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Повністю підтримую антикорупційні органи щодо очищення уряду України, - Буданов

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що він особисто підтримує зусилля антикорупційної системи України у розслідуванні відповідних злочинів в уряді.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю ліванському виданню Almodon.

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Буданов про очищення українського уряду

"Корупція — одна з найбільших бід, яка може вразити будь-яку країну, особливо під час війни. Я особисто підтримую зусилля антикорупційних органів щодо очищення українського уряду", - наголосив Буданов.

За його словами, ефективна робота правоохоронних органів у цьому напрямі є частиною загальної стратегії Офісу Президента і владної вертикалі в цілому щодо встановлення справедливості в державі.

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Буданов Кирило (631) корупція (5081) розслідування (2298)
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Топ коментарі
+28
Тоді опа в повному складі разом з президентом, на вихід!
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28.02.2026 12:32 Відповісти
+27
А в ОПі ти не бачиш Татаринова і примкнувших до нього?
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28.02.2026 12:32 Відповісти
+20
Разом з Будановим, тому що він такий самий "зелений" як і його роботодавець.
І свого другана-кацапа Гогілашвілі теж нехай прихопить з собою.
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28.02.2026 12:39 Відповісти
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Тоді опа в повному складі разом з президентом, на вихід!
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28.02.2026 12:32 Відповісти
Разом з Будановим, тому що він такий самий "зелений" як і його роботодавець.
І свого другана-кацапа Гогілашвілі теж нехай прихопить з собою.
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28.02.2026 12:39 Відповісти
А брат Ермака в ГУР на каких фронтах воюет?
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28.02.2026 14:17 Відповісти
А в ОПі ти не бачиш Татаринова і примкнувших до нього?
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28.02.2026 12:32 Відповісти
Почекає ,наскільки виросли відсотки підтримки від 73відсоткових в гонитві за відсотками Залужного - може й прибере Верещук та якусь секретрашу , але не ТАТАРОВА точно.
Бо ТАТАРОВ точно в курсє деталей як клепався Вагнергейт. Яка місія була у Буданова й чому Єрмак з Татаровим дали Буратіни на підпис призначення йому звання генерала...

Вибори це ж така штука- вспливає усе - а народ вирішує
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28.02.2026 15:47 Відповісти
Але я дозволю собі помріяти й включити конспірологію, знаючи що Буданов крутий розвідник - виконавець "на землі"- був же він в команді Бурби.
1.Допускаємо Буданов не зрадив справі Бурби - так воно пішло на розвал не за його участі й зради.
2 Згадаємо про Бурбу - прихисток йому й ого сім"ї у вигляді навіть броньованого авто дало посольство США.
3. Потім він сплив як доповідач від ГУР у ВР в комісії ім Безумної з виправдальними документами відносно влади та ще й допоміг сфабрикувати деякі підписи ( з інтерв"ю Червінського , де він досить м"яко про нього, як про "використаного хлопчика")
4 А цей використаний Єрмаком хлопчик, знаходячись в ситемі Бурби, жив разом з рашистом розливу Авакова часів його дружби руськонациками та вічною секретуткою Буратіни .
5.Напередодні повномасштабного саме він зганяв у США ( в те саме ще США Байдена, підтримавше Вагнергейт з Бурбою) та оголосив про "новину" - що війна таки насувається ...
4. Потім- трішки пропускаємо подробиці в хронологіЇ
.....
5.Не забуваємо -він проходив вишкіл розвідника у США зі спецурою американців й потім працював під БУРБОЮ.
6. А тепер майже сьогодення - Єрмак спочатку після вагнергейту вірив Буданову, навіть просував його рейтинги Наталкою Мосейчук... Апотім розлюбив, й дуже розлюбив, впритик до свого переходу на удальонку віддавши своє місце Буданову .
7 Чутки - Буданова захотіла Америка він свій для них... ( втіхаря маємо надію, що спецслужби США не усю роботу справжньої розвідки віддали з потрохами дєвочкє ********** Тулсі Габарат)
8. То ми маємо людину БУРБИ в особі Буданова?

МІЙ КОНСПІРОЛОГІЧНИЙ ВИСНОВОК

То може , знаходячись на завданні, у тіні Чебурека, він таки працює на ГУР Бурби та на майбутнє України , а не НА РИГОВИРОДКІВ ТАТАРІВЩИНИ .

.Чому я так думаю -у Швеця була розповідь в остнніх блогах про те , як йде знищення людей -команди Буданова у ГУР сьогодні, коли його Єрмак з Нелохом посадили в ОПУ за вимогою США- так так за зразком знищення генералів з команди Залужного...

5.
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28.02.2026 16:54 Відповісти
ну ми ж повинні вірити, що Українські специ- це не лохи під КОЗИРЕМ З ТІПА НЕЛОХОМ
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28.02.2026 16:58 Відповісти
Бо коли Залужний взяв на себе захист Києва, генера Кривоніс особисто зливав паливво з літаків ЗЕ на втечу ... То чому команда Бурби під керівництвом Буданова могла діяти інакше? Адже ідіотам Татарова нє в магату я думаю було за усім услідити й вичистити УСІХ ПАТРІОТІВ В ГУР , та "вичислити" тоді ще любімчіка Єрмака Генерала Буданова ...
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28.02.2026 17:04 Відповісти
Це типу, я за фсьо харошєє протів всєго плохого. Універсальна позиція.
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28.02.2026 12:32 Відповісти
"Я так нє люблю кАрупцію, што даже кушать нє магУ!"
Вибори почались?
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28.02.2026 17:50 Відповісти
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28.02.2026 12:35 Відповісти
Без окулярів прочитав у заголовку "...підтримую антиконституційні органи..." Джерело: https://censor.net/ua/n3602883
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28.02.2026 12:35 Відповісти
Так ОПа - антиконституційний орган.
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28.02.2026 12:40 Відповісти
Пока рано).
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28.02.2026 12:41 Відповісти
Може досить піарити оце і коментувати його кожен пропук?
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28.02.2026 12:35 Відповісти
А зеля це уряд, чи святе?
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28.02.2026 12:39 Відповісти
Якщо він з самого початку не змете ерма,то той його з часом змете.
Допоки ерм в Києві, доти існує загроза йому самому,а не то що сап- набу.
Зі вбивством розвідника Кірєєва розібрався,адже той спочатку побував в кабінеті Будан.,а потім виїхав в будівлю сбу,та по дорозі його вбили і викинули прямо на вулицю з машини.
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28.02.2026 12:39 Відповісти
А в офисе?Уряд работает под крышей офиса,сожитель помощника валуева хочет всех обмануть.
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28.02.2026 12:44 Відповісти
А на якого біса було той уряд бруднити? І хто ж призначив брудний уряд?
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28.02.2026 12:45 Відповісти
Татаров - еталон корупції. Зразок для всіх інших...
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28.02.2026 12:51 Відповісти
О, то його там тримають виключно у якості експоната? 🤣
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28.02.2026 13:20 Відповісти
Сказав чувак який особисто підписав дозвіл на виїзд з України корупціонера Трубіцина .Ганьбище !
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28.02.2026 12:54 Відповісти
Повністю підтримую антикорупційні органи щодо очищення уряду України, - Буданов Джерело: https://censor.net/ua/n3602883
значить зелені гниди готують чергову підлянку НУБУ та САП
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яке очищення???якого уряду??? ви самі їх попризначали і все робиться із вашого відома)
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28.02.2026 12:56 Відповісти
"У" виправити на "А"
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28.02.2026 12:57 Відповісти
а вагнергейт куди подінеш ,тов.Буданов ?...
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28.02.2026 13:03 Відповісти
Вони думають, що люди вже забули, адже про це не розповідають на "марафоні".
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28.02.2026 13:23 Відповісти
Сергій , ну ти наївний чесне слово , те що ти запропонував якраз і потрібно починати з вищого військово-політичного керівництва .
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28.02.2026 13:23 Відповісти
Порно вже пити боржомі коли 5 років підтримував корупціонерів.
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28.02.2026 13:22 Відповісти
Та там чтобы очищать нужны методы другие, нужны настоящие адские репрессии и желательно смертная казнь за коррупцию а громкими словами хрен их испугаешь.
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28.02.2026 13:29 Відповісти
Таке ж лайно зелене...
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28.02.2026 13:39 Відповісти
Співмешканець Гогілашвілі "за справєдлівость", за "красівиє ботоксні губи своїх жінок" і, канєшно ж", за "каву в Ялті за два тижні". Стратєг. Моральний авторітєт. Гарант самого зєлєнского і міндіча...
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28.02.2026 13:41 Відповісти
Вже повтікали: Шефіри, Цукермани, Міндічі, Акст, Арестович, Артемов, Боголюбов, Бояринцев, Буглак, Венедіктова, Глиняна, Горбуненко, Дмитрук, Дубілет, Жидков, Казак, Колотило, Комарницький, Корявченков, Костін, Котін, Кравець, Куницький, Медвідь, Микитась, Наумов, Одарченко, Парсентьєв, Присяжнюк, Пушкар, Рябошапка, Свириденко В., Сенниченко, Сомов, Степанов, Стефанішина, Трубіцин, Фірташ, Холодов, Шевченко К., Шурми...

Фактично майже втекли: Умеров, Пронін

Ще не повтікали, але можуть: Баканов, Єрмаки, Чернишови, Арахамія, Баруля, Баум, Божко, Борисов, Бужанський, Верещук, Вовки, Гайдай, Гетманцев, Гмирін, Голик, Гринкевичі, Гринчук, Гунько, Дейнеко, Демченко, Дубінський, Дума, Іванов, Ісаєнко, Касай, Каськів, Кацуба, Кісєль, Кириленко, Князєв, Коломойський, Колюбаєв, Крупа, Кузьміних, Лещенко, Лієв, Липка, Мазурашу, Милованов, Мосейчук, Мужель, Палиця, Петров, Резніков, Резніченко, Рудий, Свириденко Ю., Синиця, Смирнов, Сольський, Столар, Субботенко, Татаров, Тимошенко, Тищенко, Ткаченко, Трофімов, Трухін, Федоришин, Халімон, Хейл, Хланта, Шевченко Є., Шугалій, Шуфрич, Юрченко…
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28.02.2026 13:58 Відповісти
Коли я про це десь кажу то мене в кращому випадку називають порохоскотом, в гіршому агентом кремля
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28.02.2026 13:58 Відповісти
Інтервю ліванському виданню?Оце рівень!
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28.02.2026 14:28 Відповісти
Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що він особисто підтримує зусилля антикорупційної системи України у розслідуванні відповідних злочинів в уряді. ЯК І ЧИМ ПІДТРИМУЄШ...?А ПО3,14ЗДІТИ МОЖНА???
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28.02.2026 14:33 Відповісти
Потужний молодець! Приєднався до повністю підтримуючого такі дії Зеленского!
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28.02.2026 15:00 Відповісти
Не тільки уряд,взагалі,всю владу і офіс теж.Там до цих пір сидить Татаров Йому вже пора на вихід.А в ВР ОПЗЖопа яка злилась в інтимному пориві з "Слуга народу".
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28.02.2026 15:08 Відповісти
сказати і робити , дві великі різниці
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28.02.2026 16:05 Відповісти
...сказав добре, але тепер очікуємо на дії
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28.02.2026 20:21 Відповісти
тобі гогілашвілі дозволив таке п...здонути?
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01.03.2026 10:49 Відповісти
 
 