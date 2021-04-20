Кулеба о российской агрессии: "Не можем исключать ни одного сценария"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не исключает ни одного сценария дальнейшего развития событий на фоне стягивания Россией войск к границе Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

"Многие правительства и медиа во всем мире сейчас задаются вопросом, чего Путин стремится достичь с его обострением напряженности", - сказал Кулеба.

Глава МИД добавил, что в Украине со времени вторжения России в 2014 году, незаконной оккупации Крыма и захвата отдельных районов в Донецкой и Луганской областях усвоили один урок.

"Это урок о том, что можно ожидать чего угодно от российского руководства, даже если мы говорим казалось бы о решениях, которые лишены здравого смысла. Никто не мог предвидеть до 2014 года, что Россия будет первой страной со времени Второй мировой войны, которая попытается аннексировать у соседнего суверенного государства, но она это сделала. Российское военное наращивание, которое происходит сейчас, является еще более массовым, чем в 2014 году, что означает, что мы не можем исключать ни одного сценария. мы не можем знать наверняка, решит ли Москва начать новый этап агрессии против Украины. Но очевидно, что они будут уже готовы сделать это через несколько недель", - сказал Кулеба.

"Я хочу быть четким, мы не пытаемся сказать, что мы знаем дату и время, когда Россия пересечет линию фронта или спровоцирует новую волну обострения на месте, но мы отчетливо видим стратегическую подготовку Российской Федерации, военную подготовку", - сказал Кулеба.

По его словам, теперь все зависит от Украины и всех стран, которые отстаивают уважение к международному праву и суверенитету в Европе, чтобы демотивировать Путина от дальнейших агрессивных шагов.

Как сообщалось, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия в ходе контрольной проверки успешно перебросила к западных границам две армии и три соединения ВДВ.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Также 8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

13 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Париж обсудил ситуацию с безопасностью на востоке Украины с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как позже сообщила пресс-служба Меркель, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров призвали Россию отвести от границы с Украиной переброшенные туда войска.

По итогам переговоров также стало известно, что ближайшее заседание советников лидеров стран Нормандской четверки состоится 19 апреля.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак утверждает, что во время переговоров Зеленского с Меркель и Макроном никаких предложений, которые выходили бы за рамки интересов Украины, даже не звучало. В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что международное сообщество должно очертить "четкие красные линии" в отношениях с Россией.

