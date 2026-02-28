Повністю підтримую антикорупційні органи щодо очищення уряду України, - Буданов

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що він особисто підтримує зусилля антикорупційної системи України у розслідуванні відповідних злочинів в уряді.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю ліванському виданню Almodon.

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Буданов про очищення українського уряду

"Корупція — одна з найбільших бід, яка може вразити будь-яку країну, особливо під час війни. Я особисто підтримую зусилля антикорупційних органів щодо очищення українського уряду", - наголосив Буданов.

За його словами, ефективна робота правоохоронних органів у цьому напрямі є частиною загальної стратегії Офісу Президента і владної вертикалі в цілому щодо встановлення справедливості в державі.

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Міндічгейт

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