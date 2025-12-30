Ніхто не зупиняє антикорупційні органи, вони мають повну незалежність, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський прокоментував занепокоєння, що лунають у США щодо можливої корупції в Україні.

Про це він заявив в інтерв'ю Fox News, передає Цензор.НЕТ.

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Що сказав президент?

"Я зосереджую свою увагу на війні. Щодо антикорупційних органів, вони роблять те, що мають робити. Вони мають повну незалежність, ніхто їх там не зупиняє. Неважливо, яка це людина, близька чи ні, знаємо ми її чи ні, чи зовсім не знаємо.

Вони повинні виконувати свою роботу. Це війна, і це демократія. І ми повинні це поважати, звичайно", - зазначив Зеленський.

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