдальними документами відносно влади та ще й допоміг сфабрикувати деякі підписи ( з інтерв"ю Червінського , де він досить м"яко про нього, як про "використаного хлопчика")
4 А цей використаний Єрмаком хлопчик, знаходячись в ситемі Бурби, жив разом з рашистом розливу Авакова часів його дружби руськонациками та вічною секретуткою Буратіни .
5.Напередодні повномасштабного саме він зганяв у США ( в те саме ще США Байдена, підтримавше Вагнергейт з Бурбою) та оголосив про "новину" - що війна таки насувається ...
4. Потім- трішки пропускаємо подробиці в хронологіЇ
.....
5.Не забуваємо -він проходив вишкіл розвідника у США зі спецурою американців й потім працював під БУРБОЮ.
6. А тепер майже сьогодення - Єрмак спочатку після вагнергейту вірив Буданову, навіть просував його рейтинги Наталкою Мосейчук... Апотім розлюбив, й дуже розлюбив, впритик до свого переходу на удальонку віддавши своє місце Буданову .
7 Чутки - Буданова захотіла Америка він свій для них... ( втіхаря маємо надію, що спецслужби США не усю роботу справжньої розвідки віддали з потрохами дєвочкє ********** Тулсі Габарат)
8. То ми маємо людину БУРБИ в особі Буданова?
МІЙ КОНСПІРОЛОГІЧНИЙ ВИСНОВОК
То може , знаходячись на завданні, у тіні Чебурека, він таки працює на ГУР Бурби та на майбутнє України , а не НА РИГОВИРОДКІВ ТАТАРІВЩИНИ .
.Чому я так думаю -у Швеця була розповідь в остнніх блогах про те , як йде знищення людей -команди Буданова у ГУР сьогодні, коли його Єрмак з Нелохом посадили в ОПУ за вимогою США- так так за зразком знищення генералів з команди Залужного...
5.
Вибори почались?
Допоки ерм в Києві, доти існує загроза йому самому,а не то що сап- набу.
Зі вбивством розвідника Кірєєва розібрався,адже той спочатку побував в кабінеті Будан.,а потім виїхав в будівлю сбу,та по дорозі його вбили і викинули прямо на вулицю з машини.
значить зелені гниди готують чергову підлянку НУБУ та САП
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яке очищення???якого уряду??? ви самі їх попризначали і все робиться із вашого відома)
Фактично майже втекли: Умеров, Пронін
Ще не повтікали, але можуть: Баканов, Єрмаки, Чернишови, Арахамія, Баруля, Баум, Божко, Борисов, Бужанський, Верещук, Вовки, Гайдай, Гетманцев, Гмирін, Голик, Гринкевичі, Гринчук, Гунько, Дейнеко, Демченко, Дубінський, Дума, Іванов, Ісаєнко, Касай, Каськів, Кацуба, Кісєль, Кириленко, Князєв, Коломойський, Колюбаєв, Крупа, Кузьміних, Лещенко, Лієв, Липка, Мазурашу, Милованов, Мосейчук, Мужель, Палиця, Петров, Резніков, Резніченко, Рудий, Свириденко Ю., Синиця, Смирнов, Сольський, Столар, Субботенко, Татаров, Тимошенко, Тищенко, Ткаченко, Трофімов, Трухін, Федоришин, Халімон, Хейл, Хланта, Шевченко Є., Шугалій, Шуфрич, Юрченко…