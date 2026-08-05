Массированный удар по Киевщине, дефицит ракет ПВО, подозрение в адрес Стефанишиной и утверждение Плана устойчивости Киева: главные новости за 5 августа. ВИДЕО

В ночь на 5 августа российские войска нанесли массированный удар по Киеву и области: 17 погибших, десятки пострадавших. На фоне очередного массированного удара РФ президент Владимир Зеленский заявил о дефиците средств противовоздушной обороны и провел заседание СНБО по вопросам подготовки к зиме. Послу Украины в США Ольге Стефанишиной вручили новое подозрение.

https://censor.net/ruЦензор.НЕТ собрал главные новости за 5 августа.

Массированный удар по Киеву и области

Россия нанесла массированный удар с применением дронов и баллистических ракет. Основной удар враг нанес по Киеву и области.

По состоянию на вечер известно, что в Киевской области вследствие вражеской атаки погибли 17 человек, 36 получили ранения.

В частности, восемь человек погибли на железнодорожной станции "Квитневая" в Броварском районе.

Четверг, 6 августа, в Киевской области объявлен днем траура по погибшим вследствие массированного баллистического удара РФ.

Дефицит ракет для систем ПВО

По данным Воздушных сил ВСУ, российские войска запустили по Украине 4 "Цирконы", 24 "Искандеры" и 115 БПЛА. Сбить ни одну ракету не удалось.

Президент Владимир Зеленский заявил, что с начала этого года Украина получила в три раза меньше ракет для защиты от баллистических ракет по сравнению с предыдущим годом. Он предположил, что это может быть способом политического давления на Украину.

Атаки РФ по бизнесу

Вследствие российской атаки на Киев и Киевскую область в ночь на 5 августа пострадал ряд компаний — в настоящее время убытки и масштабы разрушений еще оцениваются.

Известно, что от обстрелов пострадали следующие предприятия: Novus, "Новая почта", Rozetka, Intertop, "Эпицентр-К", Puma, Fozzy Group, Liqui Moly Ukraine, Toyota Ukraine.

Заседание СНБО и подготовка к зиме

5 августа президент Владимир Зеленский провел заседание СНБО по вопросам выполнения определенных планов обеспечения устойчивости для областей и общин. Глава государства отметил, что в некоторых городах и регионах наблюдается отставание.

В частности, на заседании были определены три приоритета для реализации, а также утвержден План устойчивости Киева.

Новое подозрение в адрес Стефанишиной

Также 5 августа стало известно, что антикоррупционные органы сообщили о подозрении бывшему вице-премьеру по евроинтеграции и бывшему послу в США Ольге Стефанишиной.

Прокурор САП Виталий Рыбалкин заявил во время перерыва в судебном заседании, что Стефанишиной сообщили о подозрении по трем эпизодам: незаконное обогащение и два эпизода недостоверного декларирования.

Прокуроры просят для Стефанишиной меру пресечения в виде залога в размере 13,1 млн гривен. Сама Стефанишина заявила, что шумиха вокруг объявленного ей подозрения "больше похожа на бурю в стакане воды". Она попросила уменьшить сумму залога, заявив, что возвращение в Украину из США и судебный процесс являются для нее финансово затратными.

ВАКС перенес оглашение решения о мере пресечения на 6 августа.

Другие новости дня

В Подмосковье произошел пожар на территории Центрального научно-исследовательского института машиностроения ("ЦНИИмаш") — главного научного центра "Роскосмоса", занимающегося разработкой баллистических ракет и других военных технологий.

В июле на фоне дефицита, вызванного атаками украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), железнодорожные поставки бензина и дизельного топлива из Беларуси в Россию достигли рекордного уровня.

Российские спецслужбы планировали покушение на генерального директора немецкого производителя беспилотников Donaustahl Стефана Туманна, однако преступление удалось предотвратить благодаря сотрудничеству спецслужб Германии и стран-партнеров.

В ночь на 5 августа работа аэропорта в немецком Лейпциге была временно приостановлена. Причиной стал неизвестный дрон со взрывчаткой, которыйобнаружили рядом с украинским грузовым самолетом Ан-124.

На фронте погиб Алексей Юков, возглавлявший группу "Плацдарм", которая занималась поисками погибших военных.