Полностью поддерживаю антикоррупционные органы в очищении правительства Украины, - Буданов

Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что он лично поддерживает усилия антикоррупционной системы Украины в расследовании соответствующих преступлений в правительстве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью ливанскому изданию Almodon.

Буданов об очищении украинского правительства

"Коррупция – одна изсамых больших бед, которая может поразить любую страну, особенно во время войны. Я лично поддерживаю усилия антикоррупционных органов по очищению украинского правительства", – подчеркнул Буданов.

По его словам, эффективная работа правоохранительных органов в этом направлении является частью общей стратегии Офиса Президента и властной вертикали в целом по установлению справедливости в государстве.

