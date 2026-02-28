Полностью поддерживаю антикоррупционные органы в очищении правительства Украины, - Буданов
Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что он лично поддерживает усилия антикоррупционной системы Украины в расследовании соответствующих преступлений в правительстве.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью ливанскому изданию Almodon.
Буданов об очищении украинского правительства
"Коррупция – одна изсамых больших бед, которая может поразить любую страну, особенно во время войны. Я лично поддерживаю усилия антикоррупционных органов по очищению украинского правительства", – подчеркнул Буданов.
По его словам, эффективная работа правоохранительных органов в этом направлении является частью общей стратегии Офиса Президента и властной вертикали в целом по установлению справедливости в государстве.
Миндичгейт
- В ноябре 2025 года НАБУ проводило обыски у Миндыча, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- 4 ноября в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводило обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- 10 ноября 2025 года НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют экс-министр Герман Галущенко и Миндич.
- Экс-министру Алексею Чернышову сообщили о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых – Дмитрия Басова – отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, который фигурировал на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
1 декабря Миндичу заочно избрали меру пресечения – содержание под стражей. Следствие считает его руководителем группы, которая получала и отмывала деньги из коррупционных схем в энергетике. Теперь дело Миндича могут передать в Интерпол для его задержания, в частности при пересечении границы.
15 февраля 2026 года Германа Галущенко задержали при попытке пересечения границы. 16 февраля стало известно, что сотрудники НАБУ и САП сообщили экс-чиновнику о подозрении, а уже на следующий день суд отправил его в СИЗО с возможностью внесения залога в 200 миллионов гривен.
І свого другана-кацапа Гогілашвілі теж нехай прихопить з собою.
Допоки ерм в Києві, доти існує загроза йому самому,а не то що сап- набу.
Зі вбивством розвідника Кірєєва розібрався,адже той спочатку побував в кабінеті Будан.,а потім виїхав в будівлю сбу,та по дорозі його вбили і викинули прямо на вулицю з машини.
значить зелені гниди готують чергову підлянку НУБУ та САП
яке очищення???якого уряду??? ви самі їх попризначали і все робиться із вашого відома)