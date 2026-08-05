Массированный удар по Киевщине, дефицит ракет ПВО, подозрение в адрес Стефанишиной и утверждение Плана устойчивости Киева: главные новости за 5 августа. ВИДЕО
В ночь на 5 августа российские войска нанесли массированный удар по Киеву и области: 17 погибших, десятки пострадавших. На фоне очередного массированного удара РФ президент Владимир Зеленский заявил о дефиците средств противовоздушной обороны и провел заседание СНБО по вопросам подготовки к зиме. Послу Украины в США Ольге Стефанишиной вручили новое подозрение.
https://censor.net/ruЦензор.НЕТ собрал главные новости за 5 августа.
Массированный удар по Киеву и области
Россия нанесла массированный удар с применением дронов и баллистических ракет. Основной удар враг нанес по Киеву и области.
По состоянию на вечер известно, что в Киевской области вследствие вражеской атаки погибли 17 человек, 36 получили ранения.
В частности, восемь человек погибли на железнодорожной станции "Квитневая" в Броварском районе.
Четверг, 6 августа, в Киевской области объявлен днем траура по погибшим вследствие массированного баллистического удара РФ.
Дефицит ракет для систем ПВО
По данным Воздушных сил ВСУ, российские войска запустили по Украине 4 "Цирконы", 24 "Искандеры" и 115 БПЛА. Сбить ни одну ракету не удалось.
Президент Владимир Зеленский заявил, что с начала этого года Украина получила в три раза меньше ракет для защиты от баллистических ракет по сравнению с предыдущим годом. Он предположил, что это может быть способом политического давления на Украину.
Атаки РФ по бизнесу
Вследствие российской атаки на Киев и Киевскую область в ночь на 5 августа пострадал ряд компаний — в настоящее время убытки и масштабы разрушений еще оцениваются.
Известно, что от обстрелов пострадали следующие предприятия: Novus, "Новая почта", Rozetka, Intertop, "Эпицентр-К", Puma, Fozzy Group, Liqui Moly Ukraine, Toyota Ukraine.
Заседание СНБО и подготовка к зиме
5 августа президент Владимир Зеленский провел заседание СНБО по вопросам выполнения определенных планов обеспечения устойчивости для областей и общин. Глава государства отметил, что в некоторых городах и регионах наблюдается отставание.
В частности, на заседании были определены три приоритета для реализации, а также утвержден План устойчивости Киева.
Новое подозрение в адрес Стефанишиной
Также 5 августа стало известно, что антикоррупционные органы сообщили о подозрении бывшему вице-премьеру по евроинтеграции и бывшему послу в США Ольге Стефанишиной.
Прокурор САП Виталий Рыбалкин заявил во время перерыва в судебном заседании, что Стефанишиной сообщили о подозрении по трем эпизодам: незаконное обогащение и два эпизода недостоверного декларирования.
Прокуроры просят для Стефанишиной меру пресечения в виде залога в размере 13,1 млн гривен. Сама Стефанишина заявила, что шумиха вокруг объявленного ей подозрения "больше похожа на бурю в стакане воды". Она попросила уменьшить сумму залога, заявив, что возвращение в Украину из США и судебный процесс являются для нее финансово затратными.
ВАКС перенес оглашение решения о мере пресечения на 6 августа.
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