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Вероятность полномасштабного вторжения РФ была, но эскалация уже остановилась, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Вероятность полномасштабного вторжения РФ была, но эскалация уже остановилась, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эскалация на границах Украины со стороны России остановилась.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил журналистам в ходе форума "Украина 30. Безопасность страны".

"На сегодняшний день я считаю, что была вероятность мощной эскалации, действительно. Я считаю, что на сегодняшний день это остановилось. Тут никто ничего не может гарантировать, но то, что мы видим, что вероятная эскалация уменьшилась за последний месяц это точно. Мы действительно видим, фиксируем, а как будет дальше? Будем верить в то, что войны точно не будет полномасштабной", - отметил глава государства.

Как сообщалось, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия в ходе контрольной проверки успешно перебросила к западным границам две армии и три соединения ВДВ.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Также 8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.

Читайте также: Зеленский передал на рассмотрение США новый элемент стратегии по урегулированию ситуации на Донбассе, - Кулеба

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

13 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Париж обсудил ситуацию с безопасностью на востоке Украины с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как позже сообщила пресс-служба Меркель, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров призвали Россию отвести от границы с Украиной переброшенные туда войска.

По итогам переговоров также стало известно, что ближайшее заседание советников лидеров стран Нормандской четверки состоится 19 апреля.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак утверждает, что во время переговоров Зеленского с Меркель и Макроном никаких предложений, которые выходили бы за рамки интересов Украины, даже не звучало. В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что международное сообщество должно очертить "четкие красные линии" в отношениях с Россией.

20 апреля В ПАСЕ призвали Россию прекратить военные провокации возле границ Украины. 22 апреля Шойгу заявил о начале отвода войск РФ от границ Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ отвела с территории оккупированного Крыма около 3,5 тыс. военных, на других участках отведения мы не видим, - Зеленский

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+10
Та да, Мандель зупинила війну двома твітами, але Лєнка ж її вигнала.
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11.05.2021 11:28
+7
Что оно принимает такое забористое? Все обозреватели видят, а ого глаза залило.
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11.05.2021 11:27
+7
Для человека, несущего согласно Конституции прямую ответственность за безопасность государства, это называется по другому -- преступная халатность.
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11.05.2021 11:31
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Что оно принимает такое забористое? Все обозреватели видят, а ого глаза залило.
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11.05.2021 11:27 Ответить
грят шо был перешуган после Блинкена, седня искал не нашел ролика чет.
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11.05.2021 11:31 Ответить
Вовка озвучивает то, что ему позволяют кремлевские кураторы. Он бы страну уже давно сдал, мешают только патриотически настроенные украинцы и так не кстати избранный Байден.
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11.05.2021 11:31 Ответить
Імітація бурхливої державної діяльності триває ,все згідно з кремлівським сценарієм розвитку України !!)))
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11.05.2021 11:37 Ответить
Та да, Мандель зупинила війну двома твітами, але Лєнка ж її вигнала.
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11.05.2021 11:28 Ответить
Це достовірна інфа ,щойно з дупи )(уйла !!!))
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11.05.2021 11:32 Ответить
Вероятность полномасштабного вторжения РФ была, но эскалация уже остановилась, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1992
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11.05.2021 11:28 Ответить
Оптимист.
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11.05.2021 11:29 Ответить
Для человека, несущего согласно Конституции прямую ответственность за безопасность государства, это называется по другому -- преступная халатность.
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11.05.2021 11:31 Ответить
Яка держава,відсутній головний атрибут-державна влада !!! Зелена пліснява ,це лише жалюгідна пародія на державну владу ,лялькова імітація !!!)))
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11.05.2021 11:36 Ответить
В очередной раз увидел у обнулённого мир в глазах?
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11.05.2021 11:30 Ответить
Зе а чья заслуга, забыл?
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11.05.2021 11:31 Ответить
Можна вже і на піаніно пограти.
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11.05.2021 11:32 Ответить
Предсказатель сраный.
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11.05.2021 11:32 Ответить
"Вероятность полномасштабного вторжения РФ была, но эскалация уже остановилась" давайте все скажем большое спасибо Юлии Мендель . это наверняка она парой твитов остановила вторжение Вероятность полномасштабного вторжения РФ была, но эскалация уже остановилась, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6828
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11.05.2021 11:32 Ответить
Однако ЖД-составы с техникой и личным составом ВСРФ продолжают идти в Ростов.
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11.05.2021 11:38 Ответить
он сам бросился в глаза, в котором увидел мир...!)
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11.05.2021 11:50 Ответить
????......Минуточку...я правильно понимаю, что некто Боррель, а это глава МИДа ЕС, заявил двумя днями раньше, что войск было ...сори, эээээ...эээээ.....150 тысч. Это правильно?.....Тагда....
"Относительно отведения войск…мы понимаем, что где-то приблизительно 3,5 тыс. людей военного контингента ушли назад, но это те, которые были на временно оккупированной территории Крыма, больше отведения большого мы не увидели, и не видим", - сказал Зеленский .

Так понимаю в геостратегии ...главное - это наличие ИСПРАВНОГО калькулятора!!!
А именно 150 -3.5 = ээээ...эээээ....146.5 тысч!!!! Это называется остановкой эскалации????? Да у вас калькуляторов нет вааще.
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11.05.2021 11:55 Ответить
Це сказав головний сцикун і відкосник від служби. Відать розбирається.
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11.05.2021 11:58 Ответить
в Украине президента нет, этот нахлебник. каждый надеется на себя , вместе мы сила
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11.05.2021 11:58 Ответить
"Імовірність повномасштабного вторгнення РФ була, але ескалація вже зупинилася, - Зеленський"- цікаво ,як колихали човника ,то його стошнило ,чи обісрався? Імовірність повномасштабного вторгнення РФ була, але ескалація вже зупинилася, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1805
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11.05.2021 12:06 Ответить
а шо там в очке хйла мерцает мир наверное Імовірність повномасштабного вторгнення РФ була, але ескалація вже зупинилася, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4272
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11.05.2021 12:26 Ответить
всё правильно сказал.
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11.05.2021 23:07 Ответить
 
 