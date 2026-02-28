РУС
Полностью поддерживаю антикоррупционные органы в очищении правительства Украины, - Буданов

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов

Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что он лично поддерживает усилия антикоррупционной системы Украины в расследовании соответствующих преступлений в правительстве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью ливанскому изданию Almodon.

Буданов об очищении украинского правительства

"Коррупция – одна изсамых больших бед, которая может поразить любую страну, особенно во время войны. Я лично поддерживаю усилия антикоррупционных органов по очищению украинского правительства", – подчеркнул Буданов.

По его словам, эффективная работа правоохранительных органов в этом направлении является частью общей стратегии Офиса Президента и властной вертикали в целом по установлению справедливости в государстве.

Миндичгейт

Топ комментарии
+17
А в ОПі ти не бачиш Татаринова і примкнувших до нього?
28.02.2026 12:32 Ответить
+15
Тоді опа в повному складі разом з президентом, на вихід!
28.02.2026 12:32 Ответить
+13
Це типу, я за фсьо харошєє протів всєго плохого. Універсальна позиція.
28.02.2026 12:32 Ответить
Тоді опа в повному складі разом з президентом, на вихід!
28.02.2026 12:32 Ответить
Разом з Будановим, тому що він такий самий "зелений" як і його роботодавець.
І свого другана-кацапа Гогілашвілі теж нехай прихопить з собою.
28.02.2026 12:39 Ответить
А в ОПі ти не бачиш Татаринова і примкнувших до нього?
28.02.2026 12:32 Ответить
Це типу, я за фсьо харошєє протів всєго плохого. Універсальна позиція.
28.02.2026 12:32 Ответить
28.02.2026 12:35 Ответить
Без окулярів прочитав у заголовку "...підтримую антиконституційні органи..." Джерело: https://censor.net/ua/n3602883
28.02.2026 12:35 Ответить
Так ОПа - антиконституційний орган.
28.02.2026 12:40 Ответить
Пока рано).
28.02.2026 12:41 Ответить
Може досить піарити оце і коментувати його кожен пропук?
28.02.2026 12:35 Ответить
А зеля це уряд, чи святе?
28.02.2026 12:39 Ответить
Якщо він з самого початку не змете ерма,то той його з часом змете.
Допоки ерм в Києві, доти існує загроза йому самому,а не то що сап- набу.
Зі вбивством розвідника Кірєєва розібрався,адже той спочатку побував в кабінеті Будан.,а потім виїхав в будівлю сбу,та по дорозі його вбили і викинули прямо на вулицю з машини.
28.02.2026 12:39 Ответить
А в офисе?Уряд работает под крышей офиса,сожитель помощника валуева хочет всех обмануть.
28.02.2026 12:44 Ответить
А на якого біса було той уряд бруднити? І хто ж призначив брудний уряд?
28.02.2026 12:45 Ответить
Татаров - еталон корупції. Зразок для всіх інших...
28.02.2026 12:51 Ответить
О, то його там тримають виключно у якості експоната? 🤣
28.02.2026 13:20 Ответить
Сказав чувак який особисто підписав дозвіл на виїзд з України корупціонера Трубіцина .Ганьбище !
28.02.2026 12:54 Ответить
Повністю підтримую антикорупційні органи щодо очищення уряду України, - Буданов Джерело: https://censor.net/ua/n3602883
значить зелені гниди готують чергову підлянку НУБУ та САП
=====================================================================================================
яке очищення???якого уряду??? ви самі їх попризначали і все робиться із вашого відома)
28.02.2026 12:56 Ответить
"У" виправити на "А"
28.02.2026 12:57 Ответить
а вагнергейт куди подінеш ,тов.Буданов ?...
28.02.2026 13:03 Ответить
Вони думають, що люди вже забули, адже про це не розповідають на "марафоні".
28.02.2026 13:23 Ответить
Пора вводити розстріл з конфіскацією для командирів по чиїй вині загинув з дуру особовий склад, за корупцію, держзраду і мародерство . Якщо розстріляти пару генералів пару сотень офіцерів пару тисяч чиновників то спасли би життя тисячам і тисячам воїнів, пенсіонери не вмирали б з голоду не замерзали б люди. А в армії кількість СЗЧ зменшилась би виросла б довіра до військово-політичного керівництва
28.02.2026 13:17 Ответить
Сергій , ну ти наївний чесне слово , те що ти запропонував якраз і потрібно починати з вищого військово-політичного керівництва .
28.02.2026 13:23 Ответить
Порно вже пити боржомі коли 5 років підтримував корупціонерів.
28.02.2026 13:22 Ответить
Та там чтобы очищать нужны методы другие, нужны настоящие адские репрессии и желательно смертная казнь за коррупцию а громкими словами хрен их испугаешь.
28.02.2026 13:29 Ответить
Таке ж лайно зелене...
28.02.2026 13:39 Ответить
Співмешканець Гогілашвілі "за справєдлівость", за "красівиє ботоксні губи своїх жінок" і, канєшно ж", за "каву в Ялті за два тижні". Стратєг. Моральний авторітєт. Гарант самого зєлєнского і міндіча...
28.02.2026 13:41 Ответить
 
 