Масований удар по Київщині, дефіцит ракет ППО, підозра Стефанішиній та затвердження Плану стійкості Києва: головні новини за 5 серпня. ВIДЕО

У ніч на 5 серпня російські війська завдали масованого удару по Києву та області: 17 загиблих, десятки постраждалих. На тлі чергового масованого удару РФ президент Володимир Зеленський заявив про дефіцит засобів протиповітряної оборони та провів засідання РНБО щодо підготовки до зими. Експослу України в США Ользі Стефанішиній вручили нову підозру.

Цензор.НЕТ зібрав головні новини за 5 серпня.

Масований удар по Києву та області

РФ завдала масованого удару із застосуванням дронів та балістичних ракет. Основний удар ворог спрямував на Київ та область.

Станом на вечір відомо, що в Київській області внаслідок ворожої атаки загинули 17 осіб, 36 дістали поранення.

Зокрема, восьмеро людей загинули на залізничній станції "Квітнева" у Броварському районі.

Четвер, 6 серпня, у Київській області оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок масованого балістичного удару РФ.

Дефіцит ракет для систем ППО

За даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська запустили по Україні 4 "Циркони", 24 "Іскандери" та 115 БпЛА по Україні. Збити не вдалося жодної ракети.

Президент Володимир Зеленський заявив, що від початку цього року Україна отримала втричі менше ракет для захисту від балістики, якщо порівняти з попереднім роком. Він припустив, що це може бути способом політичного тиску на Україну.

Атаки РФ по бізнесу

Унаслідок російської атаки на Київ та Київську область у ніч на 5 серпня постраждала низка компаній – наразі збитки та масштаби руйнувань ще оцінюють.

Відомо, що від обстрілів постраждали такі підприємства: Novus, "Нова пошта", Rozetka, Intertop, "Епіцентр-К", Puma, Fozzy Group, Liqui Moly Ukraine, Toyota Ukraine.

Засідання РНБО та підготовка до зими

5 серпня президент Володимир Зеленський провів засідання РНБО щодо виконання визначених планів стійкості для областей і громад. Глава держави зауважив, що є відставання в частині міст і регіонів.

Зокрема, на засіданні було визначено три пріоритетів для проходження, а також затверджено План стійкості Києва.

Нова підозра Стефанішиній

Також 5 серпня стало відомо, що антикорупційні органи повідомили про підозру колишній віцепремʼєрці з євроінтеграції та експослу в США Ользі Стефанішиній.

Прокурор САП Віталій Рибалкін заявив під час перерви в судовому засіданні, що Стефанішиній повідомили про підозру за трьома епізодами: незаконне збагачення та два епізоди недостовірного декларування.

Прокурори просять для Стефанішиної запобіжний захід у вигляді 13,1 млн гривень застави. Сама Стефанішина заявила, що галас навколо оголошеної їй підозри "більше схожий на бурю в склянці води". Вона опросила зменшити суму застави, заявляючи, що повернення в Україну зі США та судовий процес є фінансово затратними для неї.

ВАКС переніс оголошення рішення щодо запобіжного заходу на 6 серпня.

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